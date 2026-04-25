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जानलेवा हमले का शिकार हुआ एक्स-मुस्लिम सलीम गिरफ्तार, मिली थी उम्रकैद

Apr 25, 2026 12:16 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, दिल्ली
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दिल्ली पुलिस ने एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक को गिरफ्तार किया है। सलीम वास्तिक को मर्डर और अपहरण के केस में उम्रकैद की सजा हुई थी। साल 2000 में जमानत पर बाहर आने के बाद से वो फरार चल रहा था।

जानलेवा हमले का शिकार हुआ एक्स-मुस्लिम सलीम गिरफ्तार, मिली थी उम्रकैद

Salim Wastik Arrest: दिल्ली पुलिस ने एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक को गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली में एक व्यापारी के 13 साल के बेटे के अपहरण और मर्डर मामले में सलीम को उम्रकैद की सजा हुई थी। सलीम दिल्ली जेल से साल 2000 में जमानत पर बाहर आया और फरार हो गया था। अब दिल्ली पुलिस ने सलीम को गिरफ्तार कर लिया है।

25 सालों से नाम छिपाकर रह रहा था

सलीम वास्तिक को दिल्ली के एक व्यापारी के अपहरण और उसकी हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा हुई थी। इसके बाद से अपना नाम छिपाकर रह रहा था। दिल्ली पुलिस ने एक्स-मुस्लिम सलीम वास्तिक (असली नाम सलीम खान) को एक पुराने मामले में गाजियाबाद के लोनी इलाके से गिरफ्तार किया है। सलीम 1995 में दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में एक व्यापारी के 13 वर्षीय बेटे के अपहरण और हत्या के मामले में दोषी था। उसे 1997 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। वह साल 2000 में जमानत (पेरोल) पर जेल से बाहर आया और तब से फरार चल रहा था। वह पिछले 25 सालों से अपनी असली पहचान छिपाकर शामली, मेरठ और गाजियाबाद जैसे इलाकों में रह रहा था।

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फरवरी में हुआ था जानलेवा हमला

बीती 27 फरवरी को सलीम वास्तिक पर कट्टरपंथी विचारधारा के दो युवकों ने जानलेवा हमला किया था। इस दौरान सलीम को गंभीर चोटें आई थीं। ऑफिस में हुए जानलेवा हमले के बाद सलीम को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। कई दिन तक चले इलाज के बाद सलीम को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। अब दिल्ली पुलिस ने सलीम की पुरानी फाइल खोलते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है।

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एनकाउंटर में मारे गए थे दोनो हमलावर भाई

एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक पर जानलेवा हमले का वीडियो भी सामने आया था। इसके बाद पुलिस ने हमलावरों की पहचान की तो पता चला कि दोनों भाई थी। इसके बाद पुलिस ने एक-एक कर दोनों आपराधी भाइयों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। दोनों हमलावर सगे भाई थे। दोनों की पहचान जीशान और गुलफाम के रूप में हुई थी।

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हमले का सीसीटीवी फुटेज भी आया था सामने

फरवरी में सलीम वास्तिक पर हुए हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। दो युवक हेलमेट पहनकर सलीम वास्तिक के ऑफिस में घुसे और उसपर चाकुओं से हमला कर दिया था। इस दौरान हमलावरों ने सलीम वास्तिक की गर्दन को निशाना बनाया था, लेकिन सलीम की जान बच गई और अब वो स्वस्थ्य है।

Mohammad Azam

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मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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