ग्रीन पटाखे जलाना बेतुका; दिल्ली सरकार के फैसले पर एक्सपर्ट्स ही साथ नहीं

विशेषज्ञों का कहना है कि तथाकथित ग्रीन क्रैकर्स का विचार ही एक विरोधाभास है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के लिए यह पता लगाना नामुमकिन होगा कि कौन ग्रीन पटाखे जला रहा है और कौन नहीं। उन्होंने कहा कि यह फैसला पत्ते जलाने जैसी साधारण चीजो पर लगे अन्य प्रतिबंधों के उलट है।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 7 Oct 2025 04:07 PM
दिवाली का त्योहार नजदीक है और इस बार दिल्ली में पटाखे जलाने को लेकर फिर एक बार बहस शुरू हो गई है। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार विकल्प के तौर पर ग्रीन पटाखों को जलाने की परमिशन दे सकती है। इसकी मंजूरी लेने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी, लेकिन लगता है रेखा सरकार के इस ग्रीन पटाखे वाले फैसले से पर्यावरण विशेषज्ञ ही साथ नहीं हैं। एक्सपर्ट्स ने ग्रीन पटाखों के लिए सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी लेने के दिल्ली सरकार के फैसले की तीखी आलोचना की है। उन्होंने इस निर्णय में कई विरोधाभास बताए हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि तथाकथित "ग्रीन क्रैकर्स" का विचार ही एक विरोधाभास है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के लिए यह पता लगाना नामुमकिन होगा कि कौन ग्रीन पटाखे जला रहा है और कौन नहीं। उन्होंने कहा कि यह फैसला पत्ते जलाने जैसी साधारण चीजो पर लगे अन्य प्रतिबंधों के उलट है। उनका कहना है कि यह कदम तो बड़े पैमाने पर आतिशबाजी को ही बढ़ावा देगा। इससे इन कम प्रदूषण वाले पटाखों से होने वाला कोई भी फायदा शुरू में ही खत्म हो जाएगा।

दिल्ली का "ग्रीन पटाखों" के साथ रिश्ता नया नहीं है। 2024 में सभी पटाखों पर व्यापक प्रतिबंध के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले 2018 में इनके सीमित उपयोग की अनुमति दी थी, लेकिन, 2020 आते-आते, दिल्ली सरकार ने इसे लागू करना असंभव मानते हुए एक बार फिर से पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था। नकली QR कोड, रसायनों की हेराफेरी और "इको-फ्रेंडली होने" के झूठे दावों ने इस वर्गीकरण को अर्थहीन बना दिया था। बाजार में उपलब्ध ज्यादातर तथाकथित ग्रीन पटाखों में वही प्रतिबंधित रसायन पाए गए जो पारंपरिक पटाखों को जहरीला बनाते हैं, जैसे कि बेरियम नाइट्रेट, लेड (सीसा), आर्सेनिक और एंटीमनी। 2021 में सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई एक NGO (गैर-सरकारी संगठन) के सर्वे में पाया गया कि ये "ग्रीन" किस्म के पटाखे, प्रतिबंधित पटाखों से अलग नहीं पहचाने जा सकते थे और वे जाली लेबलों के साथ खुलेआम बेचे जा रहे थे।

विशेषज्ञों ने कहा कि ग्रीन पटाखों को वापस लाने का मतलब है कि पिछले कुछ वर्षों में कड़ी मेहनत से हासिल किए गए थोड़े से फायदे को भी वापस ले लेना। सस्टेनेबल फ्यूचर्स कोलैबोरेटिव के संयोजक, भार्गव कृष्ण ने कहा, "ग्रीन पटाखे एक विरोधाभास हैं, और उनके उत्सर्जन (emission) में थोड़ी सी कमी आने से हवा की गुणवत्ता (air quality) पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, खासकर अगर वे बड़े पैमाने पर उपलब्ध हों।"

'ग्रीन क्रैकर' लेबल को सुप्रीम कोर्ट के 2017 के निर्देश के बाद वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) की ओर से विकसित किया गया था। इसका मकसद ऐसे पटाखों की पहचान करना था जो 30% कम पार्टिकुलेट मैटर और कम भारी धातुएँ (heavy metals) छोड़ते हैं। सैद्धांतिक रूप में, ये पटाखे बेरियम को कम करते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन को सीमित करने के लिए वैकल्पिक ऑक्सीकारक का उपयोग करते हैं। पिछले नौ सालों में से आठ में दिवाली के अगले दिन दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) बिगड़ा है, केवल 2022 को छोड़कर, जब तेज हवाओं ने प्रदूषकों को फैलाने में मदद की थी।

हालांकि, विशेषज्ञों का तर्क है कि दिल्ली जैसे शहर में यह पूरी अवधारणा ही दोषपूर्ण है, जहां दिवाली के दौरान प्रदूषकों में एक छोटा सा उछाल भी वायु गुणवत्ता को अनुमेय सीमा (permissible limits) से 20 से 30 गुना आगे ले जा सकता है। विशेषज्ञों ने बताया कि जिस शहर में मूलभूत प्रदूषण (baseline) पहले से ही जहरीला है, वहां 30% की कमी कोई खास फर्क नहीं डालेगी।

उन्होंने चेतावनी दी कि दिल्ली की हवा की गुणवत्ता, जो इस साल सख्त नियंत्रण और अनुकूल मौसम के कारण अपेक्षाकृत साफ रही है, अगर कोर्ट पटाखों की अनुमति फिर से देता है तो उसमें तेजी से गिरावट आ सकती है। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक रात की सामूहिक आतिशबाजी भी प्रदूषण के स्तर को कई दिनों तक "गंभीर" (severe) श्रेणी में धकेल सकती है।

आईआईटी दिल्ली के वायु प्रदूषण विशेषज्ञ मुकेश खरे ने चेतावनी दी कि अगर लोग दिवाली पर तथाकथित ग्रीन पटाखों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं, तो तथाकथित साफ पटाखों से होने वाला कोई भी फायदा तुरंत खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा, “भले ही इनमें सल्फर और जहरीले रसायन कम हों, लेकिन अगर पारंपरिक पटाखों को साथ में जलाया जाए या ग्रीन पटाखों का भी बड़ी संख्या में इस्तेमाल हो तो किसी भी फायदे पर तुरंत पानी फिर जाता है।

पर्यावरण कार्यकर्ता भवरीन कंधारी ने कहा, “2018 और 2019 में पटाखे हर जगह जलाए जा रहे थे, और पुलिस के पास यह जानने का कोई तरीका नहीं था कि कौन से ग्रीन हैं और कौन से नहीं।” उन्होंने आगे कहा, “जब हमें पता था कि लोग ग्रीन पटाखे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तब भी पुलिस ने कहा कि वे फर्क नहीं बता सकते। कागज पर वे ग्रीन थे; लेकिन असलियत में वे हमेशा की तरह जहरीले थे।” कंधारी ने जोड़ा कि इस नीति में विरोधभास स्पष्ट है। "एक तरफ, सर्दियों में सूखी पत्तियां जलाने पर नागरिकों पर जुर्माना लगाया जाता है। दूसरी तरफ, सरकार परंपरा के नाम पर हवा में रसायन और धातुएं जलाने की अनुमति देना चाहती है।”

पूर्व आईपीएस अधिकारी आर.ए. संजीव, जो 2022 में दिल्ली पुलिस में संयुक्त आयुक्त के पद से सेवानिवृत्त हुए थे, ने कहा कि दिल्ली में पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध (blanket ban) लागू करवाना पुलिस के लिए कई कारणों से लगभग नामुमकिन है। टाखे दिल्ली से सटे शहरों जैसे नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में खुलेआम बेचे जाते हैं। कई सीमाओं से दिल्ली में प्रवेश करने वाले हर एक वाहन को चेक करना पुलिस के लिए लगभग असंभव है। पुलिस कर्मियों के पास सामान्य और ग्रीन पटाखों के बीच अंतर पहचानने की विशेषज्ञता नहीं है। दिवाली के दौरान पटाखे इतनी बड़ी संख्या में जलाए जाते हैं कि कर्मियों के लिए इसे रोकना लगभग असंभव हो जाता है।