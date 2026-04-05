टक्कर मारने का झूठा आरोप, फिर लूटे 50 हजार; दिल्ली में बुजुर्ग को ऐसे बनाया शिकार
नई दिल्ली के जीटीबी एनक्लेव इलाके में शनिवार शाम बदमाशों ने 70 साल के एक बुजुर्ग ज्वेलर को अपना शिकार बनाया। एक बदमाश ने पहले बुजुर्ग पर स्कूटी से टक्कर मारने का झूठा आरोप लगाकर विवाद शुरू किया और फिर रोडरेज में हाथापाई के बीच उनकी जेब से 50 हजार लूट लिए।
नई दिल्ली के जीटीबी एनक्लेव इलाके में शनिवार शाम बदमाशों ने 70 साल के एक बुजुर्ग ज्वेलर को अपना शिकार बनाया। एक बदमाश ने पहले बुजुर्ग पर स्कूटी से टक्कर मारने का झूठा आरोप लगाकर विवाद शुरू किया और फिर रोडरेज में हाथापाई के बीच उनकी जेब से 50 हजार लूट लिए। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अपने एक अन्य साथी के साथ स्कूटी पर बैठकर फरार हो गया। राहत की बात यह है कि लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।
पुलिस के अनुसार, पीड़ित की पहचान 70 साल के दिनेश चंद्र वर्मा के रूप में हुई है। वह अपने परिवार के साथ राम नगर, जीटीबी एनक्लेव इलाके में रहते हैं। वहीं वर्मा ज्वेलर्स के नाम से उनकी अपनी एक दुकान है। शनिवार को उन्होंने अपने घर पर भंडारे का आयोजन किया था। शाम करीब 6 बजे जब वह टेंट वालों का बकाया हिसाब करने के लिए अपनी स्कूटी से दुकान की तरफ जा रहे थे, तभी रास्ते में अचानक एक हट्टा-कट्टा युवक उनकी स्कूटी के ठीक सामने आ गया। उसने जानबूझकर बुजुर्ग पर टक्कर मारने और चोटिल करने का झूठा आरोप लगाकर झगड़ा करने लगा।
अफरा-तफरी के बीच लूटे पैसे
जब बुजुर्ग ने स्कूटी से टक्कर लगने की बात से इनकार किया, तो आरोपी उनके साथ धक्का-मुक्की करने लगा। इसी अफरातफरी के बीच बदमाश ने चालाकी से दिनेश चंद्र की शर्ट की जेब में रखे 50 हजार रुपये लूट लिए। इसके बाद वह बुजुर्ग को जोर से धक्का देकर वहां पहले से स्कूटी स्टार्ट करके खड़े अपने साथी के साथ रफूचक्कर हो गया।
लूट का अहसास होते ही पीड़ित बुजुर्ग ने पीसीआर कॉल की। जीटीबी एनक्लेव थाना पुलिस ने जांच के दौरान आसपास दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। एक फुटेज में आरोपी बुजुर्ग की जेब से पैसे निकालते और अपने साथी के साथ भागते हुए साफ नजर आ रहा है। फिलहाल, पुलिस ने इस सीसीटीवी फुटेज को जब्त कर लिया है और उसकी मदद से फरार आरोपियों की तलाश कर रही है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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