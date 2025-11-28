Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsFarhan Akhtar war film 120 Bahadur tax free in Delhi CM Rekha Gupta announces
फरहान अख्तर की फिल्म '120 बहादुर' दिल्ली में हुई टैक्स फ्री, CM रेखा गुप्ता ने किया ऐलान

फरहान अख्तर की फिल्म ‘120 बहादुर’ दिल्ली में हुई टैक्स फ्री, CM रेखा गुप्ता ने किया ऐलान

संक्षेप:

भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी की बहादुरी पर बनी फिल्म ‘120 बहादुर’ (120 Bahadur) को दिल्ली में टैक्स फ्री कर दी गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को अपने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर फिल्म को टैक्स फ्री करने की घोषणा की। 

Fri, 28 Nov 2025 10:09 AMPraveen Sharma नई दिल्ली, पीटीआई
भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी की बहादुरी पर बनी फिल्म ‘120 बहादुर’ (120 Bahadur) को दिल्ली में टैक्स फ्री कर दी गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को अपने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर फिल्म को टैक्स फ्री करने की घोषणा की। यह फिल्म 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान रेजांग ला की लड़ाई पर आधारित है, जिसमें फरहान अख्तर मुख्य भूमिका में हैं।

रेखा गुप्ता ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि ‘120 बहादुर’ 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी के 120 सैनिकों के ‘असाधारण साहस, नेतृत्व और बलिदान’ को श्रद्धांजलि है, जिन्होंने 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान रेजांग ला में बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी।

उन्होंने कहा कि यह फिल्म मेजर शैतान सिंह भाटी के प्रेरणादायक नेतृत्व पर प्रकाश डालती है, जिनके काम और कुर्बानी भारत के सैन्य इतिहास में हिम्मत की एक पहचान बने हुए हैं।

दिल्ली की मुख्यमंत्री ने पोस्ट में कहा, ‘‘बहादुर सैनिकों के प्रति विशेष सम्मान के तौर पर दिल्ली सरकार ने 28 नवंबर से दिल्ली में फिल्म को टैक्स-फ्री करने का फैसला किया है। फिल्म बनाने वालों को बधाई!''

गौरतलब है कि 21 नवंबर को रिलीज हुई युद्ध पर आधारित फिल्म ‘120 बहादुर’ का निर्माण रितेश सिधवानी और अख्तर ने एक्सेल एंटरटेनमेंट तथा ट्रिगर हैपी स्टूडियोज के अमित चंद्रा के साथ मिलकर किया है। ‘एक्सेल एंटरटेनमेंट’ और ‘ट्रिगर हैपी स्टूडियोज’ की फिल्म ‘120 बहादुर’ ने टिकट खिड़की पर अच्छी शुरुआत की है और रिलीज के पहले दिन 2.4 करोड़ रुपये की कमाई की थी।

रजनीश “रेजी” घई के डायरेक्शन में बनी ‘120 बहादुर’ में फरहान अख्तर ने मेजर शैतान सिंह की भूमिका निभाई है। इस फिल्म में भारतीय सैन्य इतिहास के एक निर्णायक क्षण को दर्शाया गया है, जब 120 भारतीय जवानों ने 3000 चीनी सैनिकों के सामने डटे रहकर वीरता का परिचय दिया था। फिल्म ‘120 बहादुर’ में शैतान सिंह की पत्नी शगुन कंवर की भूमिका राशि खन्ना ने निभाई है।

Delhi Govt Rekha Gupta 120 Bahadur
