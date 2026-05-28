इंस्टाग्राम पर 100 से ज्यादा महिलाओं के नंगे फोटो वीडियो डाले, दिल्ली के पादरी के काली करतूतें सामने आईं
ऑनलाइन धार्मिक प्रवचन देने वाले दिल्ली के एक पादरी की घिनौनी करतूत सामने आई है। जब मामला खुला, तो पता चला कि पादरी ने अपने फेक इंस्टाग्राम अकाउंट पर 100 से ज्यादा महिलाओं के ऐसे फोटो-वीडियो शेयर कर रखे हैं।
ऑनलाइन धार्मिक प्रवचन देने वाले दिल्ली के एक पादरी की घिनौनी करतूत सामने आई है। उसने एक महिला से दोस्ती करनी चाही, तो महिला ने इनकार कर दिया। इस बात पर पादरी इतना बौखलाया कि उसने महिला और उसकी मां की AI की मदद से नंगी फोटो-वीडियो बनाए और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिये। जब मामला खुला, तो पता चला कि पादरी ने अपने फेक इंस्टाग्राम अकाउंट पर 100 से ज्यादा महिलाओं के ऐसे फोटो-वीडियो शेयर कर रखे हैं।
27 साल का आरोपी पादरी ऑनलाइन धार्मिक वीडियो बनाता था। उसे कथित तौर पर महिला की तस्वीरों में हेरफेर करने के लिए आसानी से मिलने वाले AI टूल्स का इस्तेमाल किया। इसकी मदद से बनाए गए फोटो-वीडियो कई फेक सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड कर दिये। अहमदाबाद सिटी साइबर क्राइम ब्रांच ने उसे दिल्ली में ट्रैक किया और बुधवार को अपनी नई पहल, मिशन साइबर रक्षिका: #SecureHerSpace के तहत उसे गिरफ्तार कर लिया।
यह मामला गुजरात की एक महिला से जुड़ा है। महिला आरोपी सुमित नेमचंद शर्मा के संपर्क में आई थी। वह अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन धार्मिक प्रवचन देता है। शर्मा ने सबसे पहले उससे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट किया, जहां उसने कथित तौर पर धार्मिक टॉपिक पर बातचीत शुरू की। हालांकि, कथित आरोपी ने बाद में शिकायत करने वाली महिला से दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया।
पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक, उसने कथित तौर पर दिसंबर 2025 से 6 अप्रैल के बीच इंटरनेट के ज़रिए शिकायत करने वाली महिला का पीछा किया। महिला और उसकी माँ की तस्वीरें उसके इंस्टाग्राम अकाउंट से डाउनलोड कीं। इसके बाद AI टूल्स का इस्तेमाल करके उनसे छेड़छाड़ की। महिलाओं के कपड़े हटा दिए और फोटो-वीडियो अपलोड कर दिए। जांच में सामने आया है कि उसने इस तरह से 100 से ज्यादा महिलाओं के फोटो-वीडियो शेयर किए हुए हैं।
महिला को दुनिया के सामने टारगेट करने के लिए, शर्मा ने उसके नाम और तस्वीरों का इस्तेमाल करके तीन नकली इंस्टाग्राम अकाउंट और एक यूट्यूब चैनल बनाया। उसने इन प्लेटफॉर्म पर AI से बना कंटेंट अपलोड किया और उसकी और उसके परिवार की इज़्जत को नुकसान पहुँचाने के मकसद से कमेंट्स डाले। जांच के दौरान, पुलिस को पता चला कि उसने X, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर आठ से दस नकली अकाउंट बनाए थे।
न्यूज़ एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों ने कहा, आरोपी ने नकली अकाउंट पर शिकायत करने वाली महिला और उसकी माँ की AI से मॉर्फ्ड न्यूड तस्वीरें और वीडियो अपलोड किए। शिकायत करने वाली महिला को मानसिक रूप से परेशान करने और समाज में उसकी इज़्जत को नुकसान पहुँचाने के मकसद से अश्लील कंटेंट पोस्ट किया।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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