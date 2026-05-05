MBA छात्रा से धर्म परिवर्तन और निकाह-हलाला के बाद मारपीट, लोनी विधायक को पीड़िता ने सुनाया दर्द
फेसबुक के जरिए एमबीए छात्रा से दोस्ती कर, धर्म परिवर्तन कराने, दो लाख लेकर निकाह कराने और फिर हलाला कराने के गंभीर आरोप लगाते हुए लोनी विधायक ने पुलिस आयुक्त को एक पत्र भेजा है।
फेसबुक के जरिए एमबीए छात्रा से दोस्ती कर, धर्म परिवर्तन कराने, दो लाख लेकर निकाह कराने और फिर हलाला कराने के गंभीर आरोप लगाते हुए लोनी विधायक ने पुलिस आयुक्त को एक पत्र भेजा है। पीड़िता सोमवार को उनसे मिली थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़िता इंदौर की रहने वाली है। वह साल 2013 में फेसबुक के जरिए एक युवक के संपर्क में आई थी।
2 लाख में निकाह, फिर तीन तलाक और हलाला
लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने बताया कि आरोपी ने धर्म छिपाकर पीड़िता को प्रेम जाल में फंसाया और मुजफ्फरनगर ले जाकर दीनी तालीम के नाम पर छोड़कर फरार हो गया। आरोप है कि यहां दो लाख रुपये लेकर पीड़िता का एक व्यक्ति से निकाह करा दिया।कुछ समय बाद तीन तलाक और हलाला के बाद एक धर्मगुरु ने उससे निकाह कर लिया।
धर्मगुरु ने भी दिया तलाक, मारपीट कर तोड़ा हाथ
साल 2021 में वह पीड़िता को लेकर लोनी में आकर रहने लगा। करीब डेढ़ साल पहले उसने भी तीन तलाक दे दिया और फिर से हालाल का दबाव बनाने लगा। आरोप है कि इंकार करने पर पीड़िता से मारपीट कर उसके हाथ तोड़ दिया। वह किसी तरह आरोपी के चंगुल से छूटी और अंकुर विहार थानाक्षेत्र में अकेले रहने लगी। आरोप है कि वह अलग-अलग जिलों में शिकायत लेकर भटकती रही, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की।
पीड़िता ने लोनी विधायक से लगाई गुहार
सोमवार को वह विधायक कार्यालय पहुंची और शिकायत दी। लोनी विधायक ने बताया कि पीड़िता की शिकायत के साथ उन्होंने पुलिस आयुक्त को पत्र भेजा है। यह बड़ा गिरोह है, जिसके खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज किया जाए। साथ ही एसआईटी गठित कर पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया जाना जरूरी है। सहायक पुलिस आयुक्त लोनी सिद्धार्थ गौतम का कहना है कि मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच में जो भी तथ्य सामने आते हैं, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विधायक ने SIT गठन कर, जांच की मांग की
विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने इस मामले को अत्यंत संवेदनशील और कानून-व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बताते हुए कहा कि इसमें संगठित गिरोह/नेटवर्क की संलिप्तता की गहन जांच की आवश्यक है। विधायक ने कहा है कि सभी नामित आरोपियों के विरुद्ध तत्काल सख्त धाराओं में FIR दर्ज कर कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही पूरे प्रकरण की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच के लिए SIT का गठन किया जाए। विधायक ने पीड़िता और उसके परिवार को मिल रही धमकियों को देखते हुए तत्काल सुरक्षा उपलब्ध कराने की भी मांग की है। विधायक ने अपर सचिव उत्तर प्रदेश को भी पत्र भेजा है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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