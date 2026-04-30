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बेटी की शादी के लिए जेल से बाहर आए पूर्व फौजी को सरेआम गोलियों से भूना, गुरुग्राम में खूनी खेल

Apr 30, 2026 01:16 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
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गुरुग्राम के मानेसर के कासन गांव में मंगलवार सुबह गैंगवार और पुरानी रंजिश के खूनी खेल ने एक बार फिर दस्तक दी। साल 2018 में हुए सरपंच बहादुर हत्याकांड के मुख्य दोषी और सजायाफ्ता पूर्व फौजी सुंदर की दो बदमाशों ने उस वक्त अंधाधुंध गोलियां मारकर हत्या कर दी। घटना के दौरान वह गांव की चौपाल पर बैठा था।

बेटी की शादी के लिए जेल से बाहर आए पूर्व फौजी को सरेआम गोलियों से भूना, गुरुग्राम में खूनी खेल

गुरुग्राम के मानेसर के कासन गांव में मंगलवार सुबह गैंगवार और पुरानी रंजिश के खूनी खेल ने एक बार फिर दस्तक दी। साल 2018 में हुए सरपंच बहादुर हत्याकांड के मुख्य दोषी और सजायाफ्ता पूर्व फौजी सुंदर की दो बदमाशों ने उस वक्त अंधाधुंध गोलियां मारकर हत्या कर दी। घटना के दौरान वह गांव की चौपाल पर बैठा था। सनसनीखेज बात यह है कि हमलावर वारदात के बाद अपनी बाइक और हथियार मौके पर ही छोड़कर पैदल फरार हो गए।

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सुबह 8 बजे बरसाईं गोलियां

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पूर्व फौजी सुंदर भोंडसी जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा था। वह अपनी बेटी की 20 अप्रैल को होने वाली शादी के लिए पैरोल पर घर आया हुआ था। मंगलवार सुबह करीब 8 बजे जब सुंदर गांव की चौपाल के पास एक चबूतरे पर बैठा था। उसी समय एक मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक वहां पहुंचे। इससे पहले कि सुंदर कुछ समझ पाता हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने से सुंदर लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा।

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हथियार और बाइक छोड़ भागे हमलावर

ग्रामीणों के मुताबिक हत्यारे पूरी तैयारी के साथ आए थे। लेकिन, वारदात को अंजाम देने के बाद हड़बड़ाहट में या जानबूझकर एक कट्टा और एक रिवॉल्वर मौके पर ही फेंक गए। इतना ही नहीं, वे अपनी बाइक भी घटनास्थल पर ही छोड़कर गलियों के रास्ते फरार हो गए। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका दहल गया और देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई।

गांव में भारी पुलिस बल तैनात

वारदात की सूचना मिलते ही आईएमटी थाना पुलिस और उच्च अधिकारी फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। गांव में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

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दोस्ती जो दुश्मनी में बदली

इस हत्याकांड के पीछे 6 साल पुरानी रंजिश बताई जा रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार मृतक सुंदर और पूर्व सरपंच बहादुर कभी गहरे दोस्त हुआ करते थे। साल 2018 में किसी मामूली बात पर हुए विवाद में सुंदर ने बहादुर की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

रिपोर्टः गौरव चौधरी

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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