दिल्ली में नामी कंपनियों में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी, गिरोह के सरगना समेत 5 लोग गिरफ्तार
संक्षेप: दिल्ली पुलिस ने फर्जी नौकरी दिलाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने कोटला मुबारकपुर इलाके से गिरोह के सरगना समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने ‘स्किल इनोवेशन सॉल्यूशन’ नाम से एक फर्जी प्लेसमेंट एजेंसी खोली थी और नौकरी के इच्छुक लोगों को झांसे में लेते थे।
पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने प्रतिष्ठित कंपनियों में नौकरी दिलाने के नाम पर 100 से अधिक लोगों से 15 लाख रुपये से ज्यादा की ठगी की। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी के अनुसार, गिरोह के सरगना तारिक खान और उसके साथी कपिल, उसकी पत्नी तन्नू, अदीबा और शाहाना उर्फ जोया द्वारा यह रैकेट चलाया जा रहा था। उन्होंने 100 से अधिक लोगों को ठगा।
आरोपियों ने ‘स्किल इनोवेशन सॉल्यूशन’ नाम से एक फर्जी प्लेसमेंट एजेंसी खोली थी और प्रसिद्ध भर्ती वेबसाइटों के जरिए नौकरी के इच्छुक लोगों को झांसे में लेते थे। मामला तब सामने आया जब शालीमार गार्डन की रहने वाली मनीषा ने शिकायत दर्ज कराई कि अमरदीप नामक व्यक्ति ने बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी दिलाने के बहाने उससे 24000 रुपए वसूल लिए।
पुलिस ने बताया कि सितंबर में अमरदीप ने उससे संपर्क कर दावा किया कि उसकी प्रोफाइल को एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने शॉर्टलिस्ट कर लिया है। उसे इंटरव्यू के लिए कोटला मुबारकपुर कार्यालय बुलाया गया है। बाद में आरोपी ने उसे नौकरी दिलाने के बहाने एक ऑनलाइन पेमेंट ऐप के जरिए पैसे भेजने को कहा। पुलिस ने बताया कि इसके बाद न तो कोई ऑफर दिया गया और न ही पैसे वापस किए गए।
दक्षिण दिल्ली के डीसीपी अंकित चौहान ने बताया कि जांच के दौरान सामने आया कि आरोपियों ने इसी तरीके से 100 से अधिक लोगों को ठगा था। उन्होंने एजेंसी को वैध दिखाने के लिए करीब 10 टेली-कॉलर नियुक्त कर रखे थे।
उन्होंने बताया कि कोटला मुबारकपुर स्थित कार्यालय में छापेमारी के दौरान पांचों आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ा गया। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वे ऑनलाइन पोर्टल्स से नौकरी चाहने वालों से संपर्क कर उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाते थे। उसके बाद सिक्योरिटी या प्रोसेसिंग फीस के नाम पर यूपीआई या क्यूआर कोड के माध्यम से पैसे वसूलते थे।
पुलिस ने बताया कि एक बार भुगतान हो जाने के बाद वे पीड़ितों को जवाब देना बंद कर देते थे। पकड़े जाने से बचने के लिए कार्यालय का स्थान बदल देते थे। पुलिस ने मौके से कई मोबाइल फोन, फर्जी रसीदें, भुगतान रिकॉर्ड, नौकरी चाहने वालों के बायोडाटा और धोखाधड़ी में इस्तेमाल किए गए यूपीआई विवरण बरामद किए हैं। पुलिस ने स्किल इनोवेशन सॉल्यूशन से संबंधित दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं।
डीसीपी चौहान ने कहा कि अन्य पीड़ितों, वित्तीय लेनदेन और संभावित सहयोगियों की पहचान के लिए जांच जारी है। डिजिटल सबूतों का विश्लेषण किया जा रहा है।