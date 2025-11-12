उसने तो सिर्फ... अल फलाह यूनिवर्सिटी की मस्जिद के इमाम की हिरासत पर बोला परिवार; बताया बेगुनाह

संक्षेप: परिवार का कहना है कि डॉक्टर मुजम्मिल से इश्तियाक का परिचय अन्य लोगों के जरिए ही अल फलाह यूनिवर्सिटी में हुआ था। परिजनों ने कहा, हमारे भाई का विस्फोटक बरामदगी या दिल्ली कार धमाके के इस पूरे मामले से कोई लेना-देना नहीं है।

दिल्ली में सोमवार शाम लाल किला के करीब हुए कार धमाके से कुछ घंटों पहले पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद में आतंकवादी नेटवर्क से जुड़े एक बड़े मॉड्यूल का खुलासा किया था और इस सिलसिले में फतेहपुर तगा गांव के एक मकान पर छापा मारते हुए वहां से 2563 किलो अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया था। यह विस्फोटक पदार्थ अल फलाह यूनिवर्सिटी के टीचर और पुलवामा निवासी डॉक्टर मुजम्मिल शकील के फरीदाबाद वाले किराये के मकान से मिला था, जिसके बाद इस मामले में जम्मू-कश्मीर पुलिस यूनिवर्सिटी की मस्जिद में इमाम मौलवी हाफिज मोहम्मद इश्तियाक को गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए श्रीनगर ले गई।

परिवार बोला- उसने तो सिर्फ… इश्तियाक ही वह शख्स हैं, जिसने डॉक्टर मुजम्मिल शकील को किराए पर कमरा दिया था। इस मामले में अब मौलवी इश्तियाक को हिरासत में लेने पर उसका परिवार सामने आया है। परिवार ने इश्तियाक को निर्दोष बताया है और कहा है कि उसने सिर्फ किराये पर कमरा दिया था, उसका दिल्ली ब्लास्ट या आतंकियों से उसका कोई लेना देना नहीं है।

इश्तियाक के बड़े भाई मोहम्मद सपात ने बताया कि उनका परिवार मूलरूप से नूंह जिले के सिंगार गांव का रहने वाला है और वे 5 भाई हैं, जिनमें से 4 मस्जिदों में इमाम हैं। उन्होंने कहा कि इश्तियाक करीब 20 साल पहले फतेहपुर तगा गांव में बस गया था और वहीं रहकर इमाम का काम करता है।

यूनिवर्सिटी में ही हुआ था डॉक्टर मुजम्मिल से परिचय परिवार का कहना है कि डॉक्टर मुजम्मिल से इश्तियाक का परिचय अन्य लोगों के जरिए ही अल फलाह यूनिवर्सिटी में हुआ था, जिसके बाद इश्तियाक ने उसे एक कमरा किराए पर दे दिया था। परिजनों ने कहा, हमारे भाई का इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है। इश्तियाक की मां जैतूनी ने कहा कि मेरा बेटा बेगुनाह है, उसने सिर्फ किराए पर कमरा दिया था। वह अल फलाह मेडिकल कॉलेज की मस्जिद में इमाम है और कई सालों से वहीं काम कर रहा है। इसके साथ ही परिजनों ने पुलिस से इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है।

कई लोगों से पूछताछ के बाद इश्तियाक को हिरासत में लिया मौलवी इश्तियाक के कमरे पर विस्फोटक सामग्री डॉ.मुजम्मिल गनई उर्फ ​​मुसैब और डॉ.उमर नबी ने रखी थी। डॉ.उमर नबी ही उस कार को चला रहा था, जिसमें सोमवार शाम लाल किले के बाहर विस्फोट हो गया था। फरीदाबाद से हिरासत में लिए गए मौलवी हाफिज मोहम्मद इश्तियाक से जम्मू-कश्मीर पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस ने अभी गिरफ्तारी नहीं डाली है, अगर ऐसा हुआ तो इश्तियाक इस मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाने वाला नौवां व्यक्ति होगा।

दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के बाद से जांच एजेंसियां सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में छात्रों, स्टाफ और प्रिंसिपल से पूछताछ की गई थी। इसी यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार किए गए डॉक्टर मुजम्मिल को जानने वाले करीब 52 लोगों से भी पूछताछ हुई थी, जिस बिनाह पर मौलवी इश्तियाक को हिरासत में लिया गया और श्रीनगर ले जाया गया।