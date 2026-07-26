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CJP के गठन से प्रधान के इस्तीफे तक, आंदोलन को मुकाम तक पहुंचाने वाले चेहरे

By Subodh Kumar Mishra
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और और अन्य बड़ी मांगों को सरकार द्वारा मान लेने के बाद सीजेपी ने अपना 36 दिन लंबा विरोध प्रदर्शन वापस ले लिया है। आइए उन लोगों पर एक नजर डालते हैं, जिन्होंने पिछले एक महीने में इस आंदोलन को आकार देकर अंजाम तक पहुंचाया।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने के बाद कुछ यूं था सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके का रिएक्शन।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने के बाद कुछ यूं था सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके का रिएक्शन।

एक व्यंग्य के विरोध में शुरू किया गया ऑनलाइन संगठन जल्द ही एक बड़े आंदोलन का चेहरा बन गया। कॉकरोच जनता पार्टी तेजी से एक छात्र संगठन के रूप में उभरी। हजारों छात्र सड़कों पर उतर गए। सीजेपी की आवाज सिर्फ छात्रों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि सरकार ने भी इसे सुना और शनिवार को घोषणा की कि वह पार्टी की सभी मांगों को मानने के लिए तैयार है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और नीट पेपर लीक के कारण सुसाइड करने वाले छात्रों के माता-पिता को मुआवजा देने और अन्य बड़ी मांगों को सरकार द्वारा मान लेने के बाद सीजेपी ने अपना 36 दिन लंबा विरोध प्रदर्शन वापस ले लिया है। आइए उन लोगों पर एक नजर डालते हैं जिन्होंने पिछले एक महीने में इस आंदोलन को आकार दिया।

अभिजीत दीपके

अभिजीत दीपके

अभिजीत दीपके कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक नेताओं में हैं और जंतर-मंतर छात्र आंदोलन के प्रमुख चेहरा रहे। दीपके ने पुणे से जर्नलिज्म में अंडरग्रेजुएट डिग्री और बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में दो साल की मास्टर्स डिग्री हासिल की है। उन्होंने परीक्षा व्यवस्था में कथित अनियमितताओं और शिक्षा सुधार की मांग को लेकर आंदोलन का नेतृत्व किया। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को प्रमुखता से उठाते हुए उन्होंने आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया।

सोनम वांगचुक

सोनम वांगचुक

सोनम वांगचुक शिक्षाविद, सामाजिक और पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। जंतर-मंतर पर छात्रों के मुद्दों और परीक्षा व्यवस्था में अनियमितताओं के विरोध में उन्होंने आमरण अनशन कर आंदोलन का नेतृत्व किया। उनकी भागीदारी से आंदोलन को राष्ट्रीय पहचान मिली। स्वास्थ्य कारणों और सरकारी आश्वासन के बाद उन्होंने अनशन समाप्त किया।

सौरभ दास

सौरभ दास

सौरभ दास सीजेपी के प्रमुख प्रवक्ताओं में हैं और जंतर-मंतर आंदोलन के दौरान सरकार के साथ बातचीत में संगठन का प्रतिनिधित्व करते रहे। उन्होंने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को मांगपत्र सौंपा तथा बाद की वार्ताओं में भी हिस्सा लिया। दास ने सीजेपी की प्रदर्शनकारियों पर कानूनी कार्रवाई न करने जैसी मांगों को सार्वजनिक रूप से रखा। दास एक खोजी पत्रकार हैं। उनकी लिंक्डइन प्रोफ़ाइल के अनुसार, उन्होंने जर्नलिज़्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है और 2020 में अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत की।

आशुतोष रांका

आशुतोष रांका

आशुतोष रांका सीजेपी के प्रवक्ता और जंतर-मंतर आंदोलन के प्रमुख सार्वजनिक चेहरों में शामिल हैं। उन्होंने आंदोलन की मांगों को सरकार और मीडिया के समक्ष लगातार रखा। सरकार के साथ वार्ताओं में वह सीजेपी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा रहे और लिखित आश्वासन मिलने तक आंदोलन जारी रखने की बात पर जोर दिया। आशुतोष रांका आईआईटी कानपुर और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के पूर्व छात्र हैं। उन्होंने लंदन में मैकिन्से एंड कंपनी के लिए कंसल्टेंट के तौर पर काम किया है।

नेहा बोरा

नेहा बोरा

जेएनयू में पीएचडी स्कॉलर नेहा बोरा ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) की नेता जंतर-मंतर आंदोलन का प्रमुख युवा चेहरा हैं। उन्होंने इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। वह सोनम वांगचुक के साथ 23 दिन तक भूख हड़ताल पर रहीं।

यूं चला धरना-प्रदर्शन

16 मई

अभिजीत दीपके ने ऑनलाइन मंच के रूप में कॉकरोच जनता पार्टी बनाई। कुछ ही दिनों में इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल पर भारी संख्या में लोग जुड़ गए।

6 जून

सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके भारत वापस आए और एक दिन का जंतर मंतर पर प्रर्दशन किया।

20 जून

अभिजीत दीपके फिर से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने पहुंचे

28 जून

पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे

18 जुलाई

सोनम वांगचुक को पुलिस जंतर-मंतर से उठाकर अस्पताल ले गई।

20 जुलाई

सीजेपी के संसद मार्ग के दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाबलों के बीच झड़प।

23-24 जुलाई

प्रधानमंत्री मोदी ने देर रात पेपर लीक रोकने के लिए कड़े कानून बनाने का दावा किया।

24 जुलाई

केंद्रीय मंत्रियों के साथ सीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक।

25 जुलाई

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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