faridabad 6800 unauthorised construction in 780 acre forest land supreme court made committee revealed truth गजबै है! फरीदाबाद के जंगल की 780 एकड़ जमीन पर बिना परमिशन बन गईं 6800 इमारतें
faridabad 6800 unauthorised construction in 780 acre forest land supreme court made committee revealed truth

गजबै है! फरीदाबाद के जंगल की 780 एकड़ जमीन पर बिना परमिशन बन गईं 6800 इमारतें

सीईसी ने कहा कि फार्महाउस, मैरिज गार्डन, बैंक्वेट हॉल और इस तरह के अन्य निर्माण अवैध रूप से बनाए गए हैं और 21 जुलाई, 2022 को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए, जिला अधिकारियों की ओर से 88 स्थानों पर 261.06 एकड़ के क्षेत्र में स्थित 241 संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया गया है।

Utkarsh Gaharwar फरीदाबाद, पीटीआईThu, 4 Sep 2025 06:14 PM
सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित एक समिति ने चौंकाने वाली बात बताई है। केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन करते हुए, फरीदाबाद में 780 एकड़ वन भूमि पर लगभग 6,800 अनधिकृत इमारतें बना दी गईं हैं। जंगल की जमीन पर फार्महाउस, स्कूल और सरकारी बिल्डिंग तक शामिल हैं।

अपनी 29 अगस्त की अंतरिम रिपोर्ट में, समिति ने कहा कि यह भूमि पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम (PLPA), 1900 के तहत अधिसूचित है और अंखीर, अनंगपुर, लक्कड़पुर और मेवला महाराजपुर गांवों में फैली हुई है। समिति ने कहा कि इस भूमि में 1980 के कानून के तहत वन भूमि के सभी गुण हैं और इसलिए, 25 अक्टूबर, 1980 के बाद से केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना इसका उपयोग गैर-वन उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है।

सीईसी ने कहा कि फार्महाउस, मैरिज गार्डन, बैंक्वेट हॉल और इस तरह के अन्य निर्माण अवैध रूप से बनाए गए हैं और 21 जुलाई, 2022 को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए, जिला अधिकारियों की ओर से 88 स्थानों पर 261.06 एकड़ के क्षेत्र में स्थित 241 संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया गया है। समिति ने बताया कि कार्रवाई के बावजूद, बड़े पैमाने पर उल्लंघन जारी हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि "फरीदाबाद, हरियाणा में, पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम, 1900 की धारा 4 और 5 के तहत अधिसूचित 780.26 एकड़ भूमि पर निर्माण किया गया है। ये निर्माण वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों का उल्लंघन हैं।" अकेले अनंगपुर में 286 एकड़ पर 5,948 संरचनाएँ, अंखीर में लगभग 250 एकड़ पर 339 संरचनाएँ, लक्कड़पुर में लगभग 197 एकड़ पर 313 और मेवला महाराजपुर में 46 एकड़ पर 193 संरचनाएँ हैं।

सीईसी ने कहा कि बड़ी व्यावसायिक इमारतों को गिराने से इन क्षेत्रों में मानव गतिविधि में काफी कमी आई है"और वनस्पति में स्पष्ट सुधार हुआ है। समिति ने यह भी कहा कि वन विभाग ने बताया है कि इस क्षेत्र में पहली बार चित्तीदार हिरण देखे गए हैं, लेकिन इस तोड़फोड़ अभियान से निवासियों, खासकर गांव के आबाद क्षेत्रों में, गुस्सा भी भड़क उठा है। सीईसी ने कहा, "ग्रामीणों, खासकर अनंगपुर गांव के आबाद क्षेत्रों में नाराजगी देखी गई, जिन्होंने अपने घरों की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की।"

समिति ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में गांव की आबादी की मौजूदगी से विध्वंस गतिविधियों को लागू करने में एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है, जबकि असली आवासीय क्षेत्रों में कम से कम परेशानी सुनिश्चित करनी है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 5,938 आवासीय इकाइयां, जिनमें से ज्यादातर अनंगपुर में हैं, पीएलपीए (PLPA) के तहत अधिसूचित भूमि के भीतर आती हैं। सीईसी ने पाया कि ग्रामीणों को अपने घर खोने का डर है और वे विध्वंस अभियानों का विरोध कर रहे हैं।

अधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे अवैध अतिक्रमणों पर कार्रवाई करते समय, असली घरों की सुरक्षा के लिए मौजूदा बस्तियों के चारों ओर एक सन्निहित परिधि का सीमांकन जैसे विकल्पों की तलाश करें। सीईसी ने सरकारी विभागों द्वारा किए गए उल्लंघनों पर भी ध्यान दिलाया और कहा कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, हरियाणा पर्यटन, पुलिस विभाग और नगर निगम जैसी सरकारी एजेंसियों से संबंधित कुछ संरचनाएं वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम, 1900 की धारा 4 और 5 के तहत अधिसूचित भूमि पर बनाई गई हैं।

समिति ने सिफ़ारिश की है कि ऐसे मामलों को 29 दिसंबर, 2023 को जारी दिशा-निर्देशों के तहत केंद्र से कार्य-पश्चात अनुमोदन (post-facto approval) के लिए विचार किया जा सकता है। लेकिन, समिति ने चेतावनी भी दी कि भविष्य में कोई भी सरकारी विभाग वन क्षेत्रों में कोई नया निर्माण न करे, क्योंकि इससे संबंधित अधिकारियों पर मुक़दमा चलाया जा सकता है। समिति ने बताया कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के पास कार्य-पश्चात अनुमोदन के लिए उपयोगकर्ता एजेंसियों के 92 प्रस्ताव अभी भी लंबित हैं। एक परियोजना को चरण I की मंज़ूरी मिल चुकी है।

देरी से बचने के लिए, समिति ने फैसलों में तेजी लाने के लिए मंत्रालय, राज्य सरकार और आवेदकों के साथ मासिक संयुक्त बैठकें आयोजित करने का फैसला किया है। सीईसी ने एजेंसियों द्वारा अरावली क्षेत्र के बाहर प्रतिपूरक वनीकरण भूमि (compensatory afforestation land) की पेशकश पर भी आपत्ति जताई।

समिति ने कहा कि अरावली क्षेत्र की पारिस्थितिक संवेदनशीलता और इसके संरक्षण के लिए इस माननीय न्यायालय के बार-बार दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, यह तय किया गया है कि राज्य सरकार केवल अरावली क्षेत्र में स्थित भूमि को ही स्वीकार करेगी। पैनल ने कहा कि दोबारा अतिक्रमण को रोकने के लिए भी कदम उठाए जाने चाहिए, जिसमें ध्वस्त की गई इमारतों के लिए लगाई गई बिजली लाइनों को तुरंत हटाना और ऐसी जमीनों पर खोदे गए बोरवेल को बंद करना शामिल है।