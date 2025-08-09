Families recall horror as wall collapse kills eight in Delhi Jaitpur कुछ रोटी बना रहे थे, कुछ चावल खा रहे थे और तभी; 5 लोगों को खोने वाले ने सुनाई जैतपुर हादसे की दास्तां, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर NewsFamilies recall horror as wall collapse kills eight in Delhi Jaitpur

कुछ रोटी बना रहे थे, कुछ चावल खा रहे थे और तभी; 5 लोगों को खोने वाले ने सुनाई जैतपुर हादसे की दास्तां

दिल्ली में रात भर हुई भारी बारिश शनिवार सुबह जानलेवा साबित हुई। जैतपुर में मोहन बाबा मंदिर के पास एक दीवार गिर गई, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में कई पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूर थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि दीवार सुबह करीब 9 बजे गिरी, जिससे लोग अपनी झुग्गियों में फंस गए।

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्लीSat, 9 Aug 2025 07:32 PM
इस हादसे में परिवार के 5 लोगों को खोने वाले रंजन ने हादसे को याद करते हुए बताया कि कुछ लोग रोटी बना रहे थे। कुछ चावल खा रहे थे और कुछ लोग काम पर जाने ही वाले थे। तभी हमें दीवार गिरने की आवाज सुनाई दी। पीटीआई से बात करते हुए रंजन ने कहा कि अस्पताल में सात-आठ लोग हैं। पांच मेरे परिवार से हैं- मेरी मां, पिता, भाई और दो बच्चे। मेरी भतीजी सात साल की है और मेरा भतीजा आठ साल का है। बाकी लोग आस-पास के गांवों से हैं। कुछ बढ़ई का काम करते थे और कुछ निजी कंपनियों में।

स्थानीय लोगों ने बताया कि दीवार सुबह करीब 9 बजे गिरी, जिससे लोग अपनी झुग्गियों में फंस गए। एक निवासी ने कहा कि दीवार आठ लोगों पर गिरी, जिनमें दो बच्चे, एक महिला और कई पुरुष शामिल थे। सभी को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। एक छोटी बच्ची मोइना ने बताया कि उसके पिता कचरा बीनने का काम करते हैं। मलबे से निकाले गए लोगों में वह भी शामिल थे। उसने धीरे से कहा कि जब यह हुआ तब मैं सो रही थी। मैंने कुछ नहीं देखा।

दिल्ली पुलिस ने बताया कि पहली पीसीआर कॉल सुबह 9:13 बजे आई थी। कॉल करने वाले ने कहा था कि बड़ी दीवार गिर गई है। जैतपुर के थाना प्रभारी और उनकी टीम ने फायर ब्रिगेड एनडीआरएफ के साथ मिलकर तुरंत कार्रवाई की। बचाव कर्मियों ने ढही हुई इमारत को तोड़कर फंसे हुए लोगों तक पहुंचने की कोशिश की। सभी घायलों को एम्स ट्रॉमा सेंटर और सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया।

पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। दीवार गिरने का सही कारण अभी पता नहीं चल पाया है। हालांकि, अधिकारियों ने रात भर हुई भारी बारिश के कारण जलभराव और मिट्टी के कमजोर होने की संभावना जताई है। अधिकारी ने कहा कि दीवार की स्थिति, स्वामित्व और इसमें शामिल किसी भी लापरवाही की जांच करेंगे। गवाहों और जीवित बचे लोगों के बयान दर्ज किए जाएंगे।

डीएफएस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि शुक्रवार रात से हो रही बारिश के कारण निचले और संवेदनशील इलाकों में संरचनाएं कमजोर हो गई होंगी। इस मामले में हम अभी भी जांच कर रहे हैं।