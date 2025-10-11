explainer possibilities for green firecrackers in delhi in this diwali know about concerns एक्सप्लेनर: इस दिवाली दिल्ली में 'ग्रीन पटाखों' पर क्या संकेत? जोखिम और चिंताएं बरकरार, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में वर्षों बाद दिवाली पर कानूनी रूप से ग्रीन पटाखे फोड़ने की इजाजत मिलने की संभावना है। इस रिपोर्ट में जानें सुप्रीम कोर्ट से क्या मिल रहे संकेत? क्या हैं चिंताएं?

Krishna Bihari Singh हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्लीSat, 11 Oct 2025 03:14 PM
दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में वर्षों बाद दिवाली पर कानूनी रूप से पटाखे फोड़ने की इजाजत मिलने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि वह दिल्ली के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में हरित पटाखों पर लगे प्रतिबंध को अस्थायी रूप से हटा सकता है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने इस मसले पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। सर्वोच्च अदालत का कहना है कि वह दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध में ढील देने पर फैसला करेगी।

खबर अपडेट हो रही है।