दिल्ली में लाल किले के पास कार में धमाका, कई वाहनों में आग; 8 की मौत, लोगों के उड़े चीथड़े

संक्षेप: दिल्ली में लाल किले के पास एक कार में धमाका होने से अफरातफरी मच गई है। धमाके के बाद कई वाहनों में आग लग गई। इस धमाके में 8 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है।

दिल्ली में लाल किले के पास एक कार में बम धमाका होने से अफरातफरी मच गई है। यह धमाका लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी एक कार में हुआ। ब्लास्ट इतना भीषण था कि काफी दूर तक इसकी धमक दिखी और आग भड़क गई। कई कारें इस आग की चपेट में आई हैं और अब तक 8 लोगों के मरने की खबर है। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की 7 टीमों को रवाना किया गया और दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल टीम भी मौके पर पहुंची है। फिलहाल पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट जारी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लोगों के उड़े चीथड़े एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि धमाका इतना जोरदार था कि लोगों के चीथड़े उड़ गए। हम जब मौके पर पहुंचे तो लोगों के अंग इधर-उधर बिखरे पड़े थे।

25 लोग घायल, 8 की मौत विस्फोट में 25 लोग घायल हुए हैं। लोक नायक जय प्रकाश नारायण (LNJP) अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि 15 लोगों को लोक नायक अस्पताल लाया गया है। उनमें से 8 की पहले ही मौत हो गई थी। तीन लोग गंभीर रूप से घायल हैं। एक की हालत स्थिर बताई जाती है।

चपेट में आए कई वाहन एक अधिकारी ने बताया कि घटना मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुई। धमाके के बाद लगी आग की चपेट में तीन-चार अन्य वाहन भी आ गए। दमकल की पांच गाड़ियों को मौके पर भेजा गया है। इलाके की घेराबंदी कर दी गई है।

स्ट्रीट लाइटें भी टूटीं अधिकारी ने बताया कि दमकल विभाग को घटना की सूचना शाम 7:05 बजे मिली। न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि धमाके के कारण कई घायलों को LNJP अस्पताल लाया गया है। दिल्ली पुलिस की टीम के साथ फोरेंसिक और टेक्निकल एक्सपर्ट मौके पर मौजूद है। धमाका इतना तेज था कि आस पास की स्ट्रीट लाइटें भी टूट गईं।

दिल्ली में हाई अलर्ट, चांदनी चौक बंद घटना के बाद पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इतने बड़े धमाके के पीछे किसी बड़ी साजिश की आशंका भी जताई जा रही है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चांदनी चौक बाजार को बंद कर दिया गया है।

कैसे हुआ धमाका, क्या बोली पुलिस? यह धमाका कैसे हुआ और इसके क्या कारण हैं। इस संबंध में जानकारी का इंतजार है। फिलहाल पुलिस शुरुआत जांच में जुटी है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि अभी इंतजार करें। धमाका आतंकी हमला है या कुछ और… इस बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है।