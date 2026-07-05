ई-कॉमर्स साइटों पर भी धड़ल्ले से ऑनलाइन बिक रहे थे एक्सपायर्ड डेट के फूड आइटम

दिल्ली के ओखला में फूड आइटम्स की एक्सपायरी डेट बदलकर दोबारा से बाजार में बेचने वाला यह गैंग ऑनलाइन भी धड़ल्ले से कारोबार कर रहा था। पुलिस ने इस गैंग के 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह लोग नामी ब्रांड का एक्सपायर्य माल कम कीमत पर खरीदता था और फिर नई डेट वाले स्टिकर चिपका देता था।

राजधानी दिल्ली के ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में पकड़े गए बड़े फूड टैंपरिंग सिंडिकेट की जांच में बड़ा और हैरान-परेशान करने वाला खुलासा हुआ है। इस सिंडिकेट से जुड़े आरोपी केवल स्थानीय बाजारों तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि एक्सपायरी डेट बदलकर तैयार किए गए खाद्य उत्पादों को वो ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म्स के जरिये ऑनलाइन देशभर में सप्लाई कर रहे थे।

जांच में सामने आया है कि यह गिरोह नामी और इंटरनेशनल ब्रांड्स के एक्सपायर्ड या एक्सपायरी डेट के करीब पहुंच चुके खाद्य पदार्थों को सस्ते दामों पर खरीदता था। इसके बाद केमिकल की मदद से असली एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट मिटाकर नई तारीख छाप दी जाती थी। फर्जी एमआरपी, बारकोड और न्यूट्रिशन लेबल लगाकर इन उत्पादों को नए पैक जैसा बना दिया जाता था और फिर इन्हें रिटेल दुकानों, मॉल के साथ-साथ ऑनलाइन प्लैटफॉर्म्स पर भी बेचा जाता था।

आसान नहीं असली-नकली की पहचान इस मामले पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने चिंता जताते हुए कहा कि आम उपभोक्ताओं के लिए असली और फर्जी एक्सपायरी डेट में फर्क कर पाना बेहद मुश्किल होता है। उन्होंने बताया कि कई बार जांच अधिकारियों को भी यह पहचानने में काफी समय लग जाता है कि उत्पाद की डेट से छेड़छाड़ की गई है या नहीं। ऐसे में आम लोगों के साथ धोखाधड़ी और उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ का खतरा और बढ़ जाता है।

उत्पादों पर लिखे निर्देशों का महत्व और उनके मायने ● एक्सपायरी डेट : वह आखिरी तारीख जब तक कंपनी प्रोडक्ट की सुरक्षा और असर की गारंटी देती है। इसके बाद उत्पाद का इस्तेमाल नुकसानदायक हो सकता है।

● शेल्फ लाइफ : वह समय अवधि जिसमें उत्पाद अपनी गुणवत्ता बनाए रखते हुए इस्तेमाल या खाने लायक रहता है।

● बेस्ट बिफोर : यह तारीख स्वाद और फ्रेशनेस (गुणवत्ता) से जुड़ी होती है। इसके बाद भी चीज खाई जा सकती है पर उसका स्वाद या क्वालिटी कम हो सकती है।

सुरक्षा और सावधानियां ● जरूरी निर्देश: ‘यूज बाई’ और ‘एक्सपायरी डेट’ सुरक्षा से जुड़े हैं। डेयरी, मीट और दवाओं को इस तारीख के बाद इस्तेमाल न करें।

● रखरखाव: गलत तापमान में रखने या पैकेट खोलने के बाद उत्पादों की शेल्फ-लाइफ कम हो जाती है।

● कानूनी नियम : औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1945 के तहत दवाओं पर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट लिखना कानूनी रूप से अनिवार्य है। बिना तारीख वाली दवाएं अवैध या नकली हो सकती हैं।