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EX मुस्लिम सलीम को सलामत रखेगी UP पुलिस, 24 घंटे वाली मिली सुरक्षा; अब कैसी हालत?

Mar 31, 2026 12:10 pm ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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'सिर तन से जुदा'करने के इरादे से किए गए क्रूर हमले में सलीम घायल होने के बाद अस्पताल में भर्ती थे और अब डिस्चार्ज होकर घर पहुंच गए हैं। पूरी तरह स्वस्थ होने में अभी काफी समय लगेगा।

EX मुस्लिम सलीम को सलामत रखेगी UP पुलिस, 24 घंटे वाली मिली सुरक्षा; अब कैसी हालत?

करीब एक महीने तक मौत से जंग लड़ने के बाद एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक को नई जिंदगी मिल गई है। 'सिर तन से जुदा'करने के इरादे से किए गए क्रूर हमले में सलीम घायल होने के बाद अस्पताल में भर्ती थे और अब डिस्चार्ज होकर घर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया इंफ्लुएंशर सलीम वास्तिक की सलामती सुनिश्चित करने के लिए यूपी पुलिस ने उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई है। सलीम की सुरक्षा में दो पुलिसकर्मी दिन रात तैनात रहेंगे। सोमवार को यूपी पुलिस के अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

एसीपी सिद्धार्थ गौतम ने हिन्दुस्तान टाइम्स को बताया, 'वास्तिक घर वापस आ चुके हैं और पुलिस ने सुरक्षा के लिए दो पुलिसकर्मियों को 24 घंटे की ड्यूटी पर तैनात किया है। वापसी के बाद एक पुलिस टीम ने वास्तिक के घर का निरीक्षण किया और इसके बाद सुरक्षा दी गई।' वास्तिक पर लोनी स्थित उनके दफ्तर में हमला किया गया था।

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वास्तिक के बेटे उस्मान अहमद ने एचटी से कहा, 'वह अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं और ज्यादा बोल नहीं सकते। गले पर जख्म बहुत गंभीर था और पूरी तरह स्वस्थ होने में महीनों लगेंगे। पुलिस ने उनकी सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मियों को तैनात किया है। इससे हमारा विश्वास बढ़ा है।'

सलीम के धार्मिक विचारों की वजह से हमला

डीसीपी रुरल सुरेंद्र नाथ तिवारी ने कहा, 'वास्तिक की सुरक्षा और खतरे की आशंका को ध्यान में रखकर सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है।' 27 फरवरी को जीशान अली (25) और उसके भाई गुलफाम अली (27) ने सलीम वास्तिक पर कातिलाना हमला किया था। दोनों सगे भाई गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में रहते थे और सलीम वास्तिक के धार्मिक विचारों की वजह से गुस्से में थे।

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दफ्तर में गला रेतने की हुई थी कोशिश

सीसीटीवी फुटेज में दिखा था कि सलीम वास्तिक अपने दफ्तर में सोफे पर लेटे हुए थे जब सुबह के समय दो आरोपी हेलमेट पहने हुए अंदर घुसे। कुछ पल की बातचीत के बाद उन्होंने धारदार हथियार से सलीम वास्तिक का गला रेतने की कोशिश की। एक भारी स्टूल से भी उन पर लगातार वार करते रहे। सलीम दोनों से बचने के लिए संघर्ष करते रहे। बाद में कुछ लोगों को आते देख आरोपी भाग गए।

एनकाउंटर में ढेर किए गए आरोपी

पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू की। जीशान को लोनी में एक मार्च को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया तो गुलफाम 3 मार्च को पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। हमले के बाद वास्तिक को दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में बेहतर इलाज के लिए उन्हें दक्षिणी दिल्ली के एक दूसरे अस्पताल में ले जाया गया। रिकवरी से पहले सलीम वास्तिक कई दिनों तक आईसीयू में वेंटिलेटर पर रहे।

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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


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