Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsfamily spoke on the detention of the Imam of the Al Falah University mosque, said He just..
उसने तो सिर्फ... अल फलाह यूनिवर्सिटी की मस्जिद के इमाम की हिरासत पर बोला परिवार; बताया बेगुनाह

उसने तो सिर्फ... अल फलाह यूनिवर्सिटी की मस्जिद के इमाम की हिरासत पर बोला परिवार; बताया बेगुनाह

संक्षेप: परिवार का कहना है कि डॉक्टर मुजम्मिल से इश्तियाक का परिचय अन्य लोगों के जरिए ही अल फलाह यूनिवर्सिटी में हुआ था। परिजनों ने कहा, हमारे भाई का विस्फोटक बरामदगी या दिल्ली कार धमाके के इस पूरे मामले से कोई लेना-देना नहीं है।

Wed, 12 Nov 2025 08:40 PMSourabh Jain हिन्दुस्तान टीम, फरीदाबाद, हरियाणा
share Share
Follow Us on

दिल्ली में सोमवार शाम लाल किला के करीब हुए कार धमाके से कुछ घंटों पहले पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद में आतंकवादी नेटवर्क से जुड़े एक बड़े मॉड्यूल का खुलासा किया था और इस सिलसिले में फतेहपुर तगा गांव के एक मकान पर छापा मारते हुए वहां से 2563 किलो अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया था। यह विस्फोटक पदार्थ अल फलाह यूनिवर्सिटी के टीचर और पुलवामा निवासी डॉक्टर मुजम्मिल शकील के फरीदाबाद वाले किराये के मकान से मिला था, जिसके बाद इस मामले में जम्मू-कश्मीर पुलिस यूनिवर्सिटी की मस्जिद में इमाम मौलवी हाफिज मोहम्मद इश्तियाक को गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए श्रीनगर ले गई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

परिवार बोला- उसने तो सिर्फ…

इश्तियाक ही वह शख्स हैं, जिसने डॉक्टर मुजम्मिल शकील को किराए पर कमरा दिया था। इस मामले में अब मौलवी इश्तियाक को हिरासत में लेने पर उसका परिवार सामने आया है। परिवार ने इश्तियाक को निर्दोष बताया है और कहा है कि उसने सिर्फ किराये पर कमरा दिया था, उसका दिल्ली ब्लास्ट या आतंकियों से उसका कोई लेना देना नहीं है।

इश्तियाक के बड़े भाई मोहम्मद सपात ने बताया कि उनका परिवार मूलरूप से नूंह जिले के सिंगार गांव का रहने वाला है और वे 5 भाई हैं, जिनमें से 4 मस्जिदों में इमाम हैं। उन्होंने कहा कि इश्तियाक करीब 20 साल पहले फतेहपुर तगा गांव में बस गया था और वहीं रहकर इमाम का काम करता है।

यूनिवर्सिटी में ही हुआ था डॉक्टर मुजम्मिल से परिचय

परिवार का कहना है कि डॉक्टर मुजम्मिल से इश्तियाक का परिचय अन्य लोगों के जरिए ही अल फलाह यूनिवर्सिटी में हुआ था, जिसके बाद इश्तियाक ने उसे एक कमरा किराए पर दे दिया था। परिजनों ने कहा, हमारे भाई का इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है। इश्तियाक की मां जैतूनी ने कहा कि मेरा बेटा बेगुनाह है, उसने सिर्फ किराए पर कमरा दिया था। वह अल फलाह मेडिकल कॉलेज की मस्जिद में इमाम है और कई सालों से वहीं काम कर रहा है। इसके साथ ही परिजनों ने पुलिस से इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है।

इमाम मौलवी हाफिज मोहम्मद इश्तियाक के परिवार के सदस्य।

कई लोगों से पूछताछ के बाद इश्तियाक को हिरासत में लिया

मौलवी इश्तियाक के कमरे पर विस्फोटक सामग्री डॉ.मुजम्मिल गनई उर्फ ​​मुसैब और डॉ.उमर नबी ने रखी थी। डॉ.उमर नबी ही उस कार को चला रहा था, जिसमें सोमवार शाम लाल किले के बाहर विस्फोट हो गया था। फरीदाबाद से हिरासत में लिए गए मौलवी हाफिज मोहम्मद इश्तियाक से जम्मू-कश्मीर पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस ने अभी गिरफ्तारी नहीं डाली है, अगर ऐसा हुआ तो इश्तियाक इस मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाने वाला नौवां व्यक्ति होगा।

दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के बाद से जांच एजेंसियां सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में छात्रों, स्टाफ और प्रिंसिपल से पूछताछ की गई थी। इसी यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार किए गए डॉक्टर मुजम्मिल को जानने वाले करीब 52 लोगों से भी पूछताछ हुई थी, जिस बिनाह पर मौलवी इश्तियाक को हिरासत में लिया गया और श्रीनगर ले जाया गया।

रिपोर्ट: मोनी देवी

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Ncr News Delhi News Faridabad News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।