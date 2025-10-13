दिल्ली में नकली इंजन ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, हर महीने बनाते थे हजारों लीटर तेल

करीब 4,000 लीटर नकली तेल के साथ-साथ सील, गर्म और लेबल करने के कार्यों में इस्तेमाल होने वाली मशीनें भी जब्त की गईं। आरोपी स्थानीय बाजारों से कच्चा तेल और पैक करने के लिए सामग्री खरीदते थे और नकली लुब्रिकेंट को वर्कशॉप और फुटकर दुकानदारों को रियायती दामों पर बेचते थे।

दिल्ली पुलिस ने प्रतिष्ठित ऑटोमोबाइल ब्रांड के लेबल के तहत नकली लुब्रिकेंट तेल बनाने और पैक करने वाली एक अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ करने का दावा किया है और इसके सरगना को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह हर महीने करीब 8-10 हजार लीटर नकली तेल बनाता था। इस काले धंधे के जरिए करीब पांच लाख रुपये महीने कमा रहा था।

एक पुलिस अधिकारी ने सोमवार को बताया, "करीब 4,000 लीटर नकली तेल के साथ-साथ ‘सील’, ‘गर्म’ और ‘लेबल’ करने के कार्यों में इस्तेमाल होने वाली मशीनें भी जब्त की गईं। आरोपी स्थानीय बाजारों से कच्चा तेल और पैक करने के लिए सामग्री खरीदते थे और नकली ‘लुब्रिकेंट’ को वर्कशॉप और फुटकर दुकानदारों को रियायती दामों पर बेचते थे।"

उन्होंने बताया कि शाहदरा निवासी आरोपी नवीन सिंघल (50) उत्तर-पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुरी स्थित एक परिसर में चार मजदूरों के साथ फैक्ट्री चला रहा था। सभी मजदूर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। खूफिया जानकारी के आधार पर पुलिस के एक दल ने एक निजी कंपनी के प्रतिनिधि की उपस्थिति में परिसर पर छापा मारा और बड़े पैमाने पर जालसाजी का कारोबार पकड़ा।

पुलिस ने बताया कि यह ये फैक्ट्री प्रमुख ब्रांडों के नकली ‘कंटेनर’, ‘स्टिकर’ और ‘होलोग्राम’ का उपयोग करके घटिया लुब्रिकेंट तेल को वापस भरने (रिफिल) करने और पैक करने में लगी हुई थी। अधिकारी ने बताया कि आरोपी स्टॉक को असली या जरूरत से ज्यादा बताकर बेचते थे। यह गिरोह हर महीने लगभग 8,000 से 10,000 लीटर नकली तेल बनाता था और लगभग पांच लाख रुपये कमाता था।