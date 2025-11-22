नोएडा में फर्जी कॉल सेंटर पर रेड, दक्षिण भारत के बेरोजगार युवाओं से नौकरी के नाम पर करते थे ठगी

Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsFake call centre raided in Noida for duping unemployed youth from South India in the name of jobs
दक्षिण भारत के बेरोजगार युवाओं को नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले कॉल सेंटर का नोएडा पुलिस ने शुक्रवार को पर्दाफाश किया। नोएडा सेक्टर-4 के एक मकान में चल रहे इस कॉल सेंटर में छापेमारी कर दोनों सरगना को दबोच लिया गया।  

Sat, 22 Nov 2025 07:36 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नोएडा
दक्षिण भारत के बेरोजगार युवाओं को नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले कॉल सेंटर का नोएडा पुलिस ने शुक्रवार को पर्दाफाश किया। नोएडा सेक्टर-4 के एक मकान में चल रहे इस कॉल सेंटर में छापेमारी कर दोनों सरगना को दबोच लिया गया। आरोपियों ने 150 से अधिक लोगों के साथ ठगी करने की बात मानी है।

डीसीपी यमुना प्रसाद ने बताया कि फेज वन थाना प्रभारी को ठगी करने वाले कॉल सेंटर की सूचना मिली थी। इसे पकड़ने के लिए बनाई गई टीम ने कॉल सेंटर पर छापा मारा। यह चार मंजिला मकान के सेकेंड फ्लोर पर चल रहा था। पुलिस ने वहां से मेरठ निवासी अनुज कुमार और उसके साथी शामली निवासी रोमेश मलिक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार दोनों फर्जी कॉल सेंटर के सरगना हैं और अभी दिल्ली के न्यू अशोकनगर में रह रहे हैं। करीब एक दशक से आरोपी नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी कर रहे हैं। गिरोह में शामिल अन्य आरोपियों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है।

पुलिस की छापेमारी के समय चार युवतियां बेरोजगार लोगों को कॉल करने में व्यस्त थीं। कथित तौर पर उन्हें नहीं पता था कि अनुज और रोमेश उनसे ठगी करवा रहे हैं। युवतियों को इसी महीने नौकरी पर रखा गया था। गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि युवतियों को 12 से 15 हजार रुपये वेतन के साथ कमीशन पर रखा था। पुलिस ने युवतियों को नोटिस और सख्त चेतावनी देकर छोड़ दिया। कॉल सेंटर से 11 कीपैड फोन, एक स्मार्ट फोन, सात मुहर, चार फर्जी नियुक्ति पत्र, चार मॉनीटर, चार सीपीयू, चार कीबोर्ड, चार माउस और ऑफिस फोन से प्राप्त 34 स्क्रीनशॉट बरामद हुए हैं।

ऑनलाइन साइट से बेरोजगारों का डेटा खरीदा : गिरफ्त में आए आरोपियों ने ऑनलाइन साइट फाउंड इट डॉट कॉम से तीस हजार रुपये में बेरोजगार युवाओं का डेटा खरीदा था। इनमें उनका मोबाइल नंबर भी था। कॉल सेंटर में कार्यरत युवतियां उन्हें कॉल कर खुद को नौकरी दिलाने वाली एक नामचीन वेबसाइट का कर्मचारी बताकर संपर्क करती थीं और नौकरी लगवाने का झांसा देकर रकम ऐंठ लेती थीं। युवकों से रजिस्ट्रेशन फीस के तौर पर सबसे पहले 950 रुपये लिए जाते। इसके बाद दस्तावेजों का वेरिफिकेशन, फाइल चार्ज, एनओसी और नौकरी देने वाली कंपनी से एक साल का कॉन्ट्रैक्ट करने के नाम पर 50 हजार रुपये की मांग करते थे। उन्हें कहा जाता था कि एक साल बाद ब्याज समेत पूरी रकम कंपनी वापस कर देगी। रकम मिलने के बाद नियुक्ति-पत्र के लिए एक तारीख उन्हें बताई जाती थी। साथ ही फर्जी नियुक्ति पत्र भी मोबाइल नंबर पर भेज देते। आरोपी नियुक्ति पत्र के लिए ज्यादा कॉल करने वाले का नंबर भी ब्लॉक कर देते थे।

पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने जिन लोगों से ठगी की उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। आशंका है कि आरोपियों के झांसे में और भी लोग आए हों और जानकारी मिलने पर धाराएं बढ़ाई जा सकती हैं।

वर्ष 2017 में हैदराबाद में भी खोला था कॉल सेंटर

पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने कॉल सेंटर के लिए इमारत के सेकेंड फ्लोर को 40 हजार रुपये प्रतिमाह किराये पर लिया था। दोनों सरगना अपनी फर्जी कंपनी में सिर्फ महिला कर्मचारियों को एक महीने के लिए नौकरी पर रखते थे। इसके बाद उन्हें नौकरी से निकाल देते, जिससे किसी को उनके काम के बारे में जानकारी नहीं हो पाती थी। आरोपियों ने वर्ष 2017 में हैदराबाद में भी इसी प्रकार का कॉल सेंटर ठगी के लिए खोला था।

एक आरोपी ने 12वीं कक्षा, दूसरे ने बीकॉम तक पढ़ाई की

एडिशनल डीसीपी शैव्या गोयल ने बताया कि रोमेश ने बारहवीं और अनुज ने बीकॉम तक की पढ़ाई की है। आरोपी कुछ ही दिनों में दफ्तर बंद कर फरार होने वाले थे। पूर्व में भी वे ऐसा कर चुके हैं। दूर-दराज के युवकों को कॉल करने के पीछे वजह यह थी कि वे बार-बार नोएडा नहीं आ सकते थे। इसलिए ज्यादातर फोन पर ही संपर्क करते थे। पुलिस आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करने की बात कह रही।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
