Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

एसिड, बर्न पीड़ितों को मिलेगी नई पहचान; दिल्ली एम्स में होगा 'फेस ट्रांसप्लांट’

Feb 13, 2026 05:32 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, रणविजय सिंह, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

एम्स दिल्ली अगले एक साल में भारत का पहला फेस ट्रांसप्लांट शुरू करने की तैयारी में है। इसके लिए डॉक्टरों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। यह सुविधा एसिड अटैक और गंभीर जलन के पीड़ितों के लिए होगी। 

एसिड, बर्न पीड़ितों को मिलेगी नई पहचान; दिल्ली एम्स में होगा 'फेस ट्रांसप्लांट’

दिल्ली एम्स एसिड अटैक और बर्न पीड़ितों के लिए गुड न्यूज देने वाला है। दिल्ली एम्स का बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी विभाग 'फेस ट्रांसप्लांट’ की सुविधा शुरू करने जा रहा है। इसके लिए डॉक्टरों को ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है। जल्द ही मरीजों की वेटिंग लिस्ट तैयार की जाएगी। यह सर्जरी उन लोगों के लिए वरदान साबित होगी जिनका चेहरा एसिड अटैक, गंभीर रूप से जलने या किसी हादसे में विकृत हो गया है।

बनाई जाएगी जरूरतमंद मरीजों की वेटिंग लिस्ट

एम्स के बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी के विभागाध्यक्ष डॉ. मनीष सिंघल ने बताया कि उनका विभाग चेहरा प्रत्यारोपण शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इस बारे में डाक्टरों का प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। 'फेस ट्रांसप्लांट’ के लिए योग्य मरीजों की वेटिंग लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी।

एक साल में शुरू होगी सुविधा

विभागाध्यक्ष डॉ. मनीष सिंघल ने बताया कि यदि सब कुछ ठीक रहा तो दिल्ली एम्स एक वर्ष में 'फेस ट्रांसप्लांट’ शुरू कर देगा। इसके बाद गनशॉट, इलेक्ट्रिक बर्न और एसिड अटैक जैसी घटनाओं में जिन लोगों का चेहरा खराब हो चुका है, उनका 'फेस ट्रांसप्लांट’ किया जा सकेगा।

चेहरा गंवा चुके लोगों को मिलेगी नई पहचान

अक्सर 10-15 सर्जरी के बाद भी मरीज जैसा चाहते हैं वैसा परिणाम नहीं मिल पाता और चेहरा बिगड़ा हुआ ही रहता है। ऐसे लोग न तो ठीक से खाना खा पाते हैं और न ही साफ बोल पाते हैं। उन्हें लगातार दर्द भी बना रहता है और इस कारण उनके जीवन की गुणवत्ता बहुत खराब हो जाती है। लेकिन दिल्ली एम्स में ऐसी सुविधा शुरू होने पर चेहरा गंवा चुके लोगों को नई पहचान मिलेगी।

दुनिया में अब 80 चेहरा प्रत्यारोपण

एम्स के बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी के विभागाध्यक्ष डाॅ. मनीष सिंघल ने बताया कि दुनिया में अब तक 80 चेहरा प्रत्यारोपण हुआ है। अमेरिका में सबसे ज्यादा हुआ है। एशिया में चीन और तुर्की में ऐसी सर्जरी हुई है। भारत में अब तक ऐसी कोई सर्जरी नहीं हुई है।

ब्रेन डेड कैडेवर डोनर की होती जरूरत

विशेषज्ञों की मानें तो 'फेस ट्रांसप्लांट’ के लिए ब्रेन डेड कैडेवर डोनर की जरूरत होती है। डोनर से मरीज का कलर, जेंडर और उम्र का भी मिलान होना जरूरी होता है। दान के दो घंटे में प्रत्यारोपण करना होता है।

जीवनभर लेनी होती है दवाएं

चेहरा प्रत्यारोपण के बाद त्वचा में संवेदनशीलता आने में करीब छह महीने लगते हैं। हालांकि मरीज को जीवन भर इम्युनोस्प्रेशन की दवाएं लेनी होती है।

16 से 40 घंटे तक का लगता है समय

सर्जरी में 16 से 40 घंटे तक का समय लगता है। सर्जरी दो चरणों में सर्जरी होती है। सर्जरी जटिल होने के साथ-साथ घंटों चलती है। गोली लगने से घायल मरीज, इलेक्ट्रिक बर्न के मरीजों चेहरा प्रत्यारोपण के योग्य होते हैं। एसिड अटैक पीड़ित, बर्न के मरीजों को भी फायदा होगा। प्रत्यारोपण के बाद चेहरा बदल जाएगा।

ये भी पढ़ें:दो पश्चिमी विक्षोभों से पहाड़ों पर होगी बारिश; दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम?
ये भी पढ़ें:उज्जैन से भोपाल के बीच चलेंगी 3 स्पेशल ट्रेनें; क्या टाइमिंग और डेट?
ये भी पढ़ें:राजस्थान HC का बड़ा फैसला; 2 माह में पूरे सूबे में नेशनल हाईवे से हटाएं अतिक्रमण
Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Delhi News Delhi News Today Delhi News In Hindi
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।
Hindi Newsएनसीआर Newsface transplants surgery will be in delhi aiims acid attack and burn victims get new identity
;;;