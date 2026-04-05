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टक्कर मारने का झूठा आरोप, फिर लूटे 50 हजार; दिल्ली में बुजुर्ग को ऐसे बनाया शिकार

Apr 05, 2026 10:44 pm ISTAditi Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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नई दिल्ली के जीटीबी एनक्लेव इलाके में शनिवार शाम बदमाशों ने 70 साल के एक बुजुर्ग ज्वेलर को अपना शिकार बनाया। एक बदमाश ने पहले बुजुर्ग पर स्कूटी से टक्कर मारने का झूठा आरोप लगाकर विवाद शुरू किया और फिर रोडरेज में हाथापाई के बीच उनकी जेब से 50 हजार लूट लिए।

टक्कर मारने का झूठा आरोप, फिर लूटे 50 हजार; दिल्ली में बुजुर्ग को ऐसे बनाया शिकार

नई दिल्ली के जीटीबी एनक्लेव इलाके में शनिवार शाम बदमाशों ने 70 साल के एक बुजुर्ग ज्वेलर को अपना शिकार बनाया। एक बदमाश ने पहले बुजुर्ग पर स्कूटी से टक्कर मारने का झूठा आरोप लगाकर विवाद शुरू किया और फिर रोडरेज में हाथापाई के बीच उनकी जेब से 50 हजार लूट लिए। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अपने एक अन्य साथी के साथ स्कूटी पर बैठकर फरार हो गया। राहत की बात यह है कि लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।

पुलिस के अनुसार, पीड़ित की पहचान 70 साल के दिनेश चंद्र वर्मा के रूप में हुई है। वह अपने परिवार के साथ राम नगर, जीटीबी एनक्लेव इलाके में रहते हैं। वहीं वर्मा ज्वेलर्स के नाम से उनकी अपनी एक दुकान है। शनिवार को उन्होंने अपने घर पर भंडारे का आयोजन किया था। शाम करीब 6 बजे जब वह टेंट वालों का बकाया हिसाब करने के लिए अपनी स्कूटी से दुकान की तरफ जा रहे थे, तभी रास्ते में अचानक एक हट्टा-कट्टा युवक उनकी स्कूटी के ठीक सामने आ गया। उसने जानबूझकर बुजुर्ग पर टक्कर मारने और चोटिल करने का झूठा आरोप लगाकर झगड़ा करने लगा।

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अफरा-तफरी के बीच लूटे पैसे

जब बुजुर्ग ने स्कूटी से टक्कर लगने की बात से इनकार किया, तो आरोपी उनके साथ धक्का-मुक्की करने लगा। इसी अफरातफरी के बीच बदमाश ने चालाकी से दिनेश चंद्र की शर्ट की जेब में रखे 50 हजार रुपये लूट लिए। इसके बाद वह बुजुर्ग को जोर से धक्का देकर वहां पहले से स्कूटी स्टार्ट करके खड़े अपने साथी के साथ रफूचक्कर हो गया।

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लूट का अहसास होते ही पीड़ित बुजुर्ग ने पीसीआर कॉल की। जीटीबी एनक्लेव थाना पुलिस ने जांच के दौरान आसपास दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। एक फुटेज में आरोपी बुजुर्ग की जेब से पैसे निकालते और अपने साथी के साथ भागते हुए साफ नजर आ रहा है। फिलहाल, पुलिस ने इस सीसीटीवी फुटेज को जब्त कर लिया है और उसकी मदद से फरार आरोपियों की तलाश कर रही है।

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Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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