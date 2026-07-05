फरीदाबाद के पुलिस स्टेशन से चोरी हुई 32 बंदूकों से कैसे हुआ मर्डर मिस्ट्री का खुलासा, इनसाइड स्टोरी
इन 32 बंदूको को चुराने के मामले में जिस मोनू को गिरफ्तार किया गया, उसने पुलिस के सामने एक ऐसा खुलासा किया, जिसे जानकर हर किसी के होश उड़ गए।
फरीदाबाद में 22 साल के शख्स को पुलिस स्टेशन के स्टोरेज रूम से 32 बंदूके चुराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इसके बाद आरोपी ने पुलिस के सामने जो खुलासा किया, उसे जानकर पुलिस के होश उड़ गए। आटीआई ट्रेनी मॉनू ने बताया कि उसने पिछले साल अपने कजिन की हत्या कर दी थी और उसकी लाश नहर में फेंक दी थी। मोनू के इस कबूलनामे के बाद पुलिस ने बीएनएस की धारा 103 के तहत केस दर्ज कर मौनू और उसकी गर्लफ्रेंड सरिता को गिरफ्तार कर लिया है।
दरअसल पिछले साल फरीदाबाद के सेक्टर 56 में 19 साल के शिवम की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। उसके परिवारवालों ने उसको काफी ढूंढा पर कुछ पता नहीं चला। मोनू के कबूलनामे के मुताबिक सरिता ने बहाने से शिवम को अपने घर बुलाया था नींद की गोलियां मिली हुई चाय पिलाई थी। इसके बाद जब वह बेहोश हो गया तो दोनों ने तकिए से उसका दम घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद देर रात वह बाइक से ले जाकर लाश नहर में फेंक दी। पुलिस ने अब शव की तलाश के लिए गोताखोरों को काम पर लगा दिया है और शिवम की एक चप्पल भी मिल गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक शिवम ने सरिता के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की थी और इसी के चलते मोनू ने उसकी हत्या कर दी।
परिवार ने जताया था मोनू पर शक
शिवम के भाई विशाल ने बताया कि उसे काफी पहले से मोनू पर शक था और पुलिस को इस बारे में बताया था था। इस दौरान मोनू ने अपनी अप्रेंटिसशिप के लिए पुलिस डिपार्टमेंट जॉइन कर लिया। वह सेक्टर 8 के पुलिस स्टेशन में कंप्यूटर का काम संभाल रहा था। परिवारवालों का ये भी आरोप है कि मोनू ने इस मामले में शुरुआती जांच को भी प्रभावित करने की कोशिश की थी लेकिन पुलिस ने इस तरह की किसी भी आशंका को नकार दिया।इस बीच 27 जून को पुलिस स्टेशन के मालखाना से 32 बंदूके चुराने के आरोप में 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। मोनू भी इन्हीं में से एक था। ये चोरी अक्तूबर 2025 से अप्रैल 2026 के बीच हुई।
पुलिस के मुताबिक, मोनू ने कथित तौर पर एक-एक करके हथियार निकाले और अपने ममेरे भाई विपिन को दिए, जिसने उन्हें राजस्थान के तिजारा के रहने वाले संजय को सौंप दिया। इसके बाद संजय ने अइन हथियारों को धारूहेड़ा, भिवाड़ी, रेवाड़ी, नोएडा, पलवल और नूंह में पहुंचाया। मई में जब SHO राजबीर सिंह ने रूटीन जांच के दौरान हथियार रजिस्टर में गड़बड़ी पाई, जब जाकर मामले का खुलासा हुआ। उन्होंने ऑडिट का आदेश दिया तो पता चला 32 बंदूके गायब हैं।
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अदिति शर्मा
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