दिल्ली के जनकपुरी में फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा; नामी बीमा कंपनियों के ग्राहकों को बनाते थे निशाना, करते थे ठगी
जांच के दौरान पता चला कि कॉल सेंटर का मालिक विशाल कपूर पॉलिसीधारकों का डाटा और उनके मोबाइल नंबर जुटाकर टेली-कॉलर्स को देता था। इसके बाद वे लोग उन्हें जाल में फंसाते थे।
दिल्ली के जनकपुरी इलाके में पश्चिमी जिला पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी के लिए चलाए जा रहे फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है और 32 महिलाओं सहित 43 लोगों को पकड़ा है। दबोचे गए लोगों में कॉल सेंटर का मालिक, मैनेजर और अन्य कर्मचारी शामिल हैं। आरोपी खुद को नामी बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि बताकर देशभर के पॉलिसीधारकों को फोन करते थे और उन्हें नई पॉलिसी लेने या मौजूदा पॉलिसी अपग्रेड कराने के नाम पर अपने जाल में फंसाते थे। इस दौरान पुलिस ने कॉल सेंटर के मालिक सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में कॉल सेंटर का मालिक विशाल कपूर, एडमिन नितिन शर्मा, एचआर मैनेजर गुंजन, असिस्टेंट मैनेजर अजय और मैनेजर भीम शामिल हैं।
आरोपियों के पास से पुलिस ने दो लाख रुपए नकद, 48 मोबाइल फोन, 38 सिम कार्ड, एक लैपटॉप और अलग-अलग बैंकों के 22 डेबिट, क्रेडिट व पेमेंट कार्ड बरामद किए हैं। इसके अलावा पॉलिसीधारकों की जानकारी वाले 619 पन्ने और 67 रजिस्टर व नोटबुक भी मिले हैं। मालिक के मोबाइल फोन में मिले दो बैंक खाते राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर दर्ज पांच शिकायतों से जुड़े पाए गए हैं।
कीपैड मोबाइल फोन से लगाते थे लोगों को फोन
मामले की जानकारी देते हुए पुलिस उपायुक्त हरेश्वर वी. स्वामी ने बताया कि चार नवंबर को सूचना मिली थी कि जनकपुरी के ए-3/11 स्थित दूसरी मंजिल पर फर्जी तरीके से कॉल सेंटर चलाया जा रहा है। इसके बाद एसीपी ऑपरेशन राजेश कुमार के नेतृत्व में इंस्पेक्टर अमित धानी, एसआई दीपक महेला और संदीप दलाल की टीम ने मौके पर छापा मारा। जहां टीम को 43 लोग अलग-अलग वर्क स्टेशन पर बैठकर कीपैड मोबाइल फोन से कॉल करते मिले। इनमें 32 महिलाएं और 11 पुरुष थे। पूछताछ में कॉल सेंटर संचालक और प्रबंधन से जुड़े लोग किसी भी बीमा कंपनी या बैंक की ओर से ग्राहकों से संपर्क करने का अधिकृत दस्तावेज नहीं दिखा सके।
देशभर के बीमा पॉलिसीधारकों को यूं जाल में फंसाते थे
जांच में पता चला कि कॉल सेंटर का मालिक विशाल कपूर पॉलिसीधारकों का डाटा और उनके मोबाइल नंबर जुटाकर टेली-कॉलर्स को देता था। ये कर्मचारी PNB मेटलाइफ, SBI इंश्योरेंस, ICICI लोम्बार्ड और भारती एक्सा जैसी कंपनियों का प्रतिनिधि बनकर लोगों को फोन करते थे और फिर उन्हें पॉलिसी अपग्रेड करने, अतिरिक्त लाभ उठाने और आकर्षक योजनाओं का लालच दिया जाता था।
मालिक ही बताता था ठगी की रकम किन खातों में जमा कराना है
पुलिस ने बताया कि जो ग्राहक उनकी बातों में आ जाते थे, उनकी जानकारी मैनेजर और एचआर कर्मचारियों के जरिए मालिक तक पहुंचाई जाती थी। इसके बाद मालिक कथित सौदा तय कर रकम जमा कराने के लिए बैंक खातों की जानकारी देता था। कर्मचारी AMSR वेल्थ क्रिएटर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम वाले पहचान पत्रों का इस्तेमाल करते थे। ग्राहकों की जानकारी और रोजाना के कामकाज का ब्योरा साझा करने के लिए वॉट्सऐप पर 'AMSR डेली रिपोर्टिंग' नाम से ग्रुप भी बनाया गया था।
पुलिस ठगे गए लोगों का पता लगा रही
कंपनी का मालिक अपने कर्मचारियों को नकद वेतन देता था। आरोपियों के खिलाफ जनकपुरी थाने में बीएनएस की धारा 318(4), 61(2) और 3(5) के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस बरामद रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच कर रही है। साथ ही देशभर में ठगी के शिकार लोगों की पहचान और पॉलिसीधारकों का डाटा जुटाने के स्रोत का पता लगाया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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