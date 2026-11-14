गोधरा ट्रेन अग्निकांड पर सोनिया गांधी का दावा बिल्कुल गलत: CBI के पूर्व विशेष निदेशक
गुजरात के गोधरा ट्रेन अग्निकांड मामले की जांच करने वाले सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के दावे पूरी तरह गलत बताया है। उन्होंने सोनिया गांधी की आत्मकथा 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' के उस हिस्से को खारिज कर दिया है, जिसमें आग लगने के कारण को विवादास्पद बताया गया है।
सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना ने गोधरा ट्रेन अग्निकांड मामले से जुड़ी सोनिया गांधी के दावे को खारिज कर दिया है। अस्थाना ने इस ट्रेन अग्निकांड मामले की जांच की थी। उन्होंने सोनिया गांधी की आत्मकथा 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' के उस हिस्से को खारिज कर दिया है, जिसमें आग लगने के कारण को विवादास्पद बताया गया है।
एएनआई के साथ एक इंटरव्यू में सीबीआई के पूर्व निदेशक ने कहा कि इस घटना की जांच पूरी हो चुकी थी और फोरेंसिक साक्ष्यों से आग लगने के कारण का पता चल गया था। उन्होंने कहा कि जांच के नतीजों पर जो भी संदेह जताए जा रहे हैं, वे राजनीतिक कारणों से उठाए जा रहे हैं।
सोनिया ने लिखा- आग लगने का कारण आज भी विवादास्पद
अपनी आत्मकथा में सोनिया गांधी लिखती हैं कि दंगे तब भड़के जब साबरमती एक्सप्रेस की चार बोगियों में आग लगा दी गई, जिसमें 59 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। यह ट्रेन अयोध्या से राज्य की राजधानी अहमदाबाद लौट रही थी और इसमें राम मंदिर के लिए स्वयंसेवक यानी हिंदू कारसेवक सवार थे। आग लगने का कारण आज भी विवादास्पद है। लेकिन इसके बाद जो हंगामा हुआ, वह राज्य के कई हिस्सों में फैल गया।
अस्थाना बोले- इसके पीछे राजनीतिक कारण
इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अस्थाना ने कहा कि यह पूरी तरह गलत है। जांच बिल्कुल सही है। यह अदालत में साबित हो चुका है। अगर अब भी कोई इस पर शक जता रहा है तो इसके पीछे राजनीतिक कारण हैं। इसके अलावा और कोई वजह नहीं हो सकती। अस्थाना से पूछा गया कि क्या यह राजनीतिक कारण किसी खास वोट बैंक से जुड़ा है। इस पर उन्होंने कहा कि गोधरा में मारे गए सभी लोग हिंदू थे। और चाहे किसी की भी मौत हो। चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो या सिख। मौत तो मौत होती है, हत्या तो हत्या होती है। इसलिए हमने इसे एक आपराधिक घटना मानकर जांच की। लेकिन दुर्भाग्य से इस मामले को इस तरह पेश किया गया मानो जांच का मकसद मोदी को फायदा पहुंचाना था।
महिलाओं और बच्चों समेत 59 लोगों की मौत
बता दें कि 27 फरवरी 2002 को हिंदू कारसेवकों को ले जा रही साबरमती एक्सप्रेस में एक भीड़ ने आग लगा दी थी। इस घटना में महिलाओं और बच्चों समेत 59 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद पूरे गुजरात राज्य में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, जिनमें सैकड़ों लोग मारे गए। साल 2011 में एक विशेष अदालत ने गोधरा ट्रेन अग्निकांड के मामले में 31 लोगों को दोषी ठहराया था। इसके बाद, 2014 में गुजरात हाई कोर्ट ने 11 लोगों की दोषसिद्धि को बरकरार रखा, जबकि 20 अन्य लोगों को बरी कर दिया। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा ट्रेन अग्निकांड के दोषियों द्वारा दायर की गई अपीलों को खारिज करते हुए गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
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