EX मुस्लिम सलीम को सलामत रखेगी UP पुलिस, 24 घंटे वाली मिली सुरक्षा; अब कैसी हालत?
'सिर तन से जुदा'करने के इरादे से किए गए क्रूर हमले में सलीम घायल होने के बाद अस्पताल में भर्ती थे और अब डिस्चार्ज होकर घर पहुंच गए हैं। पूरी तरह स्वस्थ होने में अभी काफी समय लगेगा।
करीब एक महीने तक मौत से जंग लड़ने के बाद एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक को नई जिंदगी मिल गई है। 'सिर तन से जुदा'करने के इरादे से किए गए क्रूर हमले में सलीम घायल होने के बाद अस्पताल में भर्ती थे और अब डिस्चार्ज होकर घर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया इंफ्लुएंशर सलीम वास्तिक की सलामती सुनिश्चित करने के लिए यूपी पुलिस ने उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई है। सलीम की सुरक्षा में दो पुलिसकर्मी दिन रात तैनात रहेंगे। सोमवार को यूपी पुलिस के अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
एसीपी सिद्धार्थ गौतम ने हिन्दुस्तान टाइम्स को बताया, 'वास्तिक घर वापस आ चुके हैं और पुलिस ने सुरक्षा के लिए दो पुलिसकर्मियों को 24 घंटे की ड्यूटी पर तैनात किया है। वापसी के बाद एक पुलिस टीम ने वास्तिक के घर का निरीक्षण किया और इसके बाद सुरक्षा दी गई।' वास्तिक पर लोनी स्थित उनके दफ्तर में हमला किया गया था।
वास्तिक के बेटे उस्मान अहमद ने एचटी से कहा, 'वह अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं और ज्यादा बोल नहीं सकते। गले पर जख्म बहुत गंभीर था और पूरी तरह स्वस्थ होने में महीनों लगेंगे। पुलिस ने उनकी सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मियों को तैनात किया है। इससे हमारा विश्वास बढ़ा है।'
सलीम के धार्मिक विचारों की वजह से हमला
डीसीपी रुरल सुरेंद्र नाथ तिवारी ने कहा, 'वास्तिक की सुरक्षा और खतरे की आशंका को ध्यान में रखकर सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है।' 27 फरवरी को जीशान अली (25) और उसके भाई गुलफाम अली (27) ने सलीम वास्तिक पर कातिलाना हमला किया था। दोनों सगे भाई गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में रहते थे और सलीम वास्तिक के धार्मिक विचारों की वजह से गुस्से में थे।
दफ्तर में गला रेतने की हुई थी कोशिश
सीसीटीवी फुटेज में दिखा था कि सलीम वास्तिक अपने दफ्तर में सोफे पर लेटे हुए थे जब सुबह के समय दो आरोपी हेलमेट पहने हुए अंदर घुसे। कुछ पल की बातचीत के बाद उन्होंने धारदार हथियार से सलीम वास्तिक का गला रेतने की कोशिश की। एक भारी स्टूल से भी उन पर लगातार वार करते रहे। सलीम दोनों से बचने के लिए संघर्ष करते रहे। बाद में कुछ लोगों को आते देख आरोपी भाग गए।
एनकाउंटर में ढेर किए गए आरोपी
पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू की। जीशान को लोनी में एक मार्च को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया तो गुलफाम 3 मार्च को पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। हमले के बाद वास्तिक को दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में बेहतर इलाज के लिए उन्हें दक्षिणी दिल्ली के एक दूसरे अस्पताल में ले जाया गया। रिकवरी से पहले सलीम वास्तिक कई दिनों तक आईसीयू में वेंटिलेटर पर रहे।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।
15 सालों का अनुभव
सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।
विश्वसनीय खबरों का लेखन
सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।
शिक्षा और सम्मान
सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।
विशेषज्ञता
राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप