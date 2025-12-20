Hindustan Hindi News
संस्कृति मंत्रालय के फर्जी पोर्टल पर 91 पदों का विज्ञापन; सरकारी पैटर्न से परीक्षा भी कराया, ऐसे खुली पोल

संक्षेप:

दिल्ली पुलिस ने फर्जी सरकारी भर्ती रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की फर्जी वेबसाइट के जरिए छात्रों को ठगने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पेशेवर तरीके से उम्मीदवारों का परीक्षा भी कराया, लेकिन इंटरव्यू से पहले ही रैकेट का भंडाफोड़ हो गया।

Dec 20, 2025 03:20 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्ली
पुलिस ने बताया कि आरोपियों की पहचान जयपुर निवासी कुलदीप (30) और पीयूष (25) के रूप में हुई है। कुलदीप बी.कॉम स्नातक है और एलएलबी की पढ़ाई कर रहा है। वहीं, पीयूष बी.टेक (कंप्यूटर साइंस) स्नातक है। उसने फर्जी वेबसाइट बनाई थी।

डीसीपी विनीत कुमार ने एक बयान में कहा कि आरोपियों ने फर्जी एएसआई भर्ती पोर्टल बनाकर काल्पनिक सरकारी पदों का विज्ञापन दिया। इंटरव्यू के चरण तक पहुंचने से पहले ही इस रैकेट का भंडाफोड़ हो गया। इंटरव्यू के बाद कथित तौर पर चयनित उम्मीदवारों से रिश्वत मांगी जानी थी।

आरोपी ने संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत क्यूरेटर के सात और जूनियर असिस्टेंट के 84 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया। इस विज्ञापन को व्यापक रूप से प्रसारित किया गया, जिससे सैकड़ों भोले-भाले उम्मीदवारों ने आवेदन कर दिए।

अधिकारी ने बताया कि वेबसाइट को आधिकारिक एएसआई और संस्कृति मंत्रालय के पोर्टलों से हूबहू मिलता-जुलता बनाया गया था। इसमें लोगो, लेआउट और रंग संयोजन का पूरा इस्तेमाल किया गया था, जिससे आवेदकों के लिए धोखाधड़ी का पता लगाना मुश्किल हो गया।

जांचकर्ताओं ने बताया कि आरोपियों ने कथित तौर पर उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि और आर्थिक स्थिति का आकलन करने के बाद लिखित परीक्षा के लिए लगभग 150 उम्मीदवारों को चुना। विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए आरोपियों ने जयपुर में एक प्रतिष्ठित परीक्षा केंद्र बुक किया और असली सरकारी परीक्षाओं के पैटर्न का पालन करते हुए पेशेवर तरीके से परीक्षा आयोजित की।

आरोपियों ने लगभग आधे उम्मीदवारों को सफल घोषित करने और फिर उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाने की योजना बनाई थी। इसके बाद वे छात्रों से नियुक्ति पत्र के बदले पैसे की मांग करते। हालांकि, IFSO इकाई द्वारा खुफिया जानकारी के आधार पर समय पर की गई कार्रवाई से यह योजना विफल हो गई। पुलिस ने छापेमारी की और इंटरव्यू शुरू होने से पहले ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

तलाशी के दौरान पुलिस ने दो मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर, एक आईपैड, एक टैबलेट और पासबुक बरामद कीं। पुलिस ने बताया कि अन्य सहयोगियों की पहचान करने, धन के स्रोत का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है। पुलिस यह भी पता कर रही है कि क्या इसी तरह के फर्जी भर्ती अभियान कहीं और भी चलाए गए थे।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
