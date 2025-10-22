नोएडा में पकड़े गए फर्जी पुलिस थाने के तार हवाला से जुड़े, कनाडा से मंगाई थी रकम
संक्षेप: Noida Fake Police Station : नोएडा सेक्टर-70 में इंटरनेशनल पुलिस एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो नाम से फर्जी थाना खोलने वाले गैंग के तार हवाला से जुड़े हुए थे। आरोपियों ने कनाडा में बैठे पंजाबी मूल के एक भारतीय व्यक्ति पर दबाव बनाकर करीब 18 लाख रुपये मंगवाए थे।
नोएडा सेक्टर-70 में इंटरनेशनल पुलिस एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो नाम से फर्जी थाना खोलने वाले गैंग के तार हवाला से जुड़े हुए थे। आरोपियों ने कनाडा में बैठे पंजाबी मूल के एक भारतीय व्यक्ति पर दबाव बनाकर करीब 18 लाख रुपये मंगवाए थे। पुलिस जेल में बंद आरोपियों के खिलाफ जल्द ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी।
करीब ढाई माह पहले 10 अगस्त को फेज-तीन थाना पुलिस ने सेक्टर-70 में छापा मारकर गैंग के सरगना पिता-पुत्र समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें पश्चिम बंगाल के जिला वीरभूम निवासी बिभाष चंद्र अधिकारी, इसका पुत्र अराग्य अधिकारी, पश्चिम बंगाल के जिला 24 परगना निवासी बाबुल चंद्र मंडल, पिंटूपाल, समापदमल और आशीष कुमार शामिल थे। गिरोह के सरगना बिभाष चंद्र और अराग्य अधिकारी हैं। बिभाष राजनीतिक दल तृणमूल कांग्रेस का पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष रहा है। आरोपियों ने सेक्टर-70 में एक घर किराए पर लिया था। पुलिस जैसे रंग और लोगो का इस्तेमाल कर बोर्ड लगाए हुए थे।
अंदर से ऑफिस भी पुलिस थाने जैसा बनाया हुआ था। लोगों को भ्रमित करने के लिए आयुष, जनजातीय मंत्रालय, सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण मंत्रालय के कूटरचित दस्तावेज दिखाते थे। आमजन को प्रभाव में लेने के लिए खुद को इंटरपोल, आईएचआरसी, यूरिशिया पुलिस और आईबी से जुड़ा बताते थे। अपना एक ऑफिस यूके में होना भी बताते थे। खुद को लोकसेवक के रूप में प्रस्तुत करते थे। अपनी वेबसाइट पर राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करते। इसके माध्यम से लोगों से दान के रूप में भी रकम लेते थे। आरोपी मदद के नाम पर लोगों से ठगी करते थे।
कोलकाता में ऑफिस खोल रखा था
जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि नोएडा आने से पूर्व आरोपियों ने कोलकाता और वीरभूम में ऑफिस खोल रखा था। आरोपियों को जेल भेजने के बाद नोएडा से पुलिस की टीम कोलकाता पहुंची। जहां मिले अहम साक्ष्यों के आधार पर पता चला कि आरोपियों ने एक व्यक्ति की मदद के नाम कनाडा में बैठे भारतीय मूल के व्यक्ति को केंद्रीय एजेंसी के नाम से कई नोटिस ऑनलाइन भेजकर भारत आने के लिए कहा। आरोपियों ने उसे भयभीत करके करीब 18 लाख रुपये विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर कराए। इसके बाद हवाला के जरिये भारत में रुपये मंगवाए।