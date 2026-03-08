दिल्ली में अचार बनाने की फैक्ट्री में दुखद हादसा, कुएं में गिरने से फैक्ट्री मालिक और उसके बेटे की मौत
दिल्ली में स्थित अचार बनाने की एक फैक्ट्री शनिवार शाम को हुए एक दुखद हादसे में कुएं में गिरने से फैक्ट्री मालिक और उसके बेटे की मौत हो गई। घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि यह हादसा नांगलोई इलाके के राव विहार इलाके में स्थित प्लॉट नंबर D-25 पर बने मकान में बनी एक अचार फैक्ट्री में हुआ, जहां बाप-बेटे समेत तीन लोग फैक्ट्री के अचार टैंक में गिर गए। जिसके बाद पुलिस को फोन करते हुए बताया गया कि राव विहार की फैक्ट्री में अचार बनाने के लिए बने कुएं में दो से तीन लोग गिर गए हैं।
अचार बनाने की यह फैक्ट्री एक रिहायशी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर चल रही थी, जबकि इसके 60 वर्षीय मालिक अनिल पिता लालामराम अपने परिवार के साथ पहली मंजिल पर रहते थे। पूछताछ के दौरान पता चला कि फैक्ट्री में करीब 10 फीट गहरे चार से पांच कुएं बनाए गए थे जहां अचार प्रोसेस करके स्टोर किया जाता था।
काम करने उतरा मजदूर हो गया था बेहोश
एक अधिकारी ने बताया कि, 'यह हादसा उस वक्त हुआ जब शनिवार को, एक मजदूर काम के लिए कुएं में उतरा, लेकिन दम घुटने से वह बेहोश हो गया थ।' मजदूर को गिरता देख, फैक्ट्री मालिक और उसके दो बेटे नीरज (उम्र 32 साल) और संदीप (उम्र- 28 साल) भी उसे बचाने के लिए कुएं में उतरे। हालांकि, नीचे ऑक्सीजन की कमी के कारण वे तीनों भी बेहोश हो गए।
मजदूर को बचाने उतरे बाप और बेटे भी हुए बेहोश
इसके बाद शोर-शराबा होने पर अनिल के भाई सुभाष और आस-पास के अन्य लोगों ने चारों को कुएं से बाहर निकाला। पुलिस ने बताया कि मजदूर और संदीप को तो होश आ गया, लेकिन अनिल और उनके बेटे नीरज को कोई होश नहीं आया। जिसके बाद उन्हें संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।
दम घुटने की सही वजह का पता लगाने के लिए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, साथ ही पुलिस यह भी पता लगा रही है कि फैक्ट्री में सुरक्षा नियमों प्रोटोकॉल का पालन किया गया था या नहीं।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।