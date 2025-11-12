हमारे खिलाफ आरोप झूठे; आतंकियों से अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने झाड़ा पल्ला, की ये मांग

Hindustan Hindi News
Wed, 12 Nov 2025 01:11 PMUtkarsh Gaharwar फरीदाबाद, एएनआई
दिल्ली बम धमाके के तार फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी से भी जुड़ रहे हैं। यहीं महिला आतंकी डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर मुजम्मिल पढ़ाते थे। धमाके वाली कार के भी यहां कई दिनों तक पार्क किए जाने की खबर है। इस बीच अल फलाह यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर ने बयान जारी किया है। वीसी भूपिंदर कौर आनंद ने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि हम इस दुर्घटना की निंदा करते हैं। हमें यह भी पता चला है कि हमारे दो डॉक्टरों को जांच एजेंसियों ने हिरासत में लिया है। विश्वविद्यालय का इन व्यक्तियों के साथ उनके आधिकारिक पदों पर विश्वविद्यालय में काम करने के अलावा कोई संबंध नहीं है।

वीसी भूपिंदर कौर ने आगे कहा कि हम ऐसे सभी झूठे और मानहानिकारक आरोपों की कड़ी निंदा करते हैं और उन्हें स्पष्ट रूप से नकारते हैं। जैसा कि कुछ प्लेटफॉर्मों ने आरोप लगाया था, विश्वविद्यालय परिसर के भीतर ऐसा कोई भी रसायन या सामग्री का उपयोग, भंडारण या रख-रखाव नहीं किया जा रहा है। विश्वविद्यालय की प्रयोगशालाएं पूरी तरह और विशेष रूप से एमबीबीएस छात्रों और अन्य अधिकृत पाठ्यक्रमों की शैक्षणिक और प्रशिक्षण आवश्यकताओं के लिए उपयोग की जाती हैं। विश्वविद्यालय संबंधित जांच अधिकारियों को पूरी तरह सहयोग कर रहा है ताकि वे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इस मामले में एक तार्किक, निष्पक्ष और निर्णायक निष्कर्ष पर पहुंच सकें।

अल फलाह यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर ने पत्र जारी करते हुए कहा कि हम सभी संगठनों और व्यक्तियों से यह भी आग्रह करते हैं कि वे विश्वविद्यालय से संबंधित कोई भी बयान देने या साझा करने से पहले जिम्मेदारी से काम लें और आधिकारिक माध्यमों से तथ्यों की पुष्टि करें। अल-फलाह समूह वर्ष 1997 से विभिन्न संस्थानों का प्रबंधन कर रहा है। यह 2009 में स्वायत्त (autonomous) बना और 2014 में विश्वविद्यालय बन गया। अल-फलाह को यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) और 12(बी) के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) से मान्यता प्राप्त है। अल-फ़लाह अस्पताल 2014 से देखभाल और सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। अल-फलाह विश्वविद्यालय 2019 से अपने मेडिकल कॉलेज का प्रबंधन कर रहा है और यह एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ (AIU) के सदस्यों में से एक भी है।

