लावारिस पशुओं को पकड़ने गई नगर निगम टीम पर हमला, NCR में कहां हो गया बवाल?

नगर निगम का दस्ता शहर में जगह-जगह पशु पकड़ने के लिए जाता रहता है। इसी सिलसिले में निगम की टीम शनिवार सुबह करीब 11 बजे सेक्टर-21 कूड़ा स्थानांतरण केंद्र पर जमा पशुओं का पकड़ने के लिए गई थी।

Utkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, फरीदाबादSun, 12 Oct 2025 09:35 AM
सेक्टर-21ए में शनिवार सुबह लावारिस पशुओं को पकड़ने गए नगर निगम की टीम पर छह-सात युवकों ने हमला कर दिया। इस हमले में एक गाड़ी का चालक घायल हो गया। एक अन्य के साथ भी मारपीट की गई। हमलावरों ने गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए। एनआईटी थाना पुलिस ने शनिवार को मामला दर्ज कर जांच शुरू क दी है।

नगर निगम का दस्ता शहर में जगह-जगह पशु पकड़ने के लिए जाता रहता है। इसी सिलसिले में निगम की टीम शनिवार सुबह करीब 11 बजे सेक्टर-21 कूड़ा स्थानांतरण केंद्र पर जमा पशुओं का पकड़ने के लिए गई थी। जब निगम की एजेंसी के कर्मचारी वहां खड़े होकर पशुओं को पकड़ने लगे तो छह-सात युवक वहां आ पहुंचे। उनके हाथों में डंडे थे। वे पशुओं को पकड़ने का विरोध करने लगे। इस दौरान उन्होंने गाड़ी चालक ललित उर्फ भरा पर हमला कर दिया। जब उसे बचाने के लिए बाकी साथी आए तो आरोपियों ने उनके साथ भी हाथापाई कर दी।

हमला होते ही निगम के सफाई विभाग के एएसआई अंकित यादव ने इस मामले की शिकायत तुरंत पुलिस को दे दी। पुलिस के आने से पहले ही हमलावर वहां से भाग खड़े हुए। घायल को तुरंत बीके अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद सेक्टर-21डी पुलिस चौकी की टीम ने मौका मुआयना किया। फिर निगम के सफाई विभाग के एएसआई ने पुलिस चौकी पहुंचकर हमलावरों के खिलाफ शिकायत दे दी।

नगर निगम गाड़ियों की संख्या बढ़ाएगा

नगर निगम प्रशासन लावारिस पशुओं को पकड़ने के लिए गाड़ियों की संख्या बढ़ाएगा। फिलहाल नगर निगम प्रशासन के पास तीन गाड़िया हैं। इनमें एक एजेंसी की गाड़ी है तो दो नगर निगम प्रशासन की हैं। वहीं निगम गौशालाओं की संख्या भी बढ़ाने जा रहा है। भूपानी गांव में एक नई गौशाला तैयार हो रही है।

पशुओं को जान-बूझकर सड़कों पर छोड़ दिया जाता

निगम के एएसआई ने बताया कि हमलावरों में फतेहपुर चंदीला गांव के भी युवक थे। उन्होंने बताया कि कोई भी पशु लावारिस नहीं है। पशु पालक अपने पशुओं को सड़क पर छोड़कर रखते हैं। सुबह-शाम दूध निकालकर पशुओं को सड़क पर छोड़कर रखते हैं। इससे लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है।