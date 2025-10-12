फरीदाबाद की सड़कों में कहां हैं गड्ढे, वाहनों में लगा ये खास कैमरा बता देगा, सब जानिए

योजना के मुताबिक, निगम प्रशासन शहर में चलने वाली टैक्सियों में चालकों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले मोबाइल फोन के कैमरों को अपने सिस्टम से जोड़ेगा। टैक्सी चालक अपने कैमरों को कार में आगे लगाकर रखते हैं। तकनीक के जरिए कैमरों में कैद हुआ गडढे का फोटो सिस्टम के जरिए निगम के मैप पर आ जाएगा।

फरीदाबाद नगर निगम प्रशासन सड़कों के गड्ढों से निजात दिलाने के लिए टैक्सी में लगे कैमरों की सहायता से गड्ढों का पता लगाएगा। एआई तकनीक के जरिए कैमरों के जरिए गडढों की फोटो मिलने के बाद निगम उसे भरवा देगा। नगर निगम में इस प्रस्ताव पर मंथन चल रहा है। शहरी स्थानीय निकाय मुख्यालय से मंजूरी मिलने के बाद इस पर काम शुरू किया जाएगा।

योजना के मुताबिक, निगम प्रशासन शहर में चलने वाली टैक्सियों में चालकों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले मोबाइल फोन के कैमरों को अपने सिस्टम से जोड़ेगा। टैक्सी चालक अपने कैमरों को कार में आगे लगाकर रखते हैं। तकनीक के जरिए कैमरों में कैद हुआ गडढे का फोटो सिस्टम के जरिए निगम के मैप पर आ जाएगा। इससे निगम प्रशासन को शहर की गडढे वाली सड़कों का आसानी से पता चल सकेगा। जैसे ही गडढों का पता चलेगा तो निगम प्रशासन गडढों को भरने के लिए तेजी से कार्रवाई शुरू कर देगा। इससे गडढों की वजह से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में बड़ी कमी आएगी।

टैक्सी कंपनी से अनुबंध करना होगा नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि इस कार्ययोजना को लागू करने के लिए टैक्सी कंपनी से ही अनुबंध करना होगा। इसके बाद ही टैक्सी चालक अपने मोबाइल के कैमरे की फीड नगर निगम प्रशासन को देने को राजी होंगे। टैक्सी चालकों के अलावा अन्य जो भी वाहन चालक अपने कैमरे की फीड देना चाहे तो उससे भी करार कर सकते हैं। निगम प्रशासन सारे पहलुओं पर चर्चा कर रहा है। इसके लिए किसी एजेंसी की भी मदद लेने पर विचार चल रहा है। बता दें कि मौजूद दौर में मौखिक तौर पर शिकायत देने के साथ-साथ निगम द्वारा जारी व्हाट्सऐप नंबरों पर भी गडढों के फोटो भेजे जा सकते हैं। निगम अधिकारियों ने कहा कि लोगों की सुरक्षा को सर्वोच्चता दी जाएगी।