फरीदाबादवासियों के लिए गुड न्यूज, 4 कॉलोनियों की 35 गलियां होंगी पक्की

फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़वासियों के लिए अच्छी खबर है। शहर की चार प्रमुख कॉलोनियों की गलियां जल्द ही सीमेंटेड बनेंगी। इन कॉलोनियों में सुभाष कॉलोनी, हरि विहार, विजय नगर व आदर्श नगर शामिल हैं। चार कॉलोनियों की 35 गलियों की सड़कों को पक्का किया जाएगा।

इन कॉलोनियों की अधिकांश सड़कें पिछले कई साल से खराब और जर्जर हालत में हैं। इस कारण यहां रहने वाले लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी होती है। इसके लिए निगम प्रशासन ने टेंडर लगा दिया है।

कॉलोनियों के जिस क्षेत्र में सड़कें बनाई जानी हैं, वहां करीब एक हजार से अधिक परिवार रहते हैं। इन पर करीब 79 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। बारिश के दिनों में लोगों को यहां आवाजाही करने में काफी परेशानियां उठानी पड़ती है, लेकिन अब फरीदाबाद नगर निगम प्रशासन ने इन कॉलोनियों को टाइलें लगाकर पक्की करने की योजना तैयार कर ली है। सड़क बनने के बाद इन कॉलोनियों के लोगों को सालों से जर्जर सड़क की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी।

नगर निगम के कार्यकारी अभियंता हरीश कुमार का कहना है कि आदर्श नगर, हरि विहार, सुभाष कॉलोनी व विजय नगर की 35 सड़कें सीमेंटेड टाइलों की बनाने के लिए टेंडर लगा दिया है। अक्टूबर तक काम शुरू करा दिया जाएगा।

सेक्टर-56 की सड़कें नए सिरे से बनेंगी वहीं, दूसरी ओर फरीदाबाद सेक्टर-56 और 56ए में खस्ताहाल सड़कों की समस्या से जूझ रहे क्षेत्र वासियों के लिए राहत की खबर है। हरियाणा शहरी विकास की ओर से मुख्य सड़कों की विशेष मरम्मत के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इन सड़कों के निर्माण पर करीब 2.97 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सेक्टर-56 में सड़कों की हालत कई सालों से खराब है। सड़कों की रोड़ी उखड़ चुकी है। सड़कों पर जगह-जगह गड्ढे बन गए हैं। इससे लोगों को सड़कों से निकलना मुश्किल हो गया है। गड्ढों के कारण आये दिन वाहन चालक चोटिल हो रहे हैं। खासकर रात के समय सड़कों पर लगी स्ट्रीट लाइटें खराब होने के कारण वाहन चालकों को ज्यादा दिक्कतें हो रही है। लोगों की बढ़ती समस्या को देखते हुए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण एचएसवीपी की ओर से सेक्टर-56, 56ए में 30 मीटर, 24 मीटर और 18 मीटर चौड़ी सड़कों को आधुनिक तकनीकों से तैयार किया जाएगा।

अधिकारियों के मुताबिक, सड़क निर्माण में ब्लैकटॉप (बीसी), वेट मिक्स मैकाडम (डब्ल्यूएमएम), टैक कोट और डेंस बिटुमिनस मैकाडम (डीबीएम) का इस्तेमाल होगा। इससे सड़कें न केवल मजबूत होंगी बल्कि उनकी उम्र भी लंबी होगी। योजना की सबसे अहम शर्त यह है कि कार्य पूरा होने के बाद तीन साल तक सड़कों की मरम्मत और रखरखाव निशुल्क ठेकेदार को करना होगा। इन सड़कों का निर्माण छह माह में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

