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'महाकाल एंटरप्राइजेज' के नाम से खाता खोल करोड़ों की ठगी, बैंक के डिप्टी मैनेजर ने यूं किया पूरा फर्जीवाड़ा

Sourabh Jain हिन्दुस्तान टीम, रजनीश पांडे, नई दिल्ली
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इस वारदात की जानकारी देते हुए पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे किसी भी वित्तीय धोखे से बचने के लिए सतर्क रहें और साइबर फ्रॉड होने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें।

'महाकाल एंटरप्राइजेज' के नाम से खाता खोल करोड़ों की ठगी, बैंक के डिप्टी मैनेजर ने यूं किया पूरा फर्जीवाड़ा

देशभर में हुए 67.92 करोड़ रुपए के साइबर फ्रॉड से जुड़े मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक बैंक के डिप्टी मैनेजर गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक की न्यू कोंडली शाखा के डिप्टी मैनेजर को धर दबोचा। आरोपी की पहचान मयूर विहार फेज-3 निवासी पबित्र कुमार बिसवाल (उम्र- 42 साल) के रूप में हुई है। आरोपी पर बैंकिंग नियमों को ताक पर रखकर एक फर्जी म्यूल अकाउंट खोलने और साइबर अपराधियों को फायदा पहुंचाने का गंभीर आरोप है।

जांच के दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि आरोपी डिप्टी मैनेजर के खोले इस बैंक खाते का इस्तेमाल देश भर में हुई 159 साइबर धोखाधड़ी की वारदातों को अंजाम देने के लिए किया गया और इसके जरिए करीब 67.92 करोड़ रुपए का अवैध लेन-देन होने का पता चला। इस कार्रवाई को पूर्वी जिला साइबर सेल ने अंजाम दिया।

डीसीपी राजीव कुमार ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर लगातार मिल रही शिकायतों के बाद एक संदिग्ध बैंक खाते की जांच शुरू की गई, जो कि 'महाकाल एंटरप्राइजेज' के नाम पर खोला गया था। यह खाता शैलेंद्र कुमार यादव के नाम पर खोला गया था।

खाताधारक ने जानकारी होने से किया इनकार

खाते की जांच करते हुए जब पुलिस शैलेंद्र कुमार यादव तक पहुंची और उससे पूछताछ की, तो उसने इस खाते से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी होने से इनकार कर दिया, साथ ही खाता खोलने या कभी बैंक जाने की बात से भी साफ इनकार कर दिया। इसके बाद हुई फॉरेंसिक जांच में खाता खोलने के लिए इस्तेमाल किए गए फॉर्म पर किए गए हस्ताक्षर फर्जी पाए गए। साथ ही पता चला कि इस पूरी प्रक्रिया में जिसके नाम पर खाता खोला गया, उसको इस बात की जानकारी तक नहीं थी।

KYC नियमों की सरेआम अनदेखी

फर्जी हस्ताक्षर व खाता खोलने में की गई लापरवाहियों को देखते हुए जांच के दौरान शक की सुई बैंक अधिकारियों की तरफ घूमी। पता चला कि इस खाते को डिप्टी मैनेजर पबित्र कुमार बिसवाल ने सत्यापित और मंजूर किया था। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि उसने न तो दिए गए पते का कोई फिजिकल वेरिफिकेशन किया और न ही अनिवार्य केवाईसी नियमों का पालन किया। ठगों को फायदा पहुंचाने के लिए जानबूझकर सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई।

पुलिस की कार्रवाई और बरामदगी

पुलिस टीम ने पुख्ता सबूतों के आधार पर कार्रवाई करते हुए डिप्टी मैनेजर पर FIR दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से दो मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस इस बड़े साइबर नेटवर्क से जुड़े अन्य मास्टरमाइंड्स, मददगारों और लाभार्थियों का पता लगाने के लिए आगे की जांच कर रही है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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