Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

'आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा', पंडित धीरेंद्र शास्त्री से मिले पूर्व CJI बीआर गवई; भड़क गए प्रशांत भूषण

Apr 22, 2026 02:30 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, दिल्ली
share

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने परिवार के साथ कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री से मुलाकात की। उनकी इस मुलाकात की तस्वीर सामने आने के बाद चारों तरफ आलोचना हो रही है। पूर्व आप नेता प्रशांत भूषण ने भी उनकी आलोचना की है।

'आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा', पंडित धीरेंद्र शास्त्री से मिले पूर्व CJI बीआर गवई; भड़क गए प्रशांत भूषण

भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री से मुलाकात की है। परिवार के साथ धीरेंद्र शास्त्री से बीआर गवई की मुलाकात के बाद उनकी आलोचना शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और मशहूर वकील प्रशांत भूषण ने गवई और धीरेंद्र शास्त्री की मुलाकात पर सवाल खड़े किए हैं। प्रशांत भूषण ने दोनों के फोटो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा कि उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है।

'किस तरह का संदेश दे रहे हैं गवई'

परिवार समेत कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री से मुलाकात के बाद जब तस्वीर सामने आई तो बीआर गवई की चारों तरफ आलोचना होने लगी। इस दौरान मशहूर वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि ये तस्वीर देखने के बाद उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि एक नफरत फैलाने वाले धोखेबाज के साथ पूर्व सीजेआई मिलकर न्यायपालिका को क्या संदेश दे रहे हैं।

क्यों चर्चा में हैं धीरेंद्र शास्त्री

धीरेंद्र शास्त्री एक मशहूर कथावाचक हैं। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले धीरेंद्र शास्त्री एक बार फिर से चर्चा में हैं। इस बार चर्चा का कारण उनकी पूर्व मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई से मुलाकात है। इससे पहले वो महिलाओं के खिलाप टिप्पणी करने और कई तरह के आपत्तिजनक बयानों के चलते चर्चा में रहते थे।

कौन हैं धीरेंद्र शास्त्री

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री एक प्रसिद्ध भारतीय कथावाचक और धार्मिक गुरू हैं। वो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव के रहने वाले हैं। और यहां के बागेश्वर धाम से जुड़े हुए हैं। धीरेंद्र शास्त्री खुद को हनुमान जी का भक्त मानते हैं। धीरेंद्र शास्त्री के दरबार में लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं और दावा किया जाता है कि वो बिना बताए ही लोगों की समस्याएं जान लेते हैं और उन्हें दूर करते हैं।

ये भी पढ़ें:‘मुझे फंसाने स्पाई कैमरा लगाकर आई थी महिला; बाबा बागेश्वर का सनसनीखेज खुलासा

कौन हैं प्रशांत भूषण

प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं। सामाजिक कार्यकर्ता के साथ-साथ प्रशांत जनहित याचिकाओं के लिए भी जाने जाते हैं। उनका नाम देश के चर्चित वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं में शुमार किया जाता है। प्रशांत खासकर भ्रष्टाचार, मानवाधिकार और न्यायिक सुधार से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय रहते हैं।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में IRS अफसर की बेटी का घर में रेप और मर्डर! मोबाइल चार्जर से घोंटा गला
ये भी पढ़ें:दिल्ली मौसमः आज से लू चलने की संभावना, 44 डिग्री तक पहुंचेगा पारा; येलो अलर्ट
Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


विशेषज्ञता ( Area of Expertise )

पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर

और पढ़ें
Ncr News Dhirendra Shastri
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।