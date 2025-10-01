फरीदाबाद में पहले किया एनकाउंटर, फिर सड़क पर निकाल दी अपराधियों की परेड; क्या थी वजह

फरीदाबाद में आरोपियों को कपड़ा व्यापारी से रंगदारी मांगने और हत्या के प्रयास के मामले में गिरफ्तार किया गया था। गुंडागर्दी से निपटने के लिए पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई को लोगों को अवगत करवाने के लिए ये परेड निकाली गई।

फरीदाबाद में क्राइम ब्रांच की टीमों ने बुधवार सुबह डबुआ सब्जी मंडी से लेकर गाजीपुर रोड तक मुठभेड़ में पकड़े गए आरोपियों की परेड निकाली। इससे सड़कों पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। आरोपियों को कपड़ा व्यापारी से रंगदारी मांगने और हत्या के प्रयास के मामले में गिरफ्तार किया गया था। गुंडागर्दी से निपटने के लिए पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई को लोगों को अवगत करवाने के लिए ये परेड निकाली गई। डबुआ सब्जी मंडी और गाजीपुर रोड पर पुलिस रिमांड पर चल रहे सभी चारों आरोपियों को लेकर यह परेड निकाली गई। इनमें से गोली लगने से घायल हुए आरोपी ट्राई साइकिल और लाठी का सहारा लेकर चल रहे थे। बाकी दो आरोपी भी उनके साथ थे। हालांकि, इस मौके पर मौजूद एसीपी क्राइम वरुण दहिया ने परेड निकालने से इंकार किया। उन्होंने दावा किया कि पुलिस आरोपियों को साथ लेकर मौके की निशानदेही कर रही है। वारदात स्थलों का मौका मुआयना करवाया जा रहा है।

बता दें कि अपराध जांच शाखा सेक्टर-30 और सेट्रल अपराध जांच की टीमों ने गत माह 27 सितंबर को दो अलग अलग मुठभेड में चार आरोपियों को काबू करने में सफलता हासिल की थी। इनमें एक मुठभेड़ पाली -सूरजकुंड रोड पर बाइक सवार बदमाशों से हुई थी। इस दौरान पुलिस ने सरस्वती कॉलोनी निवासी शशिकांत और डबुआ कॉलोनी निवासी रोहित को गिरफ्तार किया था। आरोपी शशिकांत के पैर में गोली लगी थी। पुलिस ने मौके से दो पिस्तौल और बाइक बरामद की थी। इसके कुछ देर बाद बड़खल- पाली रोड पर सैनिक कॉलोनी के नजदीक बाइक सवार दो बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई थी।