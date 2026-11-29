पूर्व IPS अधिकारी ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा है कि 2010 में भ्रष्टाचार के एक मामले की जांच के दौरान उन पर गुजरात के वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं के खिलाफ सबूत जुटाने का दबाव डाला गया था। उन्होंने इन निर्देशों को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि राजनेताओं के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं थे।

पूर्व आईपीएस अधिकारी संजय कुमार सिंह ने रविवार को आरोप लगाया कि 2010 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले की जांच के दौरान तत्कालीन सीबीआई निदेशक ने उन पर गुजरात के वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं के खिलाफ सबूत जुटाने का दबाव डाला था।

समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए पूर्व आईपीएस अधिकारी ने बताया कि उन्होंने इन निर्देशों को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि राजनेताओं के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं थे। उन्होंने इस कवायद को बिना किसी आधार के की जाने वाली जांच बताया। संजय कुमार सिंह ने सीबीआई और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में भी काम किया है। उस घटना को याद करते हुए सिंह ने कहा कि यह मामला तब सामने आया जब सीबीआई एमसीआई के चेयरमैन के खिलाफ एक मामले और उससे जुड़ी आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच कर रही थी।

एमसीआई के चेयरमैन से जुड़ा था मामला उन्होंने कहा कि 2010 में हमने एमसीआई के चेयरमैन के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था। इसी से जुड़ा एक दूसरा मामला उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का दर्ज किया गया था। इस दौरान यह चर्चा हुई कि उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट के दस्तावेज निकाले जाएं और उनके द्वारा किए गए वित्तीय लेन-देन की जांच की जाए। उन्होंने बताया कि जांच पर चर्चा के दौरान तत्कालीन सीबीआई निदेशक ने उनसे कहा कि वे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के वित्तीय लेन-देन के सिलसिले में गुजरात के कुछ वरिष्ठ राजनेताओं के खिलाफ सबूत इकट्ठा करें। निदेशक ने मुझसे कहा कि आप अहमदाबाद में उस सीए के खिलाफ मामला दर्ज कर रहे हैं और आपको गुजरात में कुछ वरिष्ठ राजनेताओं के खिलाफ भी सबूत जुटाने होंगे।

कोई ठोस सबूत नहीं थे इस बात का कारण बताते हुए कि उन्होंने ऐसा करने से क्यों मना कर दिया। पूर्व आईपीएस अधिकारी ने कहा कि प्रस्तावित जांच का उस मामले से कोई लेना-देना नहीं था और एजेंसी के पास उन राजनेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं थे। मैंने उनसे कहा कि यह मामला उनसे जुड़ा नहीं है। दूसरी बात, हमारे पास ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है जिसके आधार पर हम कुछ और खंगाल सकें। मैंने उनसे कहा कि यह बिना किसी ठोस आधार के की जाने वाली एक 'फिशिंग इंक्वायरी' (बिना ठोस सबूत के जांच) होगी, इसलिए मैंने मना कर दिया।

दिल्ली से कोलकाता तबादला कर दिया गया जब उनसे पूछा गया कि क्या निर्देशों का पालन करने से इनकार करने के बाद उन्हें तबादले की धमकी मिली थी। इस पर सिंह ने बताया कि वास्तव में उनका दिल्ली से कोलकाता तबादला कर दिया गया था। हालांकि, वे कुछ समय तक दिल्ली में ही बने रहे। उन्होंने कहा कि यह कहना सही नहीं होगा कि यह सिर्फ एक धमकी थी, तबादले का आदेश भी आ गया था। सिंह ने उस समय के सीबीआई निदेशक की पहचान भी बताई, जिनका जिक्र उन्होंने अपनी किताब में नहीं किया था। उन्होंने कहा कि मई या जून 2010 में जब यह घटना हुई, तब वे ही एजेंसी के प्रमुख थे। उन्होंने एएनआई से कहा कि यह बिल्कुल साफ है कि जिस मामले का मैंने जिक्र किया है, वह 2010 में मई या जून के आसपास हुआ था। उस समय अश्वनी कुमार सीबीआई के निदेशक थे।

प्रभाव में आकर मामला बनाना सही नहीं सबूतों पर आधारित जांच के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना ​​है कि आपको पूरी तरह से सबूतों और तथ्यों के आधार पर ही आगे बढ़ना चाहिए। किसी के दबाव में आकर या किसी के प्रभाव में आकर किसी के खिलाफ मामला बनाना सही नहीं है। पूर्व अधिकारी ने 2021 के मुंबई क्रूज शिप ड्रग मामले की जांच के बारे में भी बात की, जिसमें अभिनेता आर्यन खान शामिल थे। इस मामले की जांच उनके नेतृत्व में एक विशेष जांच दल को सौंपी गई थी।

आर्यन खान मामले पर भी बात की यह बताते हुए कि एसआईटी ने आर्यन खान और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट क्यों दाखिल नहीं की, सिंह ने कहा कि उपलब्ध सबूत नाकाफी थे। उन्होंने शुरुआती जांच में प्रक्रिया से जुड़ी कई कमियों की ओर भी इशारा किया। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा सबूत यह था कि कहा गया था कि उनका दोस्त उनके लिए ड्रग्स ले जा रहा था, लेकिन उस दोस्त के बयान से पता चला कि उसने आर्यन के लिए ड्रग्स ले जाने की बात से इनकार कर दिया था। असल में आर्यन ने ही उससे ड्रग्स न ले जाने के लिए कहा था।

फोन जब्त करने की जरूरत ही नहीं थी उन्होंने आर्यन खान का मोबाइल फोन जब्त करने और उसके दस्तावेजीकरण पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि फोन की जब्ती को आधिकारिक तौर पर दर्ज ही नहीं किया गया था। दूसरी बात व्हाट्सएप से जुड़ी थी। जब उस समय उनके मोबाइल फोन में उनके खिलाफ कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं थी तो उसे जब्त करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। लेकिन फिर भी ऐसा किया गया। फोन ले लिया गया। और जो कुछ भी जब्त किया गया था, उसका रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कोई रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है। इसे कभी भी औपचारिक रूप से जब्त नहीं किया गया था, जो कि ड्रग्स के मामले में एक बड़ी कमी है। उन्होंने आगे कहा कि निकाले गए व्हाट्सएप चैट में इस मामले से जुड़ी कोई सामग्री नहीं थी और नशीले पदार्थों के सेवन का आरोप लगाए जाने के बावजूद कोई मेडिकल जांच नहीं कराई गई थी।