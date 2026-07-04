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Delhi Meerut Expressway : दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर वाहन चालकों के लिए मुसीबत बढ़ा रही यह समस्या

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi Meerut Expressway : दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर लेन मार्किंग का न होना इस पर सफर करने वालों की जान के लिए खतरा बना हुआ है। तेज रफ्तार पर नियंत्रण के लिए सीमित संख्या में स्पीड रडार जरूर लगाए गए हैं, लेकिन चालकों को समय रहते सतर्क करने के लिए जरूरी स्पीड डिस्प्ले बोर्ड कहीं नहीं लगाए गए।

Delhi Meerut Expressway : दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर वाहन चालकों के लिए मुसीबत बढ़ा रही यह समस्या

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर रोज ढाई लाख से अधिक वाहन गुजरते हैं। पिछले माह सराय काले खां से यूपी गेट के बीच के हिस्से पर सड़क की पुरानी परत हटाकर नई सड़क बनाने का काम किया गया था। यह निर्माण कार्य पूरा हुए 20 दिन से अधिक बीत चुके हैं, लेकिन अब तक एक्सप्रेसवे पर लेन मार्किंग नहीं की गई है।

लेन मार्किंग न होने के कारण वाहन चालकों को यह पता नहीं चल पाता कि वे अपनी निर्धारित लेन में चल रहे हैं या उससे बाहर जा चुके हैं। खासकर रात के समय या तेज गति से चलने वाले वाहनों के लिए यह स्थिति और भी खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि मार्किंग ही चालकों को लेन अनुशासन बनाए रखने में मदद करती है। रात के वक्त रोड के किनारे का अंदाजा भी चालकों को नहीं होता। रोड रिफ्लेक्टर भी नहीं लगाए गए हैं।

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बंद पड़े हैं एसओएस बॉक्स

एनएच-9 और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर लगे अधिकांश एसओएस (सेव आवर सोल) बॉक्स अब बेकार साबित हो रहे हैं। इन मार्गों पर कई स्थानों पर ये बॉक्स बंद पड़े मिले हैं। रिंग रोड से अक्षरधाम मंदिर की ओर जाने वाले एनएच-9 के कैरिजवे पर लगा बॉक्स टूटा हुआ है। वेस्ट विनोद नगर, गाजीपुर समेत कई अन्य जगहों पर भी ये बॉक्स खराब हालत में पड़े हैं।

इन एसओएस बॉक्स का मकसद यह था कि किसी दुर्घटना समेत किसी आपात स्थिति में मोबाइल फोन न होने पर भी चालक बॉक्स का बटन दबाकर सीधे एनएचएआई के कंट्रोल रूम से संपर्क कर मदद मांग सकें। लेकिन रखरखाव के अभाव में ये उपयोगी बॉक्स अब महज कबाड़ बनकर रह गए हैं। दिल्ली-देहरादून और द्वारका एक्सप्रेसवे पर इसकी व्यवस्था नहीं है।

वहीं, राष्ट्रीय राजधानी की सीमा में स्थित एक्सप्रेसवे और हाईवे पर ले-बाई लेन (वाहन रोकने के लिए अलग से बनी जगह) का अभाव गंभीर समस्या है। यदि किसी वाहन चालक को किसी कारणवश गाड़ी रोकनी पड़े, तो ऐसी कोई जगह उपलब्ध नहीं है, जहां वह यातायात को बाधित किए बिना अपना वाहन खड़ा कर सके।

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एसओएस दुरुस्त किए जाएंगे : एनएचएआई

एनएचएआई का कहना है कि खराब एसओएस दुरुस्त करा दिए जाएंगे। नए लगाने को लेकर कोई बाध्यता नहीं है। इसी तरह ले-बाई लेन जरूरत के अनुसार बनाई जाती है। कई बार परियोजना विकसित करने में जगह की कमी के कारण भी इस तरह की सुविधाओं को नहीं दिया जा सकता।

किनारे वाहन खड़ा न करें : ट्रैफिक पुलिस

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि एनएच-नौ पर फूड कोर्ट पर रुकने वाले वाहन यातायात प्रभावित करते हैं। इन पर कार्रवाई की जाती है। साथ ही कई जगह ले-बाई लेन की कमी के कारण वाहन सड़क किनारे खड़े होते हैं। लोगों से अपील की जाती है कि वह एक्सप्रेसवे और हाईवे पर किनारे पर वाहन खड़ा न करें।

लेन मार्किंग पर क्या बोले वाहन चालक

संजय रस्तोगी, कार चालक, ''जब से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर दोबारा सड़क बनाई गई है, लेन मार्किंग नहीं की गई। इससे समस्या होती है। लेन का पता नहीं चलता।''

राकेश, वाहन चालक, ''दिल्ली की सीमा में ज्यादातर हाईवे पर ले-बाई लाइन नहीं है। ऐसे में गाड़ी सड़क किनारे खड़ी करनी पड़ती है। इसकी व्यवस्था होनी चाहिए।''

प्रेम सिंह, पोर्टर चालक, ''एनएच-9 पर लेन मार्किंग धुंधली हो रही है। यमुना के ऊपर फूड कोर्ट के पास वाहन सड़क पर खड़े होकर यातायात बाधित करते हैं।''

पवन कुमार खत्री, कार चालक,''मैं बवाना से गुरुग्राम द्वारका एक्सप्रेसवे से आता जाता हूं। इस एक्सप्रेसवे पर केवल एक ले-बाई टनल में दिखता है, बाकी जगह नहीं है। इस कारण जरूरत पड़ने पर गाड़ी किनारे पर ही खड़ी करनी पड़ती है। कई अन्य समस्याएं भी हैं।''

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लेखक के बारे में

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प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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