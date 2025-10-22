Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsFake police station noida hawala link found in probe money got from canada
नोएडा में पकड़े गए फर्जी पुलिस थाने के तार हवाला से जुड़े, कनाडा से मंगाई थी रकम

नोएडा में पकड़े गए फर्जी पुलिस थाने के तार हवाला से जुड़े, कनाडा से मंगाई थी रकम

संक्षेप: Noida Fake Police Station : नोएडा सेक्टर-70 में इंटरनेशनल पुलिस एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो नाम से फर्जी थाना खोलने वाले गैंग के तार हवाला से जुड़े हुए थे। आरोपियों ने कनाडा में बैठे पंजाबी मूल के एक भारतीय व्यक्ति पर दबाव बनाकर करीब 18 लाख रुपये मंगवाए थे। 

Wed, 22 Oct 2025 02:43 PMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नोएडा। गौरव भारद्वाज
share Share
Follow Us on

नोएडा सेक्टर-70 में इंटरनेशनल पुलिस एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो नाम से फर्जी थाना खोलने वाले गैंग के तार हवाला से जुड़े हुए थे। आरोपियों ने कनाडा में बैठे पंजाबी मूल के एक भारतीय व्यक्ति पर दबाव बनाकर करीब 18 लाख रुपये मंगवाए थे। पुलिस जेल में बंद आरोपियों के खिलाफ जल्द ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी।

करीब ढाई माह पहले 10 अगस्त को फेज-तीन थाना पुलिस ने सेक्टर-70 में छापा मारकर गैंग के सरगना पिता-पुत्र समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें पश्चिम बंगाल के जिला वीरभूम निवासी बिभाष चंद्र अधिकारी, इसका पुत्र अराग्य अधिकारी, पश्चिम बंगाल के जिला 24 परगना निवासी बाबुल चंद्र मंडल, पिंटूपाल, समापदमल और आशीष कुमार शामिल थे। गिरोह के सरगना बिभाष चंद्र और अराग्य अधिकारी हैं। बिभाष राजनीतिक दल तृणमूल कांग्रेस का पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष रहा है। आरोपियों ने सेक्टर-70 में एक घर किराए पर लिया था। पुलिस जैसे रंग और लोगो का इस्तेमाल कर बोर्ड लगाए हुए थे।

अंदर से ऑफिस भी पुलिस थाने जैसा बनाया हुआ था। लोगों को भ्रमित करने के लिए आयुष, जनजातीय मंत्रालय, सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण मंत्रालय के कूटरचित दस्तावेज दिखाते थे। आमजन को प्रभाव में लेने के लिए खुद को इंटरपोल, आईएचआरसी, यूरिशिया पुलिस और आईबी से जुड़ा बताते थे। अपना एक ऑफिस यूके में होना भी बताते थे। खुद को लोकसेवक के रूप में प्रस्तुत करते थे। अपनी वेबसाइट पर राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करते। इसके माध्यम से लोगों से दान के रूप में भी रकम लेते थे। आरोपी मदद के नाम पर लोगों से ठगी करते थे।

कोलकाता में ऑफिस खोल रखा था

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि नोएडा आने से पूर्व आरोपियों ने कोलकाता और वीरभूम में ऑफिस खोल रखा था। आरोपियों को जेल भेजने के बाद नोएडा से पुलिस की टीम कोलकाता पहुंची। जहां मिले अहम साक्ष्यों के आधार पर पता चला कि आरोपियों ने एक व्यक्ति की मदद के नाम कनाडा में बैठे भारतीय मूल के व्यक्ति को केंद्रीय एजेंसी के नाम से कई नोटिस ऑनलाइन भेजकर भारत आने के लिए कहा। आरोपियों ने उसे भयभीत करके करीब 18 लाख रुपये विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर कराए। इसके बाद हवाला के जरिये भारत में रुपये मंगवाए।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Noida News Noida Police
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।