किसी का हाथ पड़ा था, किसी का फेफड़ा; चश्मदीद ने बताया धमाके के बाद खौफनाक मंजर

संक्षेप: दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार धमाके के बाद अफरा तफरी मची हुई है। ये धमाका इतना जोरदार था कि आसपास भगदड़ मच गई और काफी दूर तक लोगों को धमाके की आवास सुनाई दी।

दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार धमाके के बाद अफरा तफरी मची हुई है। ये धमाका इतना जोरदार था कि आसपास भगदड़ मच गई और काफी दूर तक लोगों को धमाके की आवास सुनाई दी। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा कार में हुए धमाके के बाद आसपास खड़ी हुई गाड़ियों के परखच्चे तक उड़ गए। हादसे के बाद चश्मदीदों ने खौफनाक मंजर बयां किया है। एक शख्स ने बताया कि आवाज इतनी तेज थी कि हम सब सहम गए। फिर हमने थोड़ा आगे जाकर देखा तो किसी का हाथ पड़ा हुआ था किसी के फेफड़े पड़े हुए थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

चश्मदीद ने बताया कि सबसे पहले उन्होंने फेफड़े देखे और सोचा कि ऐसे ही कुछ होगा। इसके बाद थोड़ी दूर पर उन्होंने एक हाथ पड़ा देखा जिसे देखकर वह दंग रह गए। डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर एके मलिक ने बताया, हमें सूचना मिली कि चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में विस्फोट हुआ है। हमने तुरंत प्रतिक्रिया दी और सात यूनिट मौके पर भेजी गईं। शाम 7:29 बजे आग पर काबू पा लिया गया। इसमें लोगों के हताहत होने की आशंका है। हमारी सभी टीमें मौके पर मौजूद हैं।

विस्फोट के बाद दिल्ली पुलिस ने पूरे शहर के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली अग्निशमन सेवा के मुताबिक, दमकल की सात गाड़ियां मौके पर भेजी गई हैं और पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि कई मीटर दूर खड़े वाहनों की खिड़कियां टूट गईं और भीड़भाड़ वाले इलाके के आसपास की इमारतों में भी इसकी आवाज सुनी गई।