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गाजियाबाद की वसुंधरा पुलिस चौकी में धमाका, शीशे टूटे-दीवार में दरार, डिलीवरी बॉय घायल; फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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Ghaziabad Vasundhara Police Chowki Explosion : गाजियाबाद में वसुंधरा पुलिस चौकी में शुक्रवार रात धमाका हो गया। इस घटना में एक डिलीवरी बॉय घायल हो गया। धमाके से खिड़कियों के कांच तक टूट गए। पुलिस और फॉरेंसिक की टीम धमाके के कारणों की जांच में जुट गई हैं। 

गाजियाबाद की वसुंधरा पुलिस चौकी में धमाका, शीशे टूटे-दीवार में दरार, डिलीवरी बॉय घायल; फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी
गाजियाबाद की वसुंधरा पुलिस चौकी में धमाका

आयुष गंगवार, गाजियाबाद

गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने की वसुंधरा पुलिस चौकी के अंदर शुक्रवार देर रात जोरदार धमाका हो गया। धमाके से चौकी की दो खिड़कियां टूट गईं, जबकि दीवार में भी दरार आ गई। इस घटना में एक युवक भी घायल हो गया। शुरुआती तौर पर एसी में ब्लास्ट या चौकी में रखे पटाखों में धमाके की आशंका जताई जा रही है।

धमाके की सूचना पर फॉरेंसिक टीम के साथ ही पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए हैं। बताया जा रहा है कि चौकी के अंदर बरामद किए गए पटाखे भी रखे थे। आशंका है कि इन्हीं में आग लगने से धमाका हुआ है। घायल युवक का नाम ईशान है, जो ग्रॉसरी की डिलीवरी देने चौकी पहुंचा था। ईशान के सिर में खिड़की का कांच लगा है, उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।

एडिशनल पुलिस कमिश्नर राज करण नायर, इंदिरापुरम एसीपी सूर्यबली मौर्य, फोरेंसिक टीम के साथ वसुंधरा पुलिस चौकी पहुंच गए है, जहां कल रात विस्फोट की सूचना मिली थी।

एएनआई के रिपोर्ट के मुताबिक, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधी दस्ता (ATS) की टीम भी वसुंधरा पुलिस चौकी पर हुए कथित विस्फोट की जांच के लिए इंदिरापुरम थाने पहुंच गई है। कांच के टुकड़े लगने से एक डिलीवरी बॉय घायल हो गया था। पुलिस ने बताया कि जांच के बाद ही विस्फोट के सही स्वरूप और कारण का पता चल सकेगा।

वसुंधरा पुलिस चौकी के अंदर हुए धमाके की खबरों पर इंदिरापुरम के एसीपी सूर्यबली मौर्य ने बताया, "धमाका किस चीज से हुआ, इसका पता जांच के बाद ही चल पाएगा। घटना के समय वसुंधरा पुलिस चौकी के एक सब-इंस्पेक्टर और एक डिलीवरी बॉय (जो कोई सामान देने आया था) वहां मौजूद थे। कांच टूटने की वजह से डिलीवरी बॉय घायल हो गया है।"

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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