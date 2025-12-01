बांग्लादेश से नकली नोटों की सप्लाई; दिल्ली पुलिस ने पकड़ी खेप, 5 सप्लायर दबोचे

संक्षेप: दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेश से नकली नोटों की सप्लाई के एक नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए एक बड़ी खेप बरामद की है। दक्षिणी दिल्ली जिला पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम ने 5 सप्लायरों को गिरफ्तार किया है।

दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेश से नकली नोटों की सप्लाई के एक नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। दक्षिणी दिल्ली जिला पुलिस की स्पेशल टीम ने 5 सप्लायरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों दिनेश कुमार, खैरुल इस्लाम, आकाश कुमार, नजीम हुसैन उर्फ ​​सद्दाम और अमीरुल सेख के पास से 6,21,500 रुपए की नकली करेंसी बरामद की गई है। नकली करेंसी हाई-क्वालिटी के 500 के नकली नोट हैं। यह नकली करेंसी भारत-बांग्लादेश सीमा के रास्ते भारत में आए थे। इन नकली नोट को दिल्ली, बिहार और पश्चिम बंगाल भेजा जाना था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

खुफिया इनपुट पर ऐ

पुलिस उपायुक्त अंकित चौहान ने बताया कि स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर अनुराग कुमार की टीम को 7 नवंबर को खुफिया सूचना मिली थी कि आरोपी दिनेश कुमार नकली नोट का सप्लायर है और वह पुष्प विहार में एक कंसाइनमेंट देने के लिए आ रहा है। एसीपी ऑपरेशन अरविंद कुमार की टीम ने ट्रेप लगाकर आरोपी को एशियन मार्केट के गेट पर रोका और तलाशी ली।

तलाशी के दौरान उसके पास से दस हजार रुपए की नकली करेंसी बरामद की। उसके घर की तलाशी लेने पर 45 हजार रुपए की नकली करेंसी और बरामद की गई। मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह वेलकम में रहने वाले खैरुल इस्लाम से नकली नोट खरीदता है। पुलिस टीम ने खैरुल के घर पर छापा मार कर उसे गिरफ्तार किया और उसके पास से पांच सौ के नकली नोट की 66,000 रुपए बरामद किए।

खैरुल ने पूछताछ के दौरान बताया कि वह मुख्य डिस्ट्रीब्यूटर है और उसने मालदा के सप्लायर नजीम हुसैन उर्फ ​​सद्दाम से नकली करेंसी खरीदी थी। नजीम से 8 लाख रुपए नकली नोट जमा किए थे और छोटे छोटे ट्रांजैक्शन के जरिए उसने करीब 1.70 लाख रुपए आगे सप्लाई कर दी। आरोपी ने बताया कि आकाश कुमार को उसने दो लाख रुपए सप्लाई किए थे।

बंगाल से हुई गिरफ्तारी पुलिस टीम ने आकाश की तलाश शुरू की और उसे नेब सराय से गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से पांच लाख पांच सौ रुपाए की नकली करेंसी बरामद हुई। आकाश ने बताया कि उसने और उसके चाचा ने मालदा के एक सप्लायर से कई बार नकली करेंसी खरीदी थी। यह रकम दिल्ली एनसीआर में खापा दी गई है। आरोपी ने खैरुल से पांच लाख रुपए लेने की बात भी मानी। जिसके बाद पुलिस टीम पश्चिम बंगाल पहुंची।