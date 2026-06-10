'महाकाल एंटरप्राइजेज' के नाम से खाता खोल करोड़ों की ठगी, बैंक के डिप्टी मैनेजर ने यूं किया पूरा फर्जीवाड़ा
इस वारदात की जानकारी देते हुए पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे किसी भी वित्तीय धोखे से बचने के लिए सतर्क रहें और साइबर फ्रॉड होने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें।
देशभर में हुए 67.92 करोड़ रुपए के साइबर फ्रॉड से जुड़े मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक बैंक के डिप्टी मैनेजर गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक की न्यू कोंडली शाखा के डिप्टी मैनेजर को धर दबोचा। आरोपी की पहचान मयूर विहार फेज-3 निवासी पबित्र कुमार बिसवाल (उम्र- 42 साल) के रूप में हुई है। आरोपी पर बैंकिंग नियमों को ताक पर रखकर एक फर्जी म्यूल अकाउंट खोलने और साइबर अपराधियों को फायदा पहुंचाने का गंभीर आरोप है।
जांच के दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि आरोपी डिप्टी मैनेजर के खोले इस बैंक खाते का इस्तेमाल देश भर में हुई 159 साइबर धोखाधड़ी की वारदातों को अंजाम देने के लिए किया गया और इसके जरिए करीब 67.92 करोड़ रुपए का अवैध लेन-देन होने का पता चला। इस कार्रवाई को पूर्वी जिला साइबर सेल ने अंजाम दिया।
डीसीपी राजीव कुमार ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर लगातार मिल रही शिकायतों के बाद एक संदिग्ध बैंक खाते की जांच शुरू की गई, जो कि 'महाकाल एंटरप्राइजेज' के नाम पर खोला गया था। यह खाता शैलेंद्र कुमार यादव के नाम पर खोला गया था।
खाताधारक ने जानकारी होने से किया इनकार
खाते की जांच करते हुए जब पुलिस शैलेंद्र कुमार यादव तक पहुंची और उससे पूछताछ की, तो उसने इस खाते से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी होने से इनकार कर दिया, साथ ही खाता खोलने या कभी बैंक जाने की बात से भी साफ इनकार कर दिया। इसके बाद हुई फॉरेंसिक जांच में खाता खोलने के लिए इस्तेमाल किए गए फॉर्म पर किए गए हस्ताक्षर फर्जी पाए गए। साथ ही पता चला कि इस पूरी प्रक्रिया में जिसके नाम पर खाता खोला गया, उसको इस बात की जानकारी तक नहीं थी।
KYC नियमों की सरेआम अनदेखी
फर्जी हस्ताक्षर व खाता खोलने में की गई लापरवाहियों को देखते हुए जांच के दौरान शक की सुई बैंक अधिकारियों की तरफ घूमी। पता चला कि इस खाते को डिप्टी मैनेजर पबित्र कुमार बिसवाल ने सत्यापित और मंजूर किया था। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि उसने न तो दिए गए पते का कोई फिजिकल वेरिफिकेशन किया और न ही अनिवार्य केवाईसी नियमों का पालन किया। ठगों को फायदा पहुंचाने के लिए जानबूझकर सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई।
पुलिस की कार्रवाई और बरामदगी
पुलिस टीम ने पुख्ता सबूतों के आधार पर कार्रवाई करते हुए डिप्टी मैनेजर पर FIR दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से दो मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस इस बड़े साइबर नेटवर्क से जुड़े अन्य मास्टरमाइंड्स, मददगारों और लाभार्थियों का पता लगाने के लिए आगे की जांच कर रही है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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