नूंह पुलिस को सफलता, नकली सोने की ईंट बेचकर ठगने वाले 2 शातिर ठग दबोचे; ऐसे लगाते थे चूना

नूंह के साइबर अपराध थाना पुलिस टीम ने नकली सोने की ईंट बेचकर लोगों से ठगी करने वाले गैंग के दो शातिर ठगों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से फर्जी सिम कार्ड, मोबाइल फोन, नकली सोने की ईंट के टुकड़े, हथौड़ी और छैनी सहित कई अन्य सामान बरामद किए हैं।

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नूंह। केशव भारद्वाजTue, 7 Oct 2025 11:57 AM
नूंह के साइबर अपराध थाना पुलिस टीम ने नकली सोने की ईंट बेचकर लोगों से ठगी करने वाले गैंग के दो शातिर ठगों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नूंह के तिरवाड़ा गांव निवासी इब्बन और सालाहेड़ी निवासी तौफिक के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से फर्जी सिम कार्ड, मोबाइल फोन, नकली सोने की ईंट के टुकड़े, हथौड़ी और छैनी सहित कई अन्य सामान बरामद किए हैं।

जिला पुलिस प्रवक्ता कृष्ण कुमार ने बताया कि साइबर अपराध की रोकथाम के लिए साइबर पुलिस की एक टीम घासेड़ा बाईपास पर मौजूद थी। उसी दौरान सूचना मिली कि इब्बन और तौफिक फर्जी सिम कार्ड की मदद से लोगों को सोने की ईंट बेचने का झांसा देकर ठगी करते हैं और फिलहाल बाईपास पर मौजूद हैं। सूचना के आधार पर टीम ने तुरंत छापेमारी कर दोनों युवकों को दबोच लिया।

नूंह में नकली सोने की ईंट बेचकर ठगी करने वाले दो आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े।

उन्होंने पूछताछ में अपने नाम इब्बन और तौफीक बताए। तलाशी लेने पर इब्बन से एक मोबाइल फोन, अन्य व्यक्तियों के नाम से जारी दो सिम कार्ड और एक छोटी पॉलीथिन में पीले रंग की धातु के सैंपल मिले। वहीं, तौफिक से एक मोबाइल फोन, एक हथौड़ी, छैनी और नकली सोने की ईंट के टुकड़े बरामद किए गए।

दोनों के मोबाइल की जांच में कई संदिग्ध चैट, वॉट्सऐप पर ईंटों के फोटो व क्यूआर कोड भी मिले। पुलिस की पूछताछ में इब्बन और तौफिक ने स्वीकार किया कि वे फर्जी सिम कार्ड का इस्तेमाल करके लोगों को वॉट्सऐप पर नकली सोने की ईंट बेचने का झांसा देकर ठगी करते थे।

पुलिस आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर गहनता से जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इनका जाल कहां-कहां फैला हुआ है और अब तक कितने लोगों से ठगी कर चुके हैं।