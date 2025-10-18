Hindustan Hindi News
बहुत शर्म की बात है; दिल्ली के जाम पर फूटा मशहूर लेखक का गुस्सा, खूब सुनाया

संक्षेप: लेखक सुहेल सेठ ने अपने एक्स हैंडल से लिखा कि यह सचमुच शर्म की बात है कि ट्रैफिक और रखरखाव दोनों के मामले में दिल्ली का शासन बहुत ही खराब है। मुख्यमंत्री सड़क पर झाड़ू लगाने और नदी में डुबकी लगाने में व्यस्त हैं। 

Sat, 18 Oct 2025 01:01 PMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
मशहूर लेखक और बिजनेसमैन सुहेल सेठ ने फिर एक बार निशाना साधा है और इस बार उनके रडार में दिल्ली की सरकार है। सुहेल सेठ ने दिल्ली के जाम और बाकी रखरखाव को लेकर सीएम रेखा गुप्ता और उनकी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में शासन बहुत ही खराब है। यही नहीं उन्होंने दिल्ली पुलिस पर भी सवाल खड़े किए। मॉनसून के दौरान आई बाढ़ के लिए गुरुग्राम की स्थिति पर सैनी सरकार को कोसने वाले सुहेल सेठ ने इस बार दिल्ली की स्थिति पर सवाल उठा दिए हैं।

लेखक सुहेल सेठ ने अपने एक्स हैंडल से लिखा कि यह सचमुच शर्म की बात है कि ट्रैफिक और रखरखाव दोनों के मामले में दिल्ली का शासन बहुत ही खराब है। जब मुख्यमंत्री सड़क पर झाड़ू लगाने और नदी में डुबकी लगाने में व्यस्त हैं,तो ऐसा ही होता है और जहां तक पुलिस की बात है, मुझे नहीं लगता कि अब उनका कोई अस्तित्व है। जब तक कि वे मिस्टर इंडिया की तरह अदृश्य न हों।

बता दें कि मॉनसून में सुहेल सेठ ने गुरुग्राम में बदहाल व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा था कि गंभीरता से कहें तो गुरुग्राम पूरी तरह से खत्म हो चुका है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इस शहर को बर्बाद करने वाले पहले शख्स मनोहर लाल खट्टर थे और अब नायब सैनी इस स्थिति को संभाल नहीं पा रहे हैं। भाजपा को कुछ गंभीर आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। वे पिछले 11 साल से इस राज्य को चला रहे हैं। अब आप इसके लिए नेहरू को दोष नहीं दे सकते।