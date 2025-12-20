संस्कृति मंत्रालय के फर्जी पोर्टल पर 91 पदों का विज्ञापन; सरकारी पैटर्न से परीक्षा भी कराया, ऐसे खुली पोल
दिल्ली पुलिस ने फर्जी सरकारी भर्ती रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की फर्जी वेबसाइट के जरिए छात्रों को ठगने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पेशेवर तरीके से उम्मीदवारों का परीक्षा भी कराया, लेकिन इंटरव्यू से पहले ही रैकेट का भंडाफोड़ हो गया।
पुलिस ने बताया कि आरोपियों की पहचान जयपुर निवासी कुलदीप (30) और पीयूष (25) के रूप में हुई है। कुलदीप बी.कॉम स्नातक है और एलएलबी की पढ़ाई कर रहा है। वहीं, पीयूष बी.टेक (कंप्यूटर साइंस) स्नातक है। उसने फर्जी वेबसाइट बनाई थी।
डीसीपी विनीत कुमार ने एक बयान में कहा कि आरोपियों ने फर्जी एएसआई भर्ती पोर्टल बनाकर काल्पनिक सरकारी पदों का विज्ञापन दिया। इंटरव्यू के चरण तक पहुंचने से पहले ही इस रैकेट का भंडाफोड़ हो गया। इंटरव्यू के बाद कथित तौर पर चयनित उम्मीदवारों से रिश्वत मांगी जानी थी।
आरोपी ने संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत क्यूरेटर के सात और जूनियर असिस्टेंट के 84 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया। इस विज्ञापन को व्यापक रूप से प्रसारित किया गया, जिससे सैकड़ों भोले-भाले उम्मीदवारों ने आवेदन कर दिए।
अधिकारी ने बताया कि वेबसाइट को आधिकारिक एएसआई और संस्कृति मंत्रालय के पोर्टलों से हूबहू मिलता-जुलता बनाया गया था। इसमें लोगो, लेआउट और रंग संयोजन का पूरा इस्तेमाल किया गया था, जिससे आवेदकों के लिए धोखाधड़ी का पता लगाना मुश्किल हो गया।
जांचकर्ताओं ने बताया कि आरोपियों ने कथित तौर पर उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि और आर्थिक स्थिति का आकलन करने के बाद लिखित परीक्षा के लिए लगभग 150 उम्मीदवारों को चुना। विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए आरोपियों ने जयपुर में एक प्रतिष्ठित परीक्षा केंद्र बुक किया और असली सरकारी परीक्षाओं के पैटर्न का पालन करते हुए पेशेवर तरीके से परीक्षा आयोजित की।
आरोपियों ने लगभग आधे उम्मीदवारों को सफल घोषित करने और फिर उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाने की योजना बनाई थी। इसके बाद वे छात्रों से नियुक्ति पत्र के बदले पैसे की मांग करते। हालांकि, IFSO इकाई द्वारा खुफिया जानकारी के आधार पर समय पर की गई कार्रवाई से यह योजना विफल हो गई। पुलिस ने छापेमारी की और इंटरव्यू शुरू होने से पहले ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
तलाशी के दौरान पुलिस ने दो मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर, एक आईपैड, एक टैबलेट और पासबुक बरामद कीं। पुलिस ने बताया कि अन्य सहयोगियों की पहचान करने, धन के स्रोत का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है। पुलिस यह भी पता कर रही है कि क्या इसी तरह के फर्जी भर्ती अभियान कहीं और भी चलाए गए थे।