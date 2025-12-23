Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsExpired baby products, soft drinks relabelled as fresh, Delhi Police bust racket
दिल्ली में ‘एक्सपायर फूड प्रोडक्ट’ से ऐसे हो रही थी छेड़छाड़, कहीं आप भी तो नही खा रहे हैं जहर?

संक्षेप:

दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने एक्सपायरी डेट में हेराफेरी कर देशभर में नकली तरीके से फूड प्रॉडक्ट बेचने वाले एक संगठित रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह से जुड़े 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो इस हेराफेरी को अंजाम देते थे।

Dec 23, 2025 04:12 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
क्या आपने कभी सोचा है कि जो कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट या बेबी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वह वाकई सुरक्षित है या नहीं? इसी सवाल को खड़ा करने वाला एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने एक्सपायरी डेट में हेराफेरी कर देशभर में नकली तरीके से फूड प्रॉडक्ट बेचने वाले एक संगठित रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह से जुड़े 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो इस हेराफेरी को अंजाम देते थे।

एक्सपायर प्रॉडक्ट को ऐसे बना रहे थे ताजा

पुलिस के अनुसार, आरोपी इंटरनेशनल ब्रांड्स के एक्सपायर हो चुके फूड प्रॉडक्ट को इंपोर्ट कर रहे थे। इसके बाद फैक्ट्री में मशीनों की मदद से मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट बदली जाती थी। फर्जी बारकोड प्रिंट कर इन प्रोडक्ट को दोबारा पैक किया जाता और फिर इन्हें थोक बाजारों में असली माल बताकर बेचा जाता था। छापेमारी के दौरान सामने आए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह मशीनों से पुरानी तारीख मिटाकर नई तारीखें छापी जा रही थीं।

14 हजार लीटर एक्सपायर कोल्ड ड्रिंक जब्त

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, यह पूरा रैकेट दिल्ली-NCR से चलाया जा रहा था। पुलिस की छापेमारी में बड़ी मात्रा में एक्सपायर हो चुके फूड प्रोडक्ट बरामद हुए हैं। इनमें चॉकलेट, बेबी प्रोडक्ट्स, किराना सामान और कोल्ड ड्रिंक शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि करीब 14 हजार लीटर एक्सपायर कोल्ड ड्रिंक जब्त की गई है, जिनकी एक्सपायरी खत्म होने के बाद लेबल बदले गए और नकली बारकोड चिपकाए गए थे। ऐसा करके ये गिरोह लोगों को जहर परोस रहा था।

बच्चों, बुजुर्गों को इससे है खास खतरा

दिल्ली पुलिस का कहना है कि ऐसे प्रोडक्ट के इस्तेमाल से लोगों की सेहत को गंभीर खतरा है, खासकर बच्चों के लिए। फिलहाल मामले की आगे जांच जारी है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इस रैकेट से जुड़े सप्लायर कौन थे और देश के किन-किन इलाकों में यह नकली माल सप्लाई किया जा रहा था।

नोट- खबर में प्रतीकात्मक तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Ncr News Delhi
