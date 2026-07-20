फरीदाबाद के अनंगपुर चौक पर बनेगा चार लेन का फ्लाईओवर, दिल्ली-गुरुग्राम के लोगों को 3 बड़े फायदे
Faridabad News: फरीदाबाद के लोगों के लिए अच्छी खबर है। अंगदपुर चौक पर चार लेन का फ्लाईओवर बनने जा रहा है। इससे न सिर्फ जाम की समस्या दूर होगी। तीन-तीन बड़े फायदे होंगे।
धनंजय चौहान
Faridabad News: स्मार्ट सिटी फरीदाबाद से दिल्ली और गुरुग्राम के बीच सफर करने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है। शहर के सबसे व्यस्त और जाम वाले अनंगपुर चौक पर चार लेन का फ्लाईओवर बनाया जाएगा। फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण ने इसके लिए सलाहकार एजेंसी नियुक्त करने की तैयारी शुरू कर दी है।
सूरजकुंड रोड स्थित अनंगपुर चौक लंबे समय से क्षेत्र का सबसे व्यस्त ट्रैफिक प्वाइंट बना हुआ है। यहां से दिल्ली-गुरुग्राम मार्ग और बड़खल रोड का ट्रैफिक एक साथ गुजरता है। रोजाना करीब 50 हजार लोग सफर करते हैं। सुबह और शाम के समय यहां कई बार आधे से एक घंटे तक जाम लगा रहता है।
बड़खल विधायक धनेश अदलखा ने बताया कि केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने एफएमडीए की बोर्ड बैठक में फ्लाईओवर बनाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के समक्ष मांग रखी थी। मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद इस पर काम शुरू हुआ है।
यात्रा का समय कम होने के साथ ईंधन भी बचेगा
यातायात विशेषज्ञ अनोज कुमार ने कहा कि अनंगपुर चौक पर फ्लाईओवर की काफी जरूरत है। मार्ग पर कई बड़े शिक्षण संस्थान होने के कारण ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है। फ्लाईओवर बनने के बाद वाहनों को सिग्नल पर रुकना नहीं पड़ेगा। इससे जाम कम होगा, यात्रा का समय घटेगा और ईंधन की भी बचत होगी। एफएमडीए के मुख्य अभियंता प्रवीण चौधरी ने बताया कि अनंगपुर चौक पर बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए फ्लाईओवर की योजना तैयार की जा रही है। इससे दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद के बीच आवागमन सुगम होगा।
गाजियाबाद में गोल्फ कोर्ट बनाने की तैयारी
गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में गोल्फ कोर्ट बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। यह हरनंदीपुरम परियोजना में बनेगा, जिसे पीपीपी मॉडल पर बनाया जा सकता है।
योजना के पहले चरण को लॉन्च करने का प्रस्ताव अगस्त में प्रस्तावित बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। जीडीए अधिकारी बताते हैं कि हिंडन एयरफोर्स के गोल्फ कोर्ट में बाहरी खेलने के लिए नहीं जा सकते हैं। ऐसे में लोग नोएडा और दिल्ली गोल्फ खेलने के लिए जाते हैं। अब गाजियाबाद में गोल्फ कोर्ट बनाने की तैयारी है।
लॉजिस्टिक हब के लिए प्रयास तेज
ग्रेटर नोएडा शहर में प्रस्ताविक मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स हब 5881 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। इसके लिए कंपनी के चयन का प्रयास तेज कर दिया गया है।
ग्रेटर नोएडा की एसीईओ/निदेशक आईआईटी जीएनएल श्रीलक्ष्मी वीएस ने बताया कि कुछ कंपनियों ने निविदा में हिस्सा लेने के लिए और अधिक समय मांगा। इसलिए निविदा जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 27 अगस्त कर दी गई है। पहले 6 जून थी। परियोजना पूरी होने पर सामान की ढुलाई आसान हो जाएगी।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन