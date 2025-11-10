Hindustan Hindi News
हथियारों से भरा वाहन महिला डॉक्टर का? फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल केस में एक और एंट्री

हथियारों से भरा वाहन महिला डॉक्टर का? फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल केस में एक और एंट्री

संक्षेप: पुलिस सूत्रों के अनुसार वाहन महिला डॉक्टर शाहीन से जुड़ा हुआ पाया गया है। वाहन से बरामद हथियारों में तीन मैगजीन के साथ एक एके क्रिन्कोव राइफल, जिंदा राउंड के साथ एक पिस्तौल, दो खाली कारतूस, और दो अतिरिक्त मैगजीन शामिल हैं।

Mon, 10 Nov 2025 05:11 PMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
देश को दहलाने की साजिश पाले कश्मीरी डॉक्टर के मनसूबों पर आज फरीदाबाद और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पानी फेरते हुए कई किलो विस्फोटक और अत्याधुनिक हथियार जब्त किए गए थे। डॉक्टर मॉड्यूल का जांच का दायरा भी बढ़ रहा है। डॉक्टर मुज्जमिल शकील के दूसरे घर से 2500 किलो विस्फोटक मिलने के बाद अब एक महिला डॉक्टर की भी एंट्री हो गई है। हरियाणा नंबर के जिस वाहन से एक असॉल्ट राइफल और अन्य हथियार बरामद किए गए, वह इसी महिला डॉक्टर के बताए जा रहे हैं।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, हरियाणा में पंजीकृत एक वाहन (HR55 CH STE) से हाल ही में एक असॉल्ट राइफल और अन्य हथियार बरामद किए गए। यह वाहन महिला डॉक्टर शाहीन से जुड़ा हुआ पाया गया है। वाहन से बरामद हथियारों में तीन मैगजीन के साथ एक एके क्रिन्कोव राइफल, जिंदा राउंड के साथ एक पिस्तौल, दो खाली कारतूस, और दो अतिरिक्त मैगजीन शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि महिला डॉक्टर कथित तौर पर पहले गिरफ्तार किए गए फरीदाबाद स्थित चिकित्सा व्यवसायी डॉ. मुजम्मिल को जानती है, वर्तमान में जम्मू-कश्मीर में है और जम्मू-कश्मीर पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।

इससे पहले फरीदाबाद में डॉ. मुजम्मिल से जुड़े परिसर और कई ठिकानों पर छापे मारे गए। पुलिस ने कई सूटकेसों में रखे गए IED बनाने की सामग्री , मुख्य रूप से अमोनियम नाइट्रेट और अन्य ज्वलनशील पाउडर का एक बड़ा जखीरा बरामद किया था। यह बरामदगी डॉ. अदील से पूछताछ के दौरान मिली शुरुआती लीड के बाद हुई। पूछताछ से पता चला कि डॉक्टरों का यह नेटवर्क 2021–22 से ही भर्ती किए गए लोगों को कट्टरपंथी बना रहा था। वे हाशिम और बाद में श्रीनगर में डॉ. उमर के रूप में पहचाने गए हैंडलरों के मार्गदर्शन में काम कर रहे थे।

सूत्रों ने बताया कि फरीदाबाद में मिले विस्फोटक डॉ. मुजम्मिल के पास उनकी गिरफ्तारी से लगभग 15 दिन पहले पहुंचे थे। जांचकर्ताओं का मानना है कि यह विस्फोटक खेप इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेज (IEDs) बनाने के लिए थी। यह विस्फोटक दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में बड़े प्रभाव वाले हमले करने की एक व्यापक योजना का हिस्सा थे।

पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या महिला डॉक्टर ने हथियारों और सामग्री को पहुंचाने के लिए रसद सहायता (logistical assistance) प्रदान की या वह इस काम में एक माध्यम के रूप में काम कर रही थी। जिस वाहन का उपयोग हथियार ले जाने के लिए किया गया था, उस पर संदेह है कि वह उसी के नाम पर पंजीकृत था या उसके परिचालन नियंत्रण में था। जांचकर्ता उसके संचार और वित्तीय लेन-देन की भी पुष्टि कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह समूह के कट्टरपंथी इरादों से अवगत थी या इस साजिश में सक्रिय भागीदार थी।

