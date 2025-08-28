पूर्व रॉ अफसर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, अपहरण और जबरन वसूले के आरोप
दिल्ली की एक अदालत ने अमेरिकी नागरिक गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित साजिश में शामिल रॉ के पूर्व एजेंट विकास यादव के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है, क्योंकि वह अदालत में पेश नहीं हुए।
दिल्ली की एक अदालत ने एक व्यवसायी से जुड़े कथित अपहरण और जबरन वसूली के मामले में खुफिया एजेंसी रॉ के पूर्व एजेंट विकास यादव के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है।
गैर जमानती वारंट जारी
विकास पर अमेरिकी अधिकारियों ने सिख अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की अमेरिका में हत्या की नाकाम साजिश में कथित भूमिका के लिए आरोप लगाया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ प्रताप सिंह लालर ने 25 अगस्त को जारी आदेश में कहा, सुबह से बार-बार फोन करने के बावजूद आरोपी विकास यादव अनुपस्थित है। आरोपी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया जाता है।
17 अक्टूबर को पेश होने का निर्देश
जज ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 491 (जब बांड जब्त कर लिया गया हो तो प्रक्रिया) के तहत उसके जमानतदार को भी नोटिस जारी किया। अदालत ने विकास यादव को 17 अक्तूबर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। विकास यादव ने अपनी जान को खतरा बताते हुए अदालत में छूट की अर्जी दी थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया था।