Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsfaridabad ammonium nitrate bangladesh nepal stolen explosive 300 kg missing
बांग्लादेश-नेपाल से आया था अमोनियम नाइट्रेट, 2900 किलो फरीदाबाद से पकड़ा; 300Kg अभी भी गायब!

बांग्लादेश-नेपाल से आया था अमोनियम नाइट्रेट, 2900 किलो फरीदाबाद से पकड़ा; 300Kg अभी भी गायब!

संक्षेप: फरीदाबाद मॉड्यूल की धरपकड़ के बाद खुलासा हुआ है कि बरामद अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक बांग्लादेश के रास्ते नेपाल से भारत लाया गया था, जिसे एक फर्टिलाइजर कंपनी से चोरी किया गया था।

Thu, 13 Nov 2025 05:30 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

फरीदाबाद मॉड्यूल की धरपकड़ के बाद बरामद किए गए अमोनियम नाइट्रेट को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों को पता चला है कि यह विस्फोटक बांग्लादेश के रास्ते नेपाल से भारत लाया गया था। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इस विस्फोटक सामग्री को एक फर्टिलाइजर कंपनी से चोरी करके हासिल किया गया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

हालांकि, एजेंसियां इस बात की पुष्टि करने में जुटी हैं कि संदिग्धों के ये खुलासे सच्चाई पर आधारित हैं या जांच को भटकाने की कोशिश है। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि मॉड्यूल के पास कुल 3200 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट की खेप पहुंचाई गई थी, लेकिन अब तक एजेंसियां सिर्फ 2900 किलो ही बरामद कर पाई हैं। बाकी के 300 किलो विस्फोटक का सुराग नहीं मिल पाया है, जिससे सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है।

संदिग्धों की तलाश तेज

बाकी बचे विस्फोटक को बरामद करने और नेटवर्क से जुड़े अन्य संदिग्धों तक पहुंचने के लिए जांच एजेंसियों ने दिल्ली-एनसीआर और उत्तर प्रदेश के छह संभावित ठिकानों पर छापेमारी की है, लेकिन अब तक कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी है।

छह स्थानों पर छापा

बचे अमोनियम नाइट्रेट बरामद करने और मॉड्यूल के अन्य संदिग्धों का पता लगाने के लिए जांच एजेंसियां दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश के छह संभावित ठिकानों पर रेड कर चुकी हैं, लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ है।

वहीं, मॉड्यूल का खुलासा होने के बाद से इस नेटवर्क से जुड़े अन्य संदिग्धों की तलाश में जम्मू-कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस के अलावा अन्य प्रदेशों की पुलिस भी अपने-अपने स्तर पर जुटी हुई है।

पूरे नेटवर्क की तलाश में अलर्ट

जांच एजेंसियों ने बांग्लादेश, नेपाल और भारत के बीच सभी संभावित रूट पर अलर्ट जारी कर दिया है। अब यह पता लगाया जा रहा है कि चोरी हुआ अमोनियम नाइट्रेट किस फर्टिलाइजर कंपनी से चोरी हुआ था और इस वारदात को मॉड्यूल से जुड़े किन लोगों ने अंजाम दिया, ताकि इस पूरे नेटवर्क को खंगाला जा सके। क्योंकि जांच टीम को यह जानकारी मिली है कि यह पाउडर अलग-अलग जगहों पर रखा गया था।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi Car Blast
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।