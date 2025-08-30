'उनका सपना टूट गया', कालकाजी मंदिर में मारे गए सेवादार के परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

चुन्नी-प्रसाद को लेकर हुए विवाद में मार डाले गए कालकाजी मंदिर के सेवादार के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पीड़ित परिवार ने कहा कि ऐसा अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। बताया कि सेवादार योगेंद्र अपने बेटे और बेटी को एक बेहतर और सम्मानित जीवन देना चाहते थे, लेकिन उनका यह सपना टूट गया।

दिल्ली में अपने ससुराल वालों के साथ रहकर और कालकाजी मंदिर से मिलने वाले लगभग 5000 रुपए के वेतन पर अपने परिवार का भरण-पोषण करते हुए योगेंद्र सिंह को जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हालांकि उन्होंने कभी इसकी शिकायत नहीं की।

कालकाजी मंदिर के सेवादार 35 साल के योगेंद्र अपने बेटे और बेटी को पढ़ने-लिखने के लिए प्रेरित करते थे। वे चाहते थे कि एक दिन उनके बेटे-बेटी बेहतर और सम्मानित जीवन जी सकें। लेकिन, शुक्रवार की रात उनका यह सपना टूट गया।

पुलिस ने बताया कि शुक्रवार रात प्रसाद को लेकर हुए झगड़े ने हिंसक रूप ले लिया। सेवादार की कुछ लोगों ने कथित तौर पर पिटाई कर दी। उन्हें एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई।

मृतक के बड़े भाई कौशल सिंह भी एक मंदिर में काम करते हैं। उन्होंने बताया कि घटना के समय वह किसी काम से बाहर थे। कौशल ने पीटीआई-भाषा को बताया, "मुझे देर रात फोन आया कि योगेंद्र पर हमला हुआ है। जब तक मैं अस्पताल पहुंच पाया, वह मर चुका था।

योगेंद्र के परिवार में उनकी पत्नी जया, 8 साल का बेटा कृष्णा और 6 साल की बेटी परी हैं। कौशल ने रोते हुए कहा कि वह हमेशा यही कहते थे कि उनके बच्चे शिक्षित और सम्मानित जीवन जिएं। उनकी नौकरी स्थिर नहीं थी और वेतन भी बहुत कम मिलता था। फिर भी वह भगवान और भक्तों की सेवा में खुश थे। अब उनकी पत्नी और बच्चों का क्या होगा? उनका पूरा भविष्य बर्बाद हो गया है।

2017 में अपने पिता की मौत को याद करते हुए उन्होंने बताया कि उनकी मां अपने तीनों बेटों के साथ बारी-बारी से रह रही हैं। अब वह बेसुध हैं। हमें समझ नहीं आ रहा कि बच्चों को कैसे बताएं।

पुलिस के अनुसार, कुछ लोगों द्वारा चुन्नी-प्रसाद मांगने के बाद झगड़ा शुरू हुआ। जब सेवादार योगेंद्र सिंह ने मना कर दिया तो हमलावरों ने कथित तौर पर उन्हें बाहर खींच लिया और लाठियों से उन पर हमला कर दिया। पुलिस ने बताया कि यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।

दक्षिण-पूर्व दिल्ली के डीसीपी हेमंत तिवारी ने बताया कि एक आरोपी 30 साल के अतुल पांडे को स्थानीय लोगों ने मौके पर ही पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। दो अन्य आरोपी 19 साल के मोहन उर्फ ​​भूरा और 20 साल के कुलदीप बिधूड़ी थे। उन्हें भी शनिवार को पकड़ लिया गया।