दिल्ली में लाल किले के पास कार में धमाका, कई वाहनों में आग; 8 की मौत, लोगों के उड़े चीथड़े

संक्षेप: दिल्ली में लाल किले के पास एक कार में धमाका होने से अफरातफरी मच गई है। धमाके के बाद कई वाहनों में आग लग गई। इस धमाके में 8 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है।

Mon, 10 Nov 2025 08:15 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान
दिल्ली में लाल किले के पास एक कार में बम धमाका होने से अफरातफरी मच गई है। यह धमाका लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी एक कार में हुआ। ब्लास्ट इतना भीषण था कि काफी दूर तक इसकी धमक दिखी और आग भड़क गई। कई कारें इस आग की चपेट में आई हैं और अब तक 8 लोगों के मरने की खबर है। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की 7 टीमों को रवाना किया गया और दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल टीम भी मौके पर पहुंची है। फिलहाल पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट जारी है।

लोगों के उड़े चीथड़े

एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि धमाका इतना जोरदार था कि लोगों के चीथड़े उड़ गए। हम जब मौके पर पहुंचे तो लोगों के अंग इधर-उधर बिखरे पड़े थे।

25 लोग घायल, 8 की मौत

विस्फोट में 25 लोग घायल हुए हैं। लोक नायक जय प्रकाश नारायण (LNJP) अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि 15 लोगों को लोक नायक अस्पताल लाया गया है। उनमें से 8 की पहले ही मौत हो गई थी। तीन लोग गंभीर रूप से घायल हैं। एक की हालत स्थिर बताई जाती है।

चपेट में आए कई वाहन

एक अधिकारी ने बताया कि घटना मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुई। धमाके के बाद लगी आग की चपेट में तीन-चार अन्य वाहन भी आ गए। दमकल की पांच गाड़ियों को मौके पर भेजा गया है। इलाके की घेराबंदी कर दी गई है।

स्ट्रीट लाइटें भी टूटीं

अधिकारी ने बताया कि दमकल विभाग को घटना की सूचना शाम 7:05 बजे मिली। न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि धमाके के कारण कई घायलों को LNJP अस्पताल लाया गया है। दिल्ली पुलिस की टीम के साथ फोरेंसिक और टेक्निकल एक्सपर्ट मौके पर मौजूद है। धमाका इतना तेज था कि आस पास की स्ट्रीट लाइटें भी टूट गईं।

दिल्ली में हाई अलर्ट, चांदनी चौक बंद

घटना के बाद पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इतने बड़े धमाके के पीछे किसी बड़ी साजिश की आशंका भी जताई जा रही है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चांदनी चौक बाजार को बंद कर दिया गया है।

कैसे हुआ धमाका, क्या बोली पुलिस?

यह धमाका कैसे हुआ और इसके क्या कारण हैं। इस संबंध में जानकारी का इंतजार है। फिलहाल पुलिस शुरुआत जांच में जुटी है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि अभी इंतजार करें। धमाका आतंकी हमला है या कुछ और… इस बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है।

आतंकी मॉड्यूल के भंडाफोड़ के बाद घटना

गौरतलब है कि यह घटना ऐसे वक्त में सामने आई है जब हरियाणा के फरीदाबाद में आतंकवादी नेटवर्क से जुड़े एक बड़े मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने फरीदाबाद से लगभग 2900 किलो विस्फोटक बरामद किए हैं। फरीदाबाद से अत्याधुनिक हथियार और संचार उपकरण भी बरामद किए गए हैं। पुलिस की मानें तो मॉड्यूल के संबंध आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से है। मामले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ की एक महिला डॉक्टर भी पकड़ी गई है।

Delhi News
