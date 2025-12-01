Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsfake currency supplied from bangladesh delhi police recovered and arrested five suppliers
बांग्लादेश से नकली नोटों की सप्लाई; दिल्ली पुलिस ने पकड़ी खेप, 5 सप्लायर दबोचे

बांग्लादेश से नकली नोटों की सप्लाई; दिल्ली पुलिस ने पकड़ी खेप, 5 सप्लायर दबोचे

संक्षेप:

दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेश से नकली नोटों की सप्लाई के एक नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए एक बड़ी खेप बरामद की है। दक्षिणी दिल्ली जिला पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम ने 5 सप्लायरों को गिरफ्तार किया है। 

Mon, 1 Dec 2025 10:20 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, राजन शर्मा, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेश से नकली नोटों की सप्लाई के एक नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। दक्षिणी दिल्ली जिला पुलिस की स्पेशल टीम ने 5 सप्लायरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों दिनेश कुमार, खैरुल इस्लाम, आकाश कुमार, नजीम हुसैन उर्फ ​​सद्दाम और अमीरुल सेख के पास से 6,21,500 रुपए की नकली करेंसी बरामद की गई है। नकली करेंसी हाई-क्वालिटी के 500 के नकली नोट हैं। यह नकली करेंसी भारत-बांग्लादेश सीमा के रास्ते भारत में आए थे। इन नकली नोट को दिल्ली, बिहार और पश्चिम बंगाल भेजा जाना था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

खुफिया इनपुट पर ऐ

पुलिस उपायुक्त अंकित चौहान ने बताया कि स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर अनुराग कुमार की टीम को 7 नवंबर को खुफिया सूचना मिली थी कि आरोपी दिनेश कुमार नकली नोट का सप्लायर है और वह पुष्प विहार में एक कंसाइनमेंट देने के लिए आ रहा है। एसीपी ऑपरेशन अरविंद कुमार की टीम ने ट्रेप लगाकर आरोपी को एशियन मार्केट के गेट पर रोका और तलाशी ली।

तलाशी के दौरान उसके पास से दस हजार रुपए की नकली करेंसी बरामद की। उसके घर की तलाशी लेने पर 45 हजार रुपए की नकली करेंसी और बरामद की गई। मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह वेलकम में रहने वाले खैरुल इस्लाम से नकली नोट खरीदता है। पुलिस टीम ने खैरुल के घर पर छापा मार कर उसे गिरफ्तार किया और उसके पास से पांच सौ के नकली नोट की 66,000 रुपए बरामद किए।

खैरुल ने पूछताछ के दौरान बताया कि वह मुख्य डिस्ट्रीब्यूटर है और उसने मालदा के सप्लायर नजीम हुसैन उर्फ ​​सद्दाम से नकली करेंसी खरीदी थी। नजीम से 8 लाख रुपए नकली नोट जमा किए थे और छोटे छोटे ट्रांजैक्शन के जरिए उसने करीब 1.70 लाख रुपए आगे सप्लाई कर दी। आरोपी ने बताया कि आकाश कुमार को उसने दो लाख रुपए सप्लाई किए थे।

बंगाल से हुई गिरफ्तारी

पुलिस टीम ने आकाश की तलाश शुरू की और उसे नेब सराय से गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से पांच लाख पांच सौ रुपाए की नकली करेंसी बरामद हुई। आकाश ने बताया कि उसने और उसके चाचा ने मालदा के एक सप्लायर से कई बार नकली करेंसी खरीदी थी। यह रकम दिल्ली एनसीआर में खापा दी गई है। आरोपी ने खैरुल से पांच लाख रुपए लेने की बात भी मानी। जिसके बाद पुलिस टीम पश्चिम बंगाल पहुंची।

पुलिस टीम ने वहां मालदा कनेक्शन की तलाश शुरू की और नजीम हुसैन और अमीरुल को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने बताया कि वह बांग्लादेश से यह नोट लेकर आते थे। अमीरुल ने बताया कि वह एक लाख रुपए की नकली करेंसी 26 हजार रुपए में खरीदते हैं और उसे दिल्ली एनसीआर, बिहार और अन्य राज्यों में 30 हजार रुपए में उनकी सप्लाई करते हैं। आरोपियों के पास से 1,244 नकली नोट जब्त किए गए हैं। सभी नोट जांच के लिए लैब भेजे गए हैं।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।