पुलवामा आतंकी हमले से जोड़कर 'डिजिटल अरेस्ट' किया; फिर दिल्ली के पूर्व बैंकर से ठग लिए 23 करोड़

दिल्ली में साइबर फ्रॉड का एक बड़ा मामला सामने आया है। जालसाजों ने एक पूर्व बैंकर को एक महीने तक उसके ही फ्लैट में बंधक बनाकर 'डिजिटल अरेस्ट' रखा। इस दौरान उससे विभिन्न बैंक खातों में 23 करोड़ रुपए ट्रांसफर करवा लिए। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस ने सोमवार को बताया कि साइबर जालसाजों ने दक्षिणी दिल्ली के गुलमोहर पार्क इलाके में एक सेवानिवृत्त बैंकर को लगभग एक महीने तक कथित तौर पर डिजिटल गिरफ्तारी में रखकर 23 करोड़ रुपये की ठगी की। जालसाजों ने खुद को ईडी और सीबीआई अधिकारी बताकर उन्हें धमकाया।

एक अधिकारी ने बताया कि आरोपियों ने पीड़ित से कहा कि उसका आधार कार्ड ड्रग तस्करी, आतंकवाद के वित्तपोषण और पुलवामा आतंकी हमले से जुड़ा है। जालसाजों ने जांच के बहाने उसे उसी के फ्लैट में बंधक बना लिया। अधिकारी ने कहा कि जालसाजों ने उसे घर से बाहर न निकलने की हिदायत दी और एक महीने के दौरान विभिन्न बैंक खातों में पैसे जमा करने के लिए मजबूर किया।

पुलिस के अनुसार, 78 साल के पीड़ित ने अपनी शिकायत में बताया कि यह सब 4 अगस्त को शुरू हुआ। उन्हें एक व्यक्ति का फोन आया, जिसने खुद को मुंबई पुलिस अधिकारी बताया। फोन करने वाले ने उन पर ड्रग तस्करी के एक गिरोह से जुड़े होने का आरोप लगाया। इसके बाद, जालसाजों ने खुद को ईडी और सीबीआई अधिकारी बताकर उनसे संपर्क भी किया।

अधिकारी ने कहा कि डर के मारे पीड़ित ने उनके निर्देशों का पालन किया और अपने बैंक खातों से धोखेबाजों द्वारा बताए गए खातों में पैसे ट्रांसफर करता रहा। आरोपियों ने पीड़ित को यह धमकी भी दी कि अगर उसने इस बारे में किसी को बताया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

पीड़ित की यह परेशानी 4 सितंबर तक जारी रही। इसके बाद धोखेबाजों ने उससे संपर्क करना बंद कर दिया। ठगे जाने का एहसास होने पर उन्होंने 19 सितंबर को एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद मामला इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (आईएफएसओ) इकाई को सौंप दिया गया।

पुलिस ने बताया कि एक प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और ठगी गई 12.11 करोड़ रुपए की राशि विभिन्न बैंक खातों में जमा करा दी गई है। पुलिस ने बताया कि पैसों की जांच से पता चला है कि यह राशि कई खातों में जमा की गई थी और देश के विभिन्न हिस्सों से निकाली गई थी।