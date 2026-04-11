Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

एक्सपर्ट्स को पसंद आ रही दिल्ली की नई EV नीति, बताई इसकी खूबियां और जताया एक बात का डर

Apr 11, 2026 11:13 pm ISTSourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
share

एक विशेषज्ञ ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि यह नीति केवल कागजों पर सिमट कर रह गई और जमीनी स्तर पर निगरानी, सुरक्षित लॉजिस्टिक्स और उच्च रिकवरी मानकों की कमी रही, तो यह पर्यावरण के लिए कमजोर साबित हो सकती है।

एक्सपर्ट्स को पसंद आ रही दिल्ली की नई EV नीति, बताई इसकी खूबियां और जताया एक बात का डर

दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने शनिवार को अपनी EV (इलेक्ट्रिक वाहन) पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी कर दिया और सभी शहरवासियों से इसे पढ़ने की अपील करते हुए अगले 30 दिनों के भीतर अपना फीडबैक देने की अपील की है। वैसे भले ही आम जनता की प्रतिक्रिया अभी सामने नहीं आई है, लेकिन पर्यावरण विशेषज्ञों को सरकार का ये प्रस्ताव अभी से पसंद आ गया है और उन्होंने इसका स्वागत किया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस नीति में बैटरी रिसाइकिलिंग और उनके जीवनचक्र प्रबंधन पर ध्यान दिया गया है, जो कि इसे पिछली नीतियों से अलग और प्रभावी बनाता है। वहीं एक अन्य विशेषज्ञ ने कहा कि यह पॉलिसी स्वच्छ हवा के अधिकार को सीधे जीवन के संवैधानिक अधिकार से जोड़ती है। हालांकि, विशेषज्ञों ने इस बात को लेकर आगाह भी किया है कि इस नीति की सफलता काफी हद तक इसके सख्ती से लागू होने पर निर्भर करेगी।

ये भी पढ़ें:ईवी खरीदने पर 1 लाख तक का फायदा, दिल्ली की नई EV पॉलिसी में 3 साल वाला प्लान

एक प्रावधान को बताया सबसे महत्वपूर्ण

दिल्ली विश्वविद्यालय में पर्यावरण अध्ययन विभाग के प्रमुख राधेश्याम शर्मा ने इस नीति की जमकर सराहना की है और इस नीति में बैटरी रीसाइक्लिंग को शामिल करने को इसके सबसे असरदार हिस्सों में से एक बताया है। उनके अनुसार इस नीति में केवल ईवी वाहनों को अपनाने पर ही ध्यान नहीं दिया गया है, बल्कि बैटरी निपटान से जुड़े पर्यावरणीय जोखिमों को लेकर भी फोकस किया गया है।

पर्यावरण विभाग को सौंपा गया बेहद खास काम

शर्मा ने कहा, यह ड्राफ्ट नीति एक व्यवस्थित बैटरी रीसाइक्लिंग इकोसिस्टम बनाने पर जोर देती है। इसमें पर्यावरण विभाग को बैटरी कचरा प्रबंधन नियमों को लागू करने और उत्सर्जन में कमी की निगरानी करने का काम सौंपा गया है, जबकि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) बैटरी कलेक्शन सेंटर बनाने में मदद करेगी और सुरक्षित हैंडलिंग व रीसाइक्लिंग के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर जारी करेगी।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में 2028 से 3 पहिया में केवल इलेक्ट्रिक का रजिस्ट्रेशन, EV नीति के 5 ऐलान

बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट का सख्ती से पालन किया अनिवार्य

उन्होंने बताया कि यह नीति बैटरी कचरा प्रबंधन नियम, 2022 का सख्ती से पालन करना अनिवार्य बनाती है, खासकर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी (EPR) पर फोकस करते हुए। साथ ही इसने पर्यावरण विभाग को यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा है कि OEMs (ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर) और अन्य संबंधित संस्थाएं इस्तेमाल की गई बैटरियों की सही रिपोर्टिंग और सुरक्षित हैंडलिंग से जुड़े नियमों का पालन करें।

सख्ती से लागू करने पर ही मिलेगी सफलता

शर्मा ने कहा, 'कुल मिलाकर, यह प्रावधान पर्यावरण के लिहाज से सकारात्मक है, लेकिन इसकी सफलता काफी हद तक इसके लागू होने पर भी निर्भर करती है।' उन्होंने कहा कि इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकार 'बैटरी कचरा प्रबंधन नियम, 2022' को कितनी कड़ाई से लागू करती है। अगर इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है, तो यह इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से जुड़ी सबसे गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं में से एक यानी बैटरी के जीवनकाल के अंत में उसके प्रबंधन का सीधा समाधान कर देगी।'

ये भी पढ़ें:EV से स्कूल जाएंगे दिल्ले के बच्चे, अगले 2 साल में 10% बस होंगी इलेक्ट्रिक

नीति को स्वच्छ हवा के अधिकार से जोड़ा

उधर थिंक टैंक 'Envirocatalysts' के संस्थापक और मुख्य विश्लेषक सुनील दहिया ने इस नीति को स्वच्छ हवा के अधिकार से जोड़कर देखा। उन्होंने कहा कि यह नीति स्वच्छ गतिशीलता को व्यापक पर्यावरणीय लक्ष्यों से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

दहिया ने कहा, 'दिल्ली EV नीति 2026-2030 स्वच्छ हवा के अधिकार को सीधे जीवन के संवैधानिक अधिकार से जोड़ती है। उन्होंने कहा कि परिवहन क्षेत्र को अब एक रहने योग्य वातावरण प्रदान करने की जिम्मेदारी लेनी होगी।'सिंग

ये भी पढ़ें:दिल्ली EV पॉलिसी में किस व्हीकल पर कितना फायदा मिलेगा

सिंगल विंडो क्लीयरेंस से कई मुश्किलें हो जाएंगी आसान

दहिया ने नीति में प्रस्तावित संस्थागत तंत्रों की ओर भी इशारा किया- जिसमें एक सिंगल-विंडो क्लीयरेंस प्रणाली, एक समर्पित EV कोष और एक EV सेल का निर्माण शामिल है और इन्हें कार्यान्वयन के प्रमुख सहायक के रूप में बताया। दहिया ने आगे कहा कि उत्सर्जन में कमी पर नजर रखना और बैटरी रीसाइक्लिंग पर ध्यान केंद्रित करना जवाबदेही सुनिश्चित करता है और कचरे के एक नए संकट को रोकता है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली की नई EV पॉलिसी; 2028 से दोपहिया में केवल इलेक्ट्रिक का ही रजिस्ट्रेशन
Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Ncr News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।