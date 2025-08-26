family of Noida dowry case victim Nikki Bhati let in-laws cremate her on Their last request ससुरालवालों ने ही किया दहेज पीड़िता निक्की का अंतिम संस्कार,मायकेवालों ने बताया-उन्होंने क्यों करने दिया ऐसा, Ncr Hindi News - Hindustan
ससुरालवालों ने ही किया दहेज पीड़िता निक्की का अंतिम संस्कार,मायकेवालों ने बताया-उन्होंने क्यों करने दिया ऐसा

मृतका के पिता ने बताया था कि उनकी दो बेटियों कंचन (29) और निक्की (26) की शादी 2016 में रोहित भाटी और विपिन भाटी से हुई थी। उनका आरोप है कि तब से वे दोनों बेटियों को प्रताड़ित कर रहे थे और दहेज की मांग कर रहे थे।

Sourabh Jain हिन्दुस्तान टाइम्सTue, 26 Aug 2025 03:35 PM
ग्रेटर नोएडा के निक्की भाटी दहेज हत्याकांड मामले में पीड़िता का अंतिम संस्कार हो गया, लेकिन खास बात यह है कि यह पूरी प्रक्रिया उसके उन्हीं ससुराल वालों ने पूरी, जिन पर उसे जलाकर मारने का आरोप है। इस बारे में जानकारी देते हुए निक्की के परिजनों ने कहा कि हमने उनके आखिरी अनुरोध पर अनिच्छा से उन्हें इस आखिरी संस्कार को करने की अनुमति दी।

पीड़िता निक्की भाटी के भाई विक्की पायला ने रविवार को कहा, 'जब हम उसका शव दादरी स्थित अपने घर लाए, तो उसके ससुराल वालों ने बार-बार अनुरोध किया कि उन्हें अंतिम संस्कार करने की अनुमति दी जाए। यह उनकी आखिरी इच्छा थी और शुरुआती हिचकिचाहट के बाद, हम मान गए।' हालांकि इस फैसले को दिलवाने में आरोपी परिवार में ब्याही गई निक्की की बहन कंचन का भी अहम रोल रहा। कंचन की शादी आरोपी विपिन भाटी के भाई रोहित से हुई है।

कंचन ने पिछले कई सालों में उन्हें कई मौके दिए जाने का हवाला देते हुए एक और मौका दिए जाने की बात कही। तब जाकर निक्की के परिजन ससुराल वालों को उसका शव देने के लिए राजी हुआ। विक्की के अनुसार, भाटी परिवार के रिश्तेदारों ने यह भी कहा कि मना करने से उनके सम्मान को ठेस पहुंचेगी। निक्की और उसकी बहन कंचन दोनों की शादी 2016 में ग्रेटर नोएडा के सिरसा स्थित भाटी परिवार में हुई थी।

दहेज की मांग को लेकर उसके पति और ससुराल वालों ने कथित तौर पर 21 अगस्त को 28 साल की निक्की भाटी को आग लगा दी थी। निक्की की बड़ी बहन कंचन घटना के वक्त ससुराल में ही मौजूद थी और उसने निक्की को आग की लपटों में जलते हुए एक वीडियो बनाया था और कहा था कि मारपीट के बाद विपिन ने ही उसे आग लगाई थी।

नोएडा पुलिस ने इस मामले में निक्की के पति विपिन, उसके देवर, ससुर और सास को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों ने शुरुआती जांच के बाद बताया कि निक्की ब्यूटी पार्लर चलाती थी और इंस्टाग्राम पर भी नियमित रूप से रील्स बनाकर शेयर करती थी। इसी बात लेकर पति-पत्नी में झगड़ा होता था, और यह घटना भी महीनों से चल रहे इसी विवाद का नतीजा थी।

पुलिस ने बताया कि घटना वाले दिन, निक्की ने अपने पति से फिर से उस पार्लर को फिर से खोलने की अनुमति मांगी, जिसकी वह सह-मालिक थी। विपिन ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि परिवार की महिलाओं को व्यवसाय चलाने या सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाने की अनुमति नहीं है।

घटना वाले दिन निक्की भाटी की विचलित करने वाली क्लिप सोशल मीडिया पर सामने आई, जिनमें से एक में आरोपी पति उसे पीटते हुए दिखाई दे रहा था, और दूसरी में आग की लपटों में घिरी निक्की भाटी सीढ़ियों से नीचे भागती हुई दिखाई दे रही थी। मामले के सुर्खियों में आने के बाद एक नया और अज्ञात सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें दावा किया गया है कि जब निक्की भाटी आग की चपेट में आई थी, तब आरोपी अपने घर के बाहर था।

प्राप्त जानकारी के अनुसार गिरफ्तारी से पहले आरोपी पति विपिन किराने की दुकान चलाने में अपने पिता की मदद करता था, जबकि रोहित कारोबार करता था और परिवार के पास खेती की जमीन भी थी।