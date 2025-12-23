दिल्ली में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, बीमा पॉलिसी के नाम पर 1 करोड़ की ठगी; 10 गिरफ्तार

संक्षेप: पुलिस के मुताबिक, आरोपी लैप्स हो चुकी बीमा पॉलिसी को सेटल कराने का झांसा देकर लोगों से करीब 1 करोड़ रुपये की ठगी कर चुके थे। मामले में अब तक 20 लाख रुपये से अधिक की राशि संदिग्ध बैंक खातों में फ्रीज की गई है।

दिल्ली पुलिस ने बीमा पॉलिसी से जुड़े मामलों के नाम पर देशभर के लोगों को ठगने वाले एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इन वारदातों को अंजाम देने वाले 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी लैप्स हो चुकी बीमा पॉलिसी को सेटल कराने का झांसा देकर लोगों से करीब 1 करोड़ रुपये की ठगी कर चुके थे। मामले में अब तक 20 लाख रुपये से अधिक की राशि संदिग्ध बैंक खातों में फ्रीज की गई है।

डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (द्वारका) अंकित सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर दर्ज शिकायतों के विश्लेषण के बाद की गई। जांच के दौरान द्वारका के एक बैंक खाते से जुड़े संदिग्ध नकद पैसे निकालने के पैटर्न सामने आए। इसी कड़ी में निशांत चौहान नामक व्यक्ति को 2 लाख रुपये निकालने बैंक पहुंचे समय पकड़ा गया।

पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी अपने बैंक खाते गिरोह को उपलब्ध कराते थे, जिनके जरिए ठगी की रकम ट्रांसफर की जाती थी। इसके बदले उन्हें 1.5 से 10 प्रतिशत तक कमीशन दिया जाता था। जांच आगे बढ़ने पर पुलिस ने गिरोह के कथित सरगना साहिल बेरी को द्वारका से गिरफ्तार किया।

पुलिस के अनुसार, साहिल बेरी खुद को बीमा अधिकारी बताकर लोगों को फोन करता था और पॉलिसी मैच्योरिटी, एनओसी और प्रीमैच्योर सेटलमेंट के नाम पर पैसे जमा कराने के लिए राजी करता था। इसके लिए आरोपी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दिल्ली हाईकोर्ट, IRDAI, NPCI और इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के फर्जी लोगो और दस्तावेजों का इस्तेमाल करते थे।

सागरपुर स्थित एक कॉल सेंटर पर छापेमारी के दौरान किशन कुमार, दमन बख्शी, सुमित गोस्वामी और नीरज को गिरफ्तार किया गया, जो चोरी किए गए बीमा डेटा के आधार पर टेली कॉलिंग करते थे। बाद में विनय मल्होत्रा और अजय बाजपेयी की भी गिरफ्तारी हुई, जो रकम की वसूली और वितरण का काम संभालते थे।