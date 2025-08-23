यूट्यूब से ली ट्रेनिंग, सीरियल में ब्रेक दिलाने के नाम पर बनाते थे शिकार; बेंगलुरु से ‘बंटी-बबली’ दबोचे

दिल्ली पुलिस ने बॉलीवुड फिल्म ‘बंटी और बबली’ की तर्ज पर लोगों को ठगने वाले दो शातिर महिला और पुरुष जालसाजों को गिरफ्तार किया है। यह दोनों सीरियल्स में ब्रेक दिलाने के बहाने लोगों को ठगते थे। आरोपियों ने यूट्यूब वीडियो के जरिये ठगी की ट्रेनिंग ली थी।

दिल्ली के दक्षिण-पश्चिम जिले के साइबर थाना पुलिस ने बॉलीवुड फिल्म ‘बंटी और बबली’ की तर्ज पर लोगों को ठगने वाले दो शातिर जालसाजों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान तरुण शेखर शर्मा और आशा सिंह उर्फ ​​भावना के रूप में हुई है। यह दोनों फर्जी डायरेक्टर-प्रड्यूसर बन स्टार प्लस और हॉट स्टार पर प्रसारित होने वाले सीरियल्स में ब्रेक दिलाने के बहाने भोले-भाले लोगों को ठगते थे। आरोपियों ने यूट्यूब वीडियो के जरिये ठगी की ट्रेनिंग ली थी। आलीशान जिंदगी जीने वाले आरोपी देशभर के महंगे होटलों में ठहरते थे।

पुलिस ने बताया कि दिल्ली में डाबरी के रघु नगर में रहने वाले एक व्यक्ति की ओर से एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत प्राप्त हुई थी। इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी नाबालिग बेटी एकता कपूर की एकेडमी से एक्टिंग और मॉडलिंग में डिप्लोमा कर रही है। वह किसी भी सीरियल में काम पाने के लिए इंटरनेट पर सर्च कर रही थी, तभी स्टार प्लस के एक फेमस सीरियल के लिए नए कलाकारों की तलाश में एक फेसबुक पेज पर पहुंची।

युवती ने जब उस लिंक पर क्लिक किया तो उसे एक वॉट्सऐप नंबर पर रीडायरेक्ट किया गया, जिसने अपना नाम पीयूष शर्मा बताया। उसने बताया कि वह एमटीवी स्प्लिट्सविला के पूर्व पार्टिसिपेंट है और अब एक डायरेक्टर है। पीयूष शर्मा ने बेटी से उसका पोर्टफोलियो मांगा, उसे फेमस डायरेक्टर/प्रड्यूसर राजन शाही का नंबर दिया और उसके रेफरेंस के संपर्क करने के लिए कहा था।

राजन शाही ने भी युवती से उसका पोर्टफोलियो मांगा और उसे सिंटा की एचआर डायरेक्टर अनीता से कॉन्टैक्ट करने के लिए कहा। इसके बाद उसे एक रोल दिलाने का वादा किया गया और किसी न किसी बहाने से बड़ी रकम देने के लिए कहा गया। पीड़िता ने लगभग 24 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद उन्हें ब्लॉक कर दिया गया।

वॉट्सऐप पर बात और महंगे होटलों में बैठकर ठगी मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की एक टीम बनाई गई। टीम ने धोखाधड़ी करने वाले के गैंग पर नकेल कसने पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक रणनीति अपनाई। टेक्निकल सर्विलांस, ​​डिजिटल फुटप्रिंट और मनी ट्रेल के विश्लेषण से पता चला कि संदिग्ध पीड़ितों से बातचीत के लिए केवल वॉट्सऐप का ही इस्तेमाल करते थे और लखनऊ, गुजरात, मध्य प्रदेश, केरल और कर्नाटक के होटलों के कमरों से धोखाधड़ी को अंजाम थे। इतना ही नहीं, आरोपी बार-बार अपना ठिकाना भी बदलते रहते थे।

तरुण लखनऊ का निवासी तो आशा दिल्ली की रहने वाली पुलिस ने लगातार निगरानी के बाद कर्नाटक बेंगलुरु में छापेमारी कर दो आरोपियों तरुण शेखर शर्मा और आशा सिंह उर्फ ​​भावना को गिरफ्तार कर लिया, जो एक 2 कमरों के सर्विस अपार्टमेंट में रह रहे थे। 32 वर्षीय तरुण शेखर शर्मा उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले के निराला नगर का रहने वाला है। वहीं 29 वर्षीय आशा सिंह उर्फ ​​भावना दिल्ली के नांगलोई, बक्करवाला की रहने वाली है। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस को उनके कब्जे से धोखाधड़ी करने वालों द्वारा इस्तेमाल किए गए 7 स्मार्टफोन, 10 सिम कार्ड, 8 एटीएम कार्ड, 15 बैंक चेकबुक और पासबुक बरामद किए गए, जिनमें आपत्तिजनक सबूत भी शामिल थे।

यूट्यूब वीडियो से ली थी ट्रेनिंग पुलिस को आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि आरोपी तरुण शेखर शर्मा और आशा सिंह उर्फ ​​भावना ने यूट्यूब वीडियो के जरिये ठगी की ट्रेनिंग ली थी। वे अलग-अलग वॉट्सऐप हैंडल की मदद से पीड़ितों से संपर्क करते थे और अपराध के लिए मोबाइल नंबर, बैंक खाते और शहर बदलते रहते थे, ताकि पुलिस को धोखा दे सकें।

आलीशान जिंदगी जी रहे थे आरोपी आरोपी एक आलीशान जिंदगी जी रहे थे और देशभर के द ललित, क्राउन प्लाजा, वेलकम होटल जैसे महंगे होटलों में ठहरते थे। उन्होंने धोखाधड़ी के लिए करीब 15 बैंक अकाउंट खोले और 10 से अधिक सिम कार्ड इस्तेमाल किए। उनके पास से मिले मोबाइल सिम कार्ड अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग पते पर जारी किए गए हैं। पकड़े गए दोनों आरोपी चार अन्य मामलों में भी संलिप्त पाए गए। इनमें उत्तर प्रदेश के दो मामले, दिल्ली का एक पूर्व मामला तथा जम्मू-कश्मीर के एक ऐसे ही मामले में अभी भी वॉन्टेड थे।